Vỏ cam cứ ngỡ là đồ bỏ đi, hóa ra lại có 6 lợi ích tuyệt vời cho căn bếp

Chuẩn bị vỏ cam tươi, 1 chai nước khoáng, muối, giấm trắng và baking soda. Sau đó làm theo các bước sau:

Bước 2: Dùng tay rửa sạch vỏ cam, rửa lại bằng nước sạch rồi lau khô. Dùng dao cắt vỏ cam thành từng dải mỏng, càng mỏng càng tốt, có lợi cho việc giải phóng chất dinh dưỡng trong vỏ cam.

Bước 1: Cho vỏ cam vào bát nước muối, ngâm trong 20 phút. Bề mặt vỏ cam có sáp quả cũng như vi khuẩn, bụi bẩn,… ngâm nước muối nhạt có tác dụng tẩy rửa rất tốt.

Bước 3: Rửa sạch chai nước khoáng đã chuẩn bị, cho phần vỏ cam đã cắt vào, đừng cho đầy quá, khoảng hơn một nửa là được.

Bước 4: Đổ 4 nắp baking soda và 8 nắp giấm trắng vào lọ vỏ cam rồi thêm nước lọc vào. Lưu ý, không đổ đầy nước vào bình vì baking soda và giấm trắng sẽ phản ứng sinh ra khí gas, nếu đổ quá đầy bình sẽ khiến bình bị nổ.

Bước 5: Đậy kín nắp chai nước và cho vào tủ lạnh, hàng ngày nhớ mở nắp chai để một lượng khí thừa thoát ra ngoài, sau đó đậy nắp lại để các nguyên liệu tiếp tục phản ứng.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể dùng nó để rửa bát, thay thế các sản phẩm tẩy rửa thông thường. Nước rửa chén tự chế với vỏ cam không chỉ có tác dụng tẩy dầu mỡ cực tốt mà còn có hương cam rất dễ chịu. Hơn nữa, loại nước rửa bát này cũng rất lành tính, không gây kích ứng cho da.

Làm sạch bồn rửa

Cọ rửa bồn rửa mặt, bồn inox trong bếp bằng nước tẩy rửa thông thường chỉ giúp làm sạch các vết bám lâu ngày song không thể diệt khuẩn, khử mùi hôi khó chịu. Thay vào đó, bạn có thể tận dụng vỏ cam vừa tiết kiệm, vừa hiệu quả.

Ảnh minh họa: Internet

Tẩy vết cà phê trong cốc

Nhiều người phàn nàn khi tách trà, cà phê luôn bị ố vàng, dù chà xát rất kỹ bằng miếng bọt biển. Nhưng người dùng hãy thử lấy vỏ cam cùng một chút muối và cọ mạnh tay. Hỗn hợp này là trợ thủ đắc lực giúp bạn đánh bay vết bẩn cứng đầu.

Ảnh minh họa: Internet

Khử mùi hôi, chống muỗi

Vỏ cam tươi có chứa một lượng lớn hợp chất flavonoid, có tính hấp phụ mạnh có thể hút hết mùi khó chịu trong không khí lên. Vì vậy, chúng ta có thể đặt trong phòng tắm, phòng ngủ, phòng khách, phòng ăn… để khử hết mùi hôi khó chịu nếu có một cách hiệu quả, đem lại không gian thơm tho trong lành và lại tốt cho sức khỏe cả nhà.

Ngoài ra cách này còn có tác dụng đuổi muỗi vì loại côn trùng này vốn rất ghét mùi tinh dầu cam. Còn nếu có vỏ cam khô, bạn hãy dùng bật lửa đốt một ít rồi đặt ở mọi ngóc ngách trong nhà, mùi khói từ vỏ cam lan tỏa khắp nhà sẽ xua đuổi và chống muỗi rất hiệu quả.

Giúp đường không vón cục

Đặt một miếng vỏ cam vào hộp đựng đường. Chất ẩm vừa đủ trong vỏ cam giúp đường không bị khô dẫn đến vón cục song cũng không khiến chúng bị tan chảy, ướt nhép. Dù vậy, bạn vẫn cần để mắt, đừng lãng quên quá lâu khiến vỏ cam trở nên mốc thếch.

Đánh bóng bề mặt gỗ

Sau một thời gian sử dụng, đồ gỗ trong nhà (bàn, ghế, tủ, giường...) đều mất đi độ bóng. Và cách rẻ tiền, hiệu quả nhất để khôi phục màu nguyên bản là dùng vỏ cam chà lên bề mặt gỗ. Chúng không thể xóa được những vết xước nhưng giúp cải thiện vẻ về ngoài của gỗ hiệu quả.