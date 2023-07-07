Quần áo lem mực giặt không ra đừng vội vứt đi, hãy thử ngay những mẹo sau đảm bảo đánh bay vết bẩn, sạch không tì vết!

Mẹo vặt trong bếp 07/07/2023 07:06

Đôi khi vì vô tình hoặc lỡ bị ai đó làm dính mực lên bộ đồ mà bạn yêu thích. Nếu không muốn bỏ phí bộ đồ đó, nhất định bạn phải tham khảo ngay mẹo tẩy mực quần áo này.

Dùng chanh tươi để tẩy vết mực trên quần áo

Hãy dùng ngay một lát chanh tươi và chà vào chỗ dính mực, ngâm trong một vài phút rồi giặt lại với xà phòng, sau cùng hãy xả sạch với nước. Bạn cũng có thể thay chanh bằng cồn 90 độ, lưu ý xả thật sạch sau khi giặt lại bằng xà phòng.

Quần áo lem mực giặt không ra đừng vội vứt đi, hãy thử ngay những mẹo sau đảm bảo đánh bay vết bẩn, sạch không tì vết! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bột ngô

Bạn có thể dễ dàng tìm thấy bột ngô trong nhà bếp và có thể dùng nó để tẩy vết mực. Trộn một chút sữa và bột ngô để tạo thành hỗn hợp đặc. Tiếp đến hãy bôi hỗn hợp này lên vết mực trên quần áo. Để hỗn hợp lắng xuống trên vải và khô. Khi hỗn hợp đã khô, bạn có thể phủi sạch vết bẩn. Bằng cách này, bạn sẽ có thể tẩy vết mực bằng bột ngô.

Nước rửa bát, baking soda và giấm 

Với nước rửa bát, pha 1 thìa với khoảng 15ml Glycerin. Sau đó, nhúng một tấm vải vào hỗn hợp và thấm lên vết bẩn. Khi thấy mực ngấm ra, lật mặt còn lại và tiếp tục thấm tiếp.

Sau khi thấm hỗn hợp lên, hãy chờ khoảng 5 phút để hỗn hợp ngấm rồi xoa thêm Glycerin lên vết mực. Cuối cùng là giặt lại trang phục bình thường với nước.

Glycerin là một chất có hiệu quả trong việc tẩy rửa các vết bẩn, đặc biệt là vết ố cũ. Thêm vào đó, nó có tác dụng trên mọi loại vải nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng.

Quần áo lem mực giặt không ra đừng vội vứt đi, hãy thử ngay những mẹo sau đảm bảo đánh bay vết bẩn, sạch không tì vết! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hàn the giúp loại bỏ vết mực hiệu quả

Với áo trắng khi lỡ bám mực, đầu tiên bạn hãy trộn nửa chén hàn the với nữa chén giấm. Bước kế tiếp, hãy ngâm chiếc áo vào hỗn hợp dung dịch trên và giặt lại bằng xà phòng. Phương pháp này sẽ cho bạn một kết quả bất ngờ!

Quần áo lem mực giặt không ra đừng vội vứt đi, hãy thử ngay những mẹo sau đảm bảo đánh bay vết bẩn, sạch không tì vết! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sữa

Vì mực được tạo thành từ dung môi hữu cơ dễ bay hơi ngay khi chuyển trên giấy nên chúng rất dễ hòa tan với các nguyên tố ưa mỡ. Các nguyên tố ưa mỡ là những nguyên tố có thể hòa tan các nguyên tố khác trong chất béo và chất lỏng của chúng. Do đó, chúng ta chỉ cần ngâm quần áo bị ố vào sữa và vết mực sẽ tự động biến mất.

Quần áo lem mực giặt không ra đừng vội vứt đi, hãy thử ngay những mẹo sau đảm bảo đánh bay vết bẩn, sạch không tì vết! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Kem đánh răng

Đây có lẽ là biện pháp khắc phục duy nhất có thể không hiệu quả với mọi loại vải và loại mực. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể sử dụng một ít kem đánh răng không gel để tẩy vết mực trên quần áo. Bạn chỉ cần thoa một ít kem đánh răng lên chỗ bị mụn và dùng miếng vải chà xát. Nếu bạn có thể thấy vết bẩn mờ đi thì bạn có thể lặp lại quy trình cho đến khi có thể loại bỏ vết bẩn hoàn toàn.

Quần áo lem mực giặt không ra đừng vội vứt đi, hãy thử ngay những mẹo sau đảm bảo đánh bay vết bẩn, sạch không tì vết! - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Tẩy sơn móng tay

Có thể bạn đã sử dụng chất tẩy sơn móng tay nhiều lần để làm bong lớp sơn móng tay khỏi móng tay. Nhưng bạn sẽ bất ngờ khi biết thêm công dụng của chất tẩy sơn móng tay khi có thể loại bỏ vết mực trên vải.

Bạn chỉ cần chấm một ít dung dịch tẩy sơn móng tay lên vết mực bằng một miếng bông nhỏ và sạch. Sau khi vết bẩn biến mất, bạn có thể giặt sạch lại quần áo để đảm bảo nó không còn vết bẩn.

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