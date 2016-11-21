Những mẹo hay với chanh bạn nhất định phải biết

Ngoài ra, chanh có nhiều công dụng khác nhờ đặc tính kháng khuẩn, cũng như giàu vitamin C. Chúng có những chất chống oxy hóa mạnh và chứa 5% axit, nghĩa là chúng rất hữu ích trong nhiều lĩnh vực.

Chanh là một trong những loại quả được sử dụng rộng rãi nhất trong đời sống hàng ngày. Bạn có thể trộn chanh với nhiều món ăn và đồ uống để tăng hương vị, đồng thời chanh còn có khả năng trị được rất nhiều bệnh tật. Hàng ngàn năm nay, ông bà ta đã sử dụng chanh trong nhiều phương pháp chữa bệnh cổ truyền.

Sau đây là những mẹo hay với chanh mà có thể bạn chưa biết:

Nếu lũ kiến chọn nhà bạn làm nơi cư trú nhưng bạn lại không muốn dùng bình xịt kiến vì sợ ảnh hưởng tới sức khỏe, chanh là giải pháp tự nhiên cho bạn. Hãy xịt một ít nước cốt chanh ở những khu vực có kiến. Mùi của nước chanh sẽ khiến chúng tránh xa nhà bạn.

Xịt phòng

Để nhà bạn luôn có mùi thơm tươi mát mà không cần dùng chai xịt phòng, đổ nước cốt chanh và nước theo tỷ lệ ngang nhau vào bình xịt, sau đó xịt khắp nhà. Bạn sẽ thấy nhà mình luôn có mùi thơm tươi mát, dễ chịu suốt ngày.

Lau sạch bồn tắm

Pha hỗn hợp nước và nước cốt chanh theo tỷ lệ bằng nhau, sau đó nhúng giẻ vào hỗn hợp này để lau bồn tắm hoặc nhà tắm. Hỗn hợp này cực kỳ hiệu quả trong việc chùi sạch nấm mốc tích tụ ở hai bên bồn tắm. Hơn nữa, nó còn mang lại mùi thơm dễ chịu.

Tẩy uế

Cho một ít nước cốt chanh vào giấm, đây sẽ là hỗn hợp tuyệt vời để lau chùi. Không chỉ trung hòa mùi hăng nồng của giấm, nó còn tăng cường đặc tính tẩy uế của giấm.

Làm sạch lò vi sóng

Đun 1 bát nước và chanh (đã cắt thành từng miếng) trong lò vi sóng khoảng 30-60 giây. Sau đó, dùng khăn lau mặt trong của lò vi sóng. Những vết ố bẩn cứng đầu sẽ được lau sạch dễ dàng, đồng thời mùi hôi của thực phẩm sẽ biến mất.

Khử mùi hôi tủ lạnh

Tủ lạnh thường hay có mùi hôi lưu cữu do thực phẩm hoặc mất điện. Để khử mùi, chỉ cần cất nửa quả chanh trong tủ lạnh, cách này sẽ giúp ngăn ngừa mùi hôi khó chịu.

Đánh bóng đồ đồng/crom/đồng thau

Trộn nước cốt chanh với soda và nhúng 1 chiếc khăn tay sạch vào hỗn hợp này. Tiếp theo, lau toàn bộ các bề mặt của đồ đồng, đồng thau hay crom, sau đó rửa sạch và lau lại bằng giấy khô để biến chúng trở nên sáng bóng như mới.

Lau phòng tắm

Phòng tắm là một trong những nơi dễ nhiễm bẩn nhất trong nhà, hơn nữa lại thường có mùi hôi khó chịu. Trộn nửa chén bột hàn the (borax) với 1 li nước cốt chanh để lau sạch nhà vệ sinh. Không chỉ sạch, phòng tắm nhà bạn còn thơm tho, tươi mát.

Bồn rửa chén và vòi nước

Bồn rửa chén và vòi nước thường bị rỉ sét và tắc nghẽn do cặn thức ăn. Hãy dùng nửa quả chanh để lau bồn rửa chén và vòi nước, sau đó rửa sạch và lặp lại nếu cần.

Tẩy trắng quần áo

Cho nửa chén nước cốt chanh vào 1 chậu đồ trắng đang giặt, sau đó phơi quần áo bình thường. Hoặc bạn có thể thêm 1 thìa nước cốt chanh vào máy giặt, nó sẽ đem lại mùi thơm tươi mát cho quần áo.

Tẩy sạch chén đĩa

Để gỡ bỏ dầu mỡ trên đồ dùng nhà bếp, hãy cho thêm 1 thìa nước cốt chanh vào nước rửa chén, sau đó rửa bình thường. Chén đĩa của bạn sẽ sạch bóng kin kít, hơn nữa lại có mùi thơm tự nhiên.

Thông ống thoát nước

Nếu ống thoát nước nhà bạn bị tắc, đừng vội gọi thợ nhé. Hãy thử hỗn hợp nước chanh nóng và soda, chúng có thể giúp thông tắc đường ống thoát nước của bạn một cách hiệu quả.

Khử mùi thùng rác

Nếu bạn bỏ vỏ chanh vào thùng rác, nó sẽ giúp khử mùi hôi đến từ đồ ăn thừa ở đó.

Làm sạch thớt

Chà nửa quả chanh lên 1 chiếc thớt gỗ, để yên qua đêm, sau đó rửa lại vào sáng hôm sau. Nước chanh sẽ giúp tiêu diệt vi khuẩn tích tụ trên thớt, và trung hòa mùi hôi.

Làm sạch gương và thủy tinh

Gương và đồ thủy tinh dễ thường bị mờ và bẩn. Trộn 4 thìa nước cốt chanh với 2 lít nước, hỗn hợp này cực kỳ hiệu quả trong việc làm sạch cửa sổ, gương và mặt kính.

Đánh bóng đồ đạc

Nếu nhà bạn có đồ đạc rỉ sét, hãy trộn 1 phần nước cốt chanh với 2 phần dầu ô liu hoặc dầu ăn, sau đó nhúng vào giẻ để lau. Đây là 1 chất đánh bóng đồ đạc tuyệt vời.

Làm sáng tóc

Nếu muốn tóc bạn sáng hơn, hãy đổ một ít nước cốt chanh lên tóc và ngồi dưới nắng trong 1 giờ. Cách này sẽ giúp bạn làm sáng tóc thêm 1 hoặc 2 tông.

Làm mượt tóc

Nước cốt chanh trộn với 1 li nước ấm có thể được dùng như 1 mặt nạ tuyệt vời cho tóc. Ngâm tóc trong hỗn hợp này vài phút rồi sau đó rửa lại hoàn toàn. Tuy nhiên nếu da đầu bạn nhạy cảm, thế thì đừng sử dụng cách này nhé.

Trị vết thương hở, ong châm và kích ứng da

Nếu bị đứt tay, hãy rót một ít nước cốt chanh lên vết thương. Mặc dù sẽ nhức, song nó sẽ giúp bạn ngừng chảy máu nhanh và tẩy trùng vết thương. Nếu bị ong chích, chỉ cần thoa nước cốt chanh lên đó. Nước chanh sẽ giúp xoa dịu cảm giác ngứa và đau nhức.

Khử mùi hôi trên tay

Nếu bạn đang làm cá hoặc cắt hành, rửa tay bằng nước chanh là cách tuyệt vời để khử những mùi hôi này mà không làm khô hay hại da.

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