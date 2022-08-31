Không chỉ dùng để giặt sạch quần áo, 4 công dụng vô cùng tuyệt vời từ bột giặt khiến hội chị em xuýt xoa giá như biết sớm hơn

Bột giặt không chỉ để giặt quần áo mà còn vô vàng công dụng thần thánh nhà nào cũng nên biết.

Những công dụng tuyệt vời khác của bột giặt

Hút ẩm và khử mùi

Nhà bếp và phòng tắm luôn ẩm ướt, vi khuẩn rất dễ sinh sôi và phát triển. Còn đối với bột giặt có đặc tính hút ẩm, bạn chỉ cần cho vào những nơi ẩm ướt như bồn rửa mặt, bồn rửa mặt… không chỉ có tác dụng hút ẩm mà còn có thể khử mùi hôi hiệu quả

Dùng để tiêu diệt sâu bệnh gây hại cho cây

Bạn hãy pha bột giặt với nước sau đó phun trực tiếp vào lá và khu vực gốc cây. Chúng sẽ nhanh chóng loại bỏ sâu bệnh. Ảnh minh họa: Internet

Nếu như nhà bạn đang trồng và chăm sóc cây cảnh. Bạn không muốn dùng thuốc trừ sâu vì sợ ảnh hưởng tới sức khỏe của mọi người trong gia đình. Vậy thì hãy sử dụng hỗn hợp bột giặt với nước. Chúng sẽ khiến cho sâu bệnh lui xa, chẳng dám tới gần cây cối nhà bạn nữa. Bạn hãy pha bột giặt với nước sau đó phun trực tiếp vào lá và khu vực gốc cây. Chúng sẽ nhanh chóng loại bỏ sâu bệnh nhưng chỉ nên bón 1 tuần/ lần mà thôi.

Hút ẩm trong nhà bếp

Ngoài tác dụng là chất tẩy rửa thì bột giặt còn có một công dụng ít người biết đó là hút ẩm. Những ngày mưa gió, thời tiết nồm, không gian bếp nhà bạn luôn ẩm thấp gây mùi khó chịu bạn hãy lấy một ít bột giặt cho vào cái bát rồi đặt lên tủ bếp hay một góc bếp nào đó mà bạn cảm thấy mùi khó chịu nhất. Bộn giặt có tác dụng hút ẩm giúp cho bếp nhà bạn luôn khô ráo và còn thơm nữa.

Dùng bột giặt làm sạch sàn nhà, tường bếp

Sau những bữa tiệc, sàn nhà thường bị cáu bẩn bởi vết thức ăn thừa, vết dầu mỡ mà nước thường hay nước lau sàn cũng khó làm sạch được hoàn toàn.

Pha loãng một lượng bột giặt nhỏ với nước và dùng lau sàn, sau đó lau lại một lần nữa với nước sạch. Vết trơn trên sàn sẽ không còn nữa, bạn cũng hoàn toàn yên tâm vì bột giặt không làm hư hại sàn.

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