Không chỉ dùng để giặt sạch quần áo, 4 công dụng vô cùng tuyệt vời từ bột giặt khiến hội chị em xuýt xoa giá như biết sớm hơn

Mẹo vặt trong bếp 31/08/2022 12:30

Bột giặt không chỉ để giặt quần áo mà còn vô vàng công dụng thần thánh nhà nào cũng nên biết.

Những công dụng tuyệt vời khác của bột giặt

Hút ẩm và khử mùi

Nhà bếp và phòng tắm luôn ẩm ướt, vi khuẩn rất dễ sinh sôi và phát triển. Còn đối với bột giặt có đặc tính hút ẩm, bạn chỉ cần cho vào những nơi ẩm ướt như bồn rửa mặt, bồn rửa mặt… không chỉ có tác dụng hút ẩm mà còn có thể khử mùi hôi hiệu quả

Dùng để tiêu diệt sâu bệnh gây hại cho cây 

Không chỉ dùng để giặt sạch quần áo, 4 công dụng vô cùng tuyệt vời từ bột giặt khiến hội chị em xuýt xoa giá như biết sớm hơn - Ảnh 1

Bạn hãy pha bột giặt với nước sau đó phun trực tiếp vào lá và khu vực gốc cây. Chúng sẽ nhanh chóng loại bỏ sâu bệnh. Ảnh minh họa: Internet

Nếu như nhà bạn đang trồng và chăm sóc cây cảnh. Bạn không muốn dùng thuốc trừ sâu vì sợ ảnh hưởng tới sức khỏe của mọi người trong gia đình. Vậy thì hãy sử dụng hỗn hợp bột giặt với nước. Chúng sẽ khiến cho sâu bệnh lui xa, chẳng dám tới gần cây cối nhà bạn nữa. Bạn hãy pha bột giặt với nước sau đó phun trực tiếp vào lá và khu vực gốc cây. Chúng sẽ nhanh chóng loại bỏ sâu bệnh nhưng chỉ nên bón 1 tuần/ lần mà thôi.

Hút ẩm trong nhà bếp

Ngoài tác dụng là chất tẩy rửa thì bột giặt còn có một công dụng ít người biết đó là hút ẩm. Những ngày mưa gió, thời tiết nồm, không gian bếp nhà bạn luôn ẩm thấp gây mùi khó chịu bạn hãy lấy một ít bột giặt cho vào cái bát rồi đặt lên tủ bếp hay một góc bếp nào đó mà bạn cảm thấy mùi khó chịu nhất. Bộn giặt có tác dụng hút ẩm giúp cho bếp nhà bạn luôn khô ráo và còn thơm nữa.

Dùng bột giặt làm sạch sàn nhà, tường bếp

Sau những bữa tiệc, sàn nhà thường bị cáu bẩn bởi vết thức ăn thừa, vết dầu mỡ mà nước thường hay nước lau sàn cũng khó làm sạch được hoàn toàn.

 

Pha loãng một lượng bột giặt nhỏ với nước và dùng lau sàn, sau đó lau lại một lần nữa với nước sạch. Vết trơn trên sàn sẽ không còn nữa, bạn cũng hoàn toàn yên tâm vì bột giặt không làm hư hại sàn.

3 mẹo cực đơn giản nhưng lại vô cùng hiệu nghiệm, giúp bạn ăn dứa nhưng không bị rát lưỡi

3 mẹo cực đơn giản nhưng lại vô cùng hiệu nghiệm, giúp bạn ăn dứa nhưng không bị rát lưỡi

Dứa là loại trái cây bổ dưỡng và có nhiều kiểu ăn đa dạng nhất. Nhưng có một vấn đề là khi ăn sống dưa thì sẽ bị rát lưỡi, một tình trạng cực khó chịu khiến cho những tín đồ cuồng dứa khá ngán ngẩm. Dưới đây là các mẹo giải quyết vấn nạn này.

Xem thêm
Từ khóa:   Công dụng bột giặt Mẹo gia đình Bột giặt trừ sâu

TIN MỚI NHẤT

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 36 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 6 giờ 6 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 6 giờ 36 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 36 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 7 giờ 6 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 7 giờ 36 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?