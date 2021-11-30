7 loại thực phẩm thông dụng nhất mà bạn đã rửa không đúng cách

Mẹo vặt trong bếp 30/11/2021 07:30

Tuy việc rửa thực phẩm trước khi dùng là một điều nên làm nhưng không phải mọi loại thực phẩm đều được rửa theo cùng một cách.

Hầu hết chúng ta đều hiểu tầm quan trọng của việc rửa trái cây và các loại thực phẩm khác trước khi ăn hoặc chế biến. Mặc dù rửa dưới vòi nước chảy và dùng các chất tẩy như baking soda (muối nở) rất lý tưởng để rửa sạch các chất độc và thuốc trừ sâu khỏi hầu hết các loại thực phẩm nhưng không phải mọi loại thực phẩm đều có thể rửa theo một cách, đặc biệt khi bạn muốn loại bỏ càng nhiều bụi bẩn càng tốt.

Dưới đây là các cách phù hợp để có thể rửa nhiều loại thực phẩm khác nhau theo cách hiệu quả nhất.

1. Trái cây và rau củ đông lạnh

Quả thật, thực phẩm đông lạnh đã giúp cuộc sống chúng ta dễ dàng hơn rất nhiều. Dù không được tươi quá nhưng trong thời kỳ khủng hoảng, chúng đóng vai trò như một "vị cứu tinh" cho cuộc sống của chúng ta.

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Để loại bỏ bụi bẩn và vi khuẩn, tốt nhất hãy rửa trái cây và rau củ đông lạnh trước khi nấu

Tuy vậy, đa số mọi người đều không rửa trái cây và rau củ đông lạnh trước khi sử dụng. Để loại bỏ bụi bẩn và vi khuẩn, tốt nhất hãy rửa trái cây và rau củ đông lạnh trước khi nấu.

2. Bắp cải

Sán dây lợn là một loại sán ký sinh vào não phổ biến, thức ăn của chúng ở ngoài môi trường là các loại rau như bắp cải, cải xoăn, bông cải xanh và súp lơ trắng, do đó cần phải rửa thật sạch trước khi chế biến.

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Bỏ hai lớp ngoài cùng của bắp cải, cắt nhuyễn và ngâm chúng trong nước có pha giấm trong vài phút, sau đó rửa sạch lại bằng nước

Cách rửa bắp cải đúng cách là bỏ hai lớp ngoài cùng của bắp cải, cắt nhuyễn và ngâm chúng trong nước có pha giấm trong vài phút, sau đó rửa sạch lại bằng nước.

3. Cá và gà

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Rửa cá hoặc gà trước khi nấu là một công đoạn bắt buộc trước khi chế biến món ăn đối với tất cả chúng ta

Rửa cá hoặc gà trước khi nấu là một công đoạn bắt buộc trước khi chế biến món ăn đối với tất cả chúng ta. Nhưng bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng, việc rửa cá hoặc rửa gà dưới vòi nước chảy sẽ làm gia tăng nguy cơ lây lan vi khuẩn trong nhà bếp của bạn. Hơn nữa, nhiệt độ cao (khi nấu chín) sẽ giết chết tất cả các vi khuẩn có trong thịt gà trong gà. Lưu ý rửa thật sạch dao, thớt và tay sau khi chặt gà.

4. Táo

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Trái cây dù tươi đến đâu vẫn chứa đầy hóa chất và thuốc trừ sâu

Trái cây dù tươi đến đâu vẫn chứa đầy hóa chất và thuốc trừ sâu. Để làm sạch táo, ngâm trong nước có pha baking soda trong 12 phút để loại bỏ các hóa chất bên ngoài vỏ táo.

5. Xà lách

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Làm sạch xà lách khá dễ dàng

Làm sạch xà lách khá dễ dàng. Chỉ cần xé lá rau diếp làm hai hoặc ba phần và cho vào nước lạnh trong vài phút sau đó vớt ra rửa lại bằng nước sạch là được.

6. Gạo

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Bạn cần rửa sạch phần tinh bột bám trên hạt gạo

Bạn cần rửa sạch phần tinh bột bám trên hạt gạo vì lớp tinh bột này sẽ khiến gạo bị vón cục lại với nhau khi nấu, khiến cơm chín sẽ trông lộn xộn và không ngon miệng. Hãy vo gạo ít nhất 3 đến 4 lần trước khi nấu.

7. Sữa và các chế phẩm từ sữa

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Việc rửa bao bì trước khi mở các sản phẩm này là rất hợp lý

Mặc dù sữa và các chế phẩm từ sữa thường được mua ở dạng đóng gói, nhưng việc rửa bao bì trước khi mở các sản phẩm này là rất hợp lý vì rất có thể chúng đã bám phải các bụi bẩn và vi khuẩn khi được đặt ở ngoài môi trường.

Ảnh: Internet

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