Thay đổi nội tiết tố khi mang thai khơi dậy tình mẫu tử: Điều thiêng liêng và hạnh phúc về thiên chức làm mẹ

Mẹ bầu 08/10/2023 09:13

Trong thời kỳ mang thai, cơ thể người phụ nữ có nhiều thay đổi để chuẩn bị cho việc nuôi con.

Các thí nghiệm trên động vật đã chỉ ra rằng bản năng nuôi dưỡng được kích hoạt bởi sự thay đổi của não bộ thông qua việc tiết hormone vào nửa sau của thai kỳCác nhà khoa học cho biết nghiên cứu này mở ra sự hiểu biết mới về hành vi nuôi dạy con cái và sức khỏe tâm thần sau sinh, đồng thời cho thấy khả năng xảy ra những thay đổi tương tự trong não ngườiĐây là điều mà tờ Guardian đưa tin dựa trên một bài nghiên cứu của các nhà nghiên cứu tại Viện Francis Crick ở Anh đăng trên tạp chí khoa học Science ngày 5/10 ( giờ địa phương ). 

Thay đổi nội tiết tố khi mang thai khơi dậy tình mẫu tử: Điều thiêng liêng và hạnh phúc về thiên chức làm mẹ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nghiên cứu này được thực hiện trên chuột cái, cho thấy sự thay đổi đáng kể trong hành vi khi chúng tỏ ra không quan tâm đến con mình từ khi giao phối, nhưng sau khi trở thành mẹ, chúng dành phần lớn thời gian để chăm sóc con mình

Trước đây, người ta cho rằng những thay đổi này xảy ra trong hoặc ngay sau khi sinh và được kích hoạt bởi các hormone như oxytocinNghiên cứu mới này cho thấy những thay đổi như vậy xảy ra sớm hơn, muộn hơn trong thai kỳ và được kích hoạt bởi các hormone giới tính như estrogen và progesterone .

Sử dụng một thiết bị nhỏ gắn vào đầu chuột, các nhà nghiên cứu đã theo dõi hoạt động của một nhóm tế bào thần kinh ở vùng dưới đồi có liên quan đến hành vi nuôi dạy con cáiCác bản ghi âm trong não cho thấy estrogen làm giảm hoạt động cơ bản của các tế bào thần kinh này nhưng lại khiến chúng nhạy cảm hơn với các tín hiệu đến

Progesterone cũng điều chỉnh lại các đầu vào để hình thành nhiều khớp thần kinh hơn, khiến các tế bào thần kinh kết nối chặt chẽ hơn với các phần khác của nãoNhững thay đổi này trong não dường như là vĩnh viễn .

Thay đổi nội tiết tố khi mang thai khơi dậy tình mẫu tử: Điều thiêng liêng và hạnh phúc về thiên chức làm mẹ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Johnny Cole, từ Viện Francis Crick, người đứng đầu cuộc nghiên cứu, cho biết: “Chúng tôi biết rằng trong thời kỳ mang thai, cơ thể người phụ nữ thay đổi để chuẩn bị nuôi con và việc sản xuất sữa mẹ bắt đầu từ trước khi sinh, là một trong số những thay đổi đó”.

Chuột cái tập trung vào việc giao phối và không phản ứng với chuột con của con cái khác, nhưng khi trở thành mẹ của chuột con, chúng thực hiện các hành vi nuôi dạy con cái mạnh mẽ để đảm bảo sự sống sót của chuột con . Điều thú vị là quá trình chuyển đổi này không xảy ra khi sinh con ra, nó được chuẩn bị trong não sớm hơn nhiều", Johnny Cole cho biết. 

Khi các nhà nghiên cứu thiết kế các tế bào thần kinh của chuột để không nhạy cảm với các hormone này, họ cũng quan sát thấy sự giảm đáng kể trong quá trình chuột chuyển sang các hoạt động chăm sóc trẻ sau khi sinhCác nhà nghiên cứu giải thích rằng điều này cho thấy rằng có một giai đoạn quan trọng ở cuối thai kỳ khi những hormone này có tác động.

Thay đổi nội tiết tố khi mang thai khơi dậy tình mẫu tử: Điều thiêng liêng và hạnh phúc về thiên chức làm mẹ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những phát hiện này phù hợp với các nghiên cứu hình ảnh não ở phụ nữ cho thấy những thay đổi về thể tích và hoạt động của não vẫn tồn tại lâu dài sau khi mang thai  Tiến sĩ Johnny Cole nói: “Việc nuôi dạy con cái của con người rõ ràng phức tạp hơn nhiều, đồng thời thừa nhận rằng ở con người, sự thay đổi nội tiết tố không phải là yếu tố duy nhất và cũng không nhất thiết là ảnh hưởng chính đến hành vi nuôi dạy con cáiTuy nhiên, hiểu được những thay đổi xảy ra trong não có thể cung cấp những hiểu biết mới về mối quan hệ với cha mẹ và tác động của nó đối với các tình trạng như trầm cảm sau sinh và rối loạn tâm thần". 

Giáo sư Robert Fromke của Trường Y Langone thuộc Đại học New York (NYU), người đã xem xét bài nghiên cứu, cho biết:  Nghiên cứu này là một bước rõ ràng hướng tới việc tìm hiểu cách nuôi dạy con cái và các tín hiệu nội tiết tố trong cơ thể và não bộ, điều mà chúng ta vẫn chưa hiểu được. Nuôi dạy con cái là một trong những hành vi phức tạp và khó khăn nhất đối với con người và động vật, đặc biệt trong giai đoạn đầu sau sinh, em bé cần được chăm sóc rất nhiều". 

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