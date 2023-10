Mẹ bầu không ăn uống đầy đủ khi mang thai sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả học tập của con, tỷ lệ con đậu đại học chỉ khoảng 22%

Kết quả của nghiên cứu, những đứa trẻ sinh ra từ những bà mẹ không được ăn uống đủ dinh dưỡng khi mang thai sẽ tăng cân nhiều hơn những đứa trẻ khác khi bước sang tuổi 14, điều này ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển thể chất của trẻ.

Tiến sĩ đứng đầu nhóm nghiên cứu, cho biết: “Chúng tôi phỏng vấn những đứa trẻ hai năm một lần và theo dõi chúng trong một thời gian dài”.

NCEA (National Certificates of Educational Achievement), tạm dịch là Chứng chỉ giáo dục quốc gia New Zealand, là chứng chỉ chính thức cho THPT ở New Zealand, tương tự như bằng tốt nghiệp cấp 3 ở Việt Nam. NCEA được đánh giá theo ba cấp độ 1, 2 và 3 tương ứng với các lớp 11, 12 và 13 (học sinh New Zealand đi học từ rất sớm, bắt đầu khi 5 tuổi do vậy lớp 13 ở đây cũng tương tự với lớp 12 tại Việt Nam).