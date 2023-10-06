Mẹ bầu không ăn uống đầy đủ khi mang thai sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả học tập của con, tỷ lệ con đậu đại học chỉ khoảng 22%

Một nghiên cứu của chuyên gia New Zealand cho thấy những đứa trẻ sinh ra từ những bà mẹ không được cung cấp đủ dinh dưỡng khi mang thai có thành tích học tập thấp hơn đáng kể và chỉ khoảng 22% trong số đó vào được đại học.
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Theo 1News (New Zealand) đưa tin ngày 6/10, các nhà nghiên cứu tại Đại học Công nghệ Auckland (AUT) của New Zealand đã theo dõi 1.400 trẻ em ở đảo Nam Thái Bình Dương được sinh ra tại một bệnh viện ở miền nam Auckland kể từ năm 2000 và nhận thấy rằng lượng dinh dưỡng của các bà mẹ khi mang thai có tác động đáng kể đến kết quả học tập của con họ.
Các nhà nghiên cứu đã theo dõi 649 đứa trẻ được sinh ra từ những bà mẹ đã không ăn đủ chất dinh dưỡng khi mang thai. 17 năm sau, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng trình độ học vấn của những đứa trẻ này thấp hơn đáng kể so với những đứa trẻ khác.
Kết quả của nghiên cứu, những đứa trẻ sinh ra từ những bà mẹ không được ăn uống đủ dinh dưỡng khi mang thai sẽ tăng cân nhiều hơn những đứa trẻ khác khi bước sang tuổi 14, điều này ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển thể chất của trẻ.
Tiến sĩ đứng đầu nhóm nghiên cứu, cho biết: “Chúng tôi phỏng vấn những đứa trẻ hai năm một lần và theo dõi chúng trong một thời gian dài”.
NCEA (National Certificates of Educational Achievement), tạm dịch là Chứng chỉ giáo dục quốc gia New Zealand, là chứng chỉ chính thức cho THPT ở New Zealand, tương tự như bằng tốt nghiệp cấp 3 ở Việt Nam. NCEA được đánh giá theo ba cấp độ 1, 2 và 3 tương ứng với các lớp 11, 12 và 13 (học sinh New Zealand đi học từ rất sớm, bắt đầu khi 5 tuổi do vậy lớp 13 ở đây cũng tương tự với lớp 12 tại Việt Nam).