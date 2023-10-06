Mẹ bầu không ăn uống đầy đủ khi mang thai sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả học tập của con, tỷ lệ con đậu đại học chỉ khoảng 22%

Cụ thể, 10% trong số những đứa trẻ này bị phát hiện đã trượt cấp cơ bản nhất của NCEA - một chứng chỉ đánh giá năng lực học tập của New Zealand cho kỳ thi tuyển sinh đại học. Nhóm nghiên cứu nhận thấy chỉ có 31% trong số những đứa trẻ này vượt qua cấp độ cao nhất là Cấp độ 3 và chỉ có 22% đỗ vào đại học.

Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng những đứa trẻ sinh ra trong những gia đình không có chế độ ăn uống ổn định có khả năng học tập thấp hơn và gặp khó khăn hơn khi vào đại học so với những đứa trẻ sinh ra trong những gia đình có chế độ ăn uống ổn định.

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Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh: “Có thể có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập ở trường, nhưng rõ ràng là chế độ ăn uống không ổn định khi mang thai có mối liên hệ thống kê chặt chẽ với kết quả học tập sau này của trẻ”.