Phương pháp sinh thuận tự nhiên: Mẹ đừng giết con khi mới lọt lòng

Mẹ bầu 15/03/2018 11:32

Thông tin hai mẹ con tử vong do thực hiện phương pháp sinh thuận tự nhiên (hay còn gọi là Lotus Birth) đang khiến dư luận cả nước đặc biệt quan tâm.

Hôm nay (15/3), Bộ Y tế cho biết đang xác minh thông tin sản phụ áp dụng phương pháp sinh con 'thuận tự nhiên' dẫn đến tử vong cả mẹ lẫn con.

Vậy sinh con thuận tự nhiên (Lotus Birth) là gì mà khiến các sản phụ dám đánh liều tính mạng của bản thân và thai nhi để thực hiện?

Lotus Birth - Kiểu sinh con mới lạ với người Việt

Sinh con thuận tự nhiên là phương pháp được nhiều bà mẹ ở Mỹ cũng như các nước phương Tây áp dụng và hiện nay đang dần xuất hiện ở Việt Nam.

Trao đổi với Phụ Nữ Sức Khỏe, chị N.P.T (một mẹ bầu 6 tháng, thành viên trong Hội mẹ bầu thông thái) cho biết: "Mình lần đầu mang thai nên có rất nhiều điều bỡ ngỡ nên thường tìm kiếm các thông tin liên quan đến sức khỏe thai phụ trên internet và khá thích thú khi biết về phương pháp sinh con thuận tự nhiên. Tuy nhiên sau khi biết thông tin về hai mẹ con tử vong do thực hiện kiểu sinh này, mình cảm thấy vô cùng sợ hãi".

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Sinh con thuận tự nhiên được áp dụng nhiều ở các nước Phương Tây - Ảnh minh họa: Internet

Lotus Birth là phương pháp không cắt dây rốn cho trẻ sau khi sinh và để rụng tự nhiên, thường là trong vòng 10 ngày. Trước khi trở nên phổ biến vào những năm 1970, kiểu sinh này chỉ được quan sát thấy ở loài tinh tinh. Đến năm 1974, một bác sĩ đã áp dụng thành công phương pháp này khi sinh cậu con trai của mình và từ đó đến nay, Lotus birth ngày càng trở nên phổ biến ở các nước phương Tây.

Phương pháp Lotus Birth có thật sự tốt?

Theo một số thông tin được chia sẻ trên Internet, phương pháp sinh thuận tự nhiên có một số ưu điểm nổi bật như sau:

- Em bé mới sinh sẽ nhận được đầy đủ các dưỡng chất từ nhau thai.

- Mẹ và bé được ở cùng nhau nhiều hơn, tăng sự liên kết giữa cả hai.

- Người mẹ có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn sau khi sinh để nhanh chóng hồi phục.

- Cuống nhau rụng một cách tự nhiên sẽ giúp trẻ có một chiếc rốn đẹp hơn so với bị cắt ngay sau khi sinh.

- Nhiều người còn cho rằng, phương pháp sinh này sẽ giúp trẻ có được sức đề kháng tốt, thông minh hơn.

Đây là một phương pháp sinh được các nước phương Tây áp dụng cho một số bà mẹ mắc chứng sợ bệnh viện hay vì một số lý do nào khác bắt buộc phải sinh bằng phương pháp sinh thuận tự nhiên.

Để đảm bảo an toàn, các cặp vợ chồng quyết định thực hiện phương pháp Lotus Birth này cần phải chuẩn bị các kiến thức tiền sản từ trước. Đồng thời, họ còn nhận được sự giúp đỡ của đội ngũ y bác sĩ và các thiết bị hiện đại.

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Thực hiện phương pháp Lotus Birth không đúng có thể gây tử vong cho cả mẹ và bé - Ảnh minh họa: Internet

Ở Việt Nam phương pháp sinh thuận tự nhiên này còn xa lạ với nhiều người và các chuyên gia cũng khuyến cáo tuyệt đối không nên thực hiện vì ẩn chứa nhiều nguy hiểm như gây ra nhiễm trùng, uốn ván sơ sinh... thậm chí là tử vong cho cả mẹ lẫn con.

Chị Lê Bảo Dung (thành viên Hội các bà mẹ bầu bí) chia sẻ: "Con cái là điều quý giá nhất của mỗi gia đình chính vì thế mình muốn mang lại nhiều điều tốt nhất cho con. Do đó, mình sẽ không vì những thông tin chưa kiểm chứng trên Internet mà đánh liều sinh mạng của con để áp dụng thử".

Con cái chính món quà tuyệt vời nhất mà các cặp vợ chồng có được, chính vì thế đừng vì những điều mới lạ mà đánh đổi bằng cả sinh mạng.

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Liên quan đến thông tin sản phụ sinh tại nhà theo phương pháp "thuận tự nhiên" dẫn đến tử vong cả mẹ lẫn con gây xôn xao dư luận những ngày vừa qua, nhiều bác sĩ chuyên khoa khẳng định, đây là hành động bắt nguồn từ suy nghĩ lệch lạc.

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