Vụ mẹ con sản phụ tử vong vì sinh 'thuận tự nhiên': 'Đừng chạy ngược về thời sinh 10 chỉ sống 1-2'

Xã hội 15/03/2018 10:32

Liên quan đến thông tin sản phụ sinh tại nhà theo phương pháp "thuận tự nhiên" dẫn đến tử vong cả mẹ lẫn con gây xôn xao dư luận những ngày vừa qua, nhiều bác sĩ chuyên khoa khẳng định, đây là hành động bắt nguồn từ suy nghĩ lệch lạc.

Chiều 14/3, tài khoản tên M.P. đã chia sẻ trên trang Facebook cá nhân vụ việc một người bạn của mình tự ý sinh con ngay tại nhà. Theo M.P., trước đó, sản phụ này đã tham khảo thông tin về vấn đề sinh con 'thuận tự nhiên' trên mạng. Tuy nhiên, trong quá trình sinh tại nhà, vì quá kiệt sức, sản phụ đã tử vong, thai nhi bị ngạt nên cũng không qua khỏi. 

Sáng nay (15/3), đại diện Bộ Y tế cho biết cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ thông tin này.

Vụ mẹ con sản phụ tử vong vì sinh 'thuận tự nhiên': 'Đừng chạy ngược về thời sinh 10 chỉ sống 1-2' - Ảnh 1
Vụ việc sản phụ và con tử vong do tự ý sinh tại nhà được chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Liên quan đến trào lưu sinh con "thuận tự nhiên", Phụ nữ & Gia đình đã liên hệ với các bác sĩ chuyên khoa nhằm cung cấp thông tin chính xác đến độc giả.

Bác sĩ Trần Thế Lữ, khoa Nhi, Bệnh viện Mỹ Phước, Bến Cát (Bình Dương) cho biết: "Nguy cơ cao nhất bắt nguồn từ sinh con tự nhiên tại nhà là nhiễm trùng sau sinh. Nguyên nhân đầu tiên chính là tay của người đỡ đẻ không được vệ sinh đúng tiêu chuẩn. Thứ hai, môi trường sinh hoạt tại Việt Nam không đảm bảo an toàn như các nước khác". 

"Ngày nay, phụ nữ không vận động, làm việc nặng như xưa. Chính vì vậy, xu hướng phát triển hiện nay thì khung xương chậu sẽ nhỏ hơn.

Các quan niệm ngày xưa cho rằng chỉ khi thai phụ khó sinh, bác sĩ mới tiến hành rạch tầng sinh môn để em bé chui đầu ra. Tuy nhiên, hiện nay, các cơ sở Y tế đều chủ động cắt tầng sinh môn trước và khâu lại sau khi sinh" - Bác sĩ Lữ thông tin thêm.

Bác sĩ Lữ nhấn mạnh: "Về vấn đề sinh con tự nhiên tại nhà, tôi không chấp nhận vì rất nguy hiểm đối với cả sản phụ lẫn thai nhi. Do đó, để đảm bảo an toàn tuyệt đối, sản phụ nên sinh tại bệnh viện".

Vụ mẹ con sản phụ tử vong vì sinh 'thuận tự nhiên': 'Đừng chạy ngược về thời sinh 10 chỉ sống 1-2' - Ảnh 2
Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cả mẹ và bé, sản phụ nên sinh tại bệnh viện - Ảnh minh họa: Internet

Cũng về vụ việc sinh con "thuận tự nhiên" gây xôn xao dư luận này, bác sĩ Nguyễn Thanh Sang, khoa Sản, Bệnh viện Y dược TP.HCM chia sẻ: 

"Thuận tự nhiên là cùng với các bác sĩ chúng tôi hiệp sức lại chống bệnh tật vì cơ sở bé chưa hoàn thiện miễn dịch nên trong những năm đầu đời đó, ta phải bảo vệ con tối đa bằng dinh dưỡng, bằng chủng ngừa, bằng mọi thứ mà bậc làm cha làm mẹ chúng ta có thể làm.

Thuận tự nhiên là khi để con phát triển hoàn toàn bình thường, đừng can thiệp bằng cách bắt ép nó theo một quá trình 'tự nghĩ ra' hay 'cho rằng nó là tự nhiên' để rồi hậu quả không phải các bạn gánh đâu. Người gánh là con các bạn đó. Tưởng tượng các bạn bây giờ đang mang hậu quả của bậc cha mẹ ngày xưa cũng theo hội Facebook thì các bạn nghĩ sao?

Xã hội càng phát triển thì việc đừng để bị bỏ lại phía sau là quá đủ mệt mỏi rồi. Vậy mà các bạn lại chạy ngược về ngày 'xa xưa', thời ăn lông ở lỗ, sinh 10 sống chỉ 1-2 (?) rồi áp dụng lên chính con chính cháu của mình? Để rồi gây thêm nặng lên ngành y tế".

Vụ mẹ con sản phụ tử vong vì sinh 'thuận tự nhiên': 'Đừng chạy ngược về thời sinh 10 chỉ sống 1-2' - Ảnh 3
Bác sĩ Nguyễn Thanh Sang, khoa Sản, Bệnh viện Y dược TP.HCM bày tỏ rõ quan điểm của mình về việc sinh con tự nhiên tại nhà trên trang Facebook cá nhân - Ảnh: Internet

Việc sinh con "thuận tự nhiên" luôn là mong muốn hàng đầu của giới y khoa. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là sản phụ có thể tự ý sinh con tại nhà mà phải đến bệnh viện để được các y bác sĩ hỗ trợ. 

Xôn xao chuyện hai mẹ con sản phụ tử vong vì sinh con “thuận tự nhiên”

Xôn xao chuyện hai mẹ con sản phụ tử vong vì sinh con “thuận tự nhiên”

Mạng xã hội đang chia sẻ chóng mặt câu chuyện về một bà mẹ trẻ đã tử vong cùng thai nhi vì một mình vượt cạn tại nhà sau khi học lớp thai sản thuận tự nhiên.

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