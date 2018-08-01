Phụ nữ sau sinh có nên ăn dứa - Cẩm nang tốt cho mẹ, khỏe cho con

Dứa là loại quả quen thuộc, có vị chua chua, ngọt ngọt thanh mát. Thành phần chủ yếu của dứa là nước, carbs (đa số là đường sucrose, fructose và glucose), vitamin và chất xơ. Hầu như dứa không có protein hay chất béo có thể ảnh hưởng đến vóc dáng của mẹ sau sinh.

Với những công dụng tuyệt vời đó, những chị em lăn tăn liệu phụ nữ sau sinh có nên ăn dứa hoàn toàn có thể yên tâm. Tuy nhiên, chỉ ăn với liều lượng vừa phải. Bởi không ít bà mẹ vì quá ngon miệng nên ăn hơi nhiều làm hạ thấp lượng estrogen khiến tia sữa bị tắt, ảnh hưởng đến quá trình chăm con.

Phụ nữ sau sinh và cho con bú nên ăn dứa với liều lượng vừa phải

2. Phụ nữ sau sinh ăn dứa như thế nào cho đúng?

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, phụ nữ sau sinh và đang cho con bú chỉ nên ăn 30g dứa mỗi ngày.

Ăn nhiều dứa có ảnh hưởng xấu đến quá trình chăm con

Bên cạnh đó, dứa cũng chứa nhiều axit nên tránh ăn dứa lúc đói hay lúc no có thể ảnh hưởng đến dạ dày. Nên ăn 30 phút sau bữa cơm. Đồng thời, mắt dứa là nơi thường tiềm ẩn nhiều nấm độc gây ngứa ngáy, buồn nôn, nổi mẩn đỏ… nên các mẹ hãy gọt vỏ, bỏ mắt kỹ càng trước khi ăn.

Gọt vỏ, bỏ mắt kỹ càng trước khi ăn

Khi mua nên chọn những quả dứa ngon, không có vết sâu đục hay bị rơi rớt bầm dập. Tốt nhất nên chọn những quả còn nguyên cùi, có lá dứa trên đỉnh đầu đang xanh tươi.

Đối với phụ nữ sau sinh có nên ăn dứa, nên ăn lúc dứa vừa chín là thơm ngon, bổ dưỡng nhất, tránh ăn dứa lúc quá chín và đường đã lên men. Dù đã gọt sạch vỏ hay chưa thì cũng nên bảo quản dứa trong tủ lạnh để dứa luôn tươi ngon và giữ được các vitamin bổ dưỡng lâu dài. Lúc ăn nên bỏ cùi phía trong để hạn chế cảm giác rát lưỡi và kích ứng vùng miệng.

Nên ăn dứa lúc vừa chín là thơm ngon, bổ dưỡng nhất

Ngoài ra, trong thành phần quả dứa có chứa serotonin làm tăng huyết áp, co thắt huyết quản mạnh nên không tốt cho người bị huyết áp cao. Phụ nữ sau sinh ăn dứa với lượng vừa phải cùng các loại rau củ quả, thịt, cá, trứng, sữa đầy đủ dưỡng chất đi kèm để đảm bảo sức khỏe trong suốt thời kỳ cho con bú.

Đậu phụ sốt dứa chua ngọt

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Ngoài cách thức thái lát ăn tươi quen thuộc, các chị em cũng có thể biến tấu dứa thành các món: nước ép, salad, xào chung với thịt, nấu canh chua, làm bánh dứa… để thực đơn đa dạng, kích thích vị giác hơn.

Như vậy, qua những thông tin trên, câu hỏi phụ nữ sau sinh có nên ăn dứa đã tìm được câu trả lời. Mong rằng các chị em luôn bổ sung dứa đúng cách để có sức khỏe và vóc dáng đẹp, để bé yêu được chăm sóc tốt và nhanh lớn cùng mẹ thưởng thức các món ăn ngon mỗi ngày.