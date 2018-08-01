Phụ nữ sau sinh có nên ăn dứa - Cẩm nang tốt cho mẹ, khỏe cho con

Mẹ bầu 01/08/2018 15:09

Trong các loại trái cây tẩm bổ cho phụ nữ sau sinh, dứa là loại quả hấp dẫn, dễ kích thích vị giác nhưng cũng khá chua nên chị em còn e ngại liệu phụ nữ sau sinh có nên ăn dứa. Dưới đây là thông tin bổ ích dành cho những ai sinh xong và đang nghĩ đến loại quả giàu vitamin C này.

1. Công dụng của dứa với phụ nữ sau sinh

Phụ nữ sau sinh có nên ăn dứa - Cẩm nang tốt cho mẹ, khỏe cho con - Ảnh 1
Qủa dứa có nhiều công dụng tốt

Dứa là loại quả quen thuộc, có vị chua chua, ngọt ngọt thanh mát. Thành phần chủ yếu của dứa là nước, carbs (đa số là đường sucrose, fructose và glucose), vitamin và chất xơ. Hầu như dứa không có protein hay chất béo có thể ảnh hưởng đến vóc dáng của mẹ sau sinh.

Theo Đông Y, dứa có vị chua, tính bình, có công dụng giải khát, lợi tiểu, thúc đẩy tiêu hóa, kháng viêm, tẩy độc…

Phụ nữ sau sinh có nên ăn dứa - Cẩm nang tốt cho mẹ, khỏe cho con - Ảnh 2

Phụ nữ sau sinh ăn dứa rất tốt và an toàn cho sức khỏe

Với những công dụng tuyệt vời đó, những chị em lăn tăn liệu phụ nữ sau sinh có nên ăn dứa hoàn toàn có thể yên tâm. Tuy nhiên, chỉ ăn với liều lượng vừa phải. Bởi không ít bà mẹ vì quá ngon miệng nên ăn hơi nhiều làm hạ thấp lượng estrogen khiến tia sữa bị tắt, ảnh hưởng đến quá trình chăm con.

Phụ nữ sau sinh có nên ăn dứa - Cẩm nang tốt cho mẹ, khỏe cho con - Ảnh 3
Phụ nữ sau sinh và cho con bú nên ăn dứa với liều lượng vừa phải

2. Phụ nữ sau sinh ăn dứa như thế nào cho đúng?

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, phụ nữ sau sinh và đang cho con bú chỉ nên ăn 30g dứa mỗi ngày.

Phụ nữ sau sinh có nên ăn dứa - Cẩm nang tốt cho mẹ, khỏe cho con - Ảnh 4
Ăn nhiều dứa có ảnh hưởng xấu đến quá trình chăm con 

Bên cạnh đó, dứa cũng chứa nhiều axit nên tránh ăn dứa lúc đói hay lúc no có thể ảnh hưởng đến dạ dày. Nên ăn 30 phút sau bữa cơm. Đồng thời, mắt dứa là nơi thường tiềm ẩn nhiều nấm độc gây ngứa ngáy, buồn nôn, nổi mẩn đỏ… nên các mẹ hãy gọt vỏ, bỏ mắt kỹ càng trước khi ăn.

Phụ nữ sau sinh có nên ăn dứa - Cẩm nang tốt cho mẹ, khỏe cho con - Ảnh 5
Gọt vỏ, bỏ mắt kỹ càng trước khi ăn

Khi mua nên chọn những quả dứa ngon, không có vết sâu đục hay bị rơi rớt bầm dập. Tốt nhất nên chọn những quả còn nguyên cùi, có lá dứa trên đỉnh đầu đang xanh tươi.

Đối với phụ nữ sau sinh có nên ăn dứa, nên ăn lúc dứa vừa chín là thơm ngon, bổ dưỡng nhất, tránh ăn dứa lúc quá chín và đường đã lên men. Dù đã gọt sạch vỏ hay chưa thì cũng nên bảo quản dứa trong tủ lạnh để dứa luôn tươi ngon và giữ được các vitamin bổ dưỡng lâu dài. Lúc ăn nên bỏ cùi phía trong để hạn chế cảm giác rát lưỡi và kích ứng vùng miệng.

Phụ nữ sau sinh có nên ăn dứa - Cẩm nang tốt cho mẹ, khỏe cho con - Ảnh 6
Nên ăn dứa lúc vừa chín là thơm ngon, bổ dưỡng nhất

Ngoài ra, trong thành phần quả dứa có chứa serotonin làm tăng huyết áp, co thắt huyết quản mạnh nên không tốt cho người bị huyết áp cao. Phụ nữ sau sinh ăn dứa với lượng vừa phải cùng các loại rau củ quả, thịt, cá, trứng, sữa đầy đủ dưỡng chất đi kèm để đảm bảo sức khỏe trong suốt thời kỳ cho con bú.

Phụ nữ sau sinh có nên ăn dứa - Cẩm nang tốt cho mẹ, khỏe cho con - Ảnh 7
Đậu phụ sốt dứa chua ngọt

>>> Xem thêm: Thực hư chuyện ăn dứa có tốt cho bà bầu không? Những điều mẹ bầu nên biết

Ngoài cách thức thái lát ăn tươi quen thuộc, các chị em cũng có thể biến tấu dứa thành các món: nước ép, salad, xào chung với thịt, nấu canh chua, làm bánh dứa… để thực đơn đa dạng, kích thích vị giác hơn.

Như vậy, qua những thông tin trên, câu hỏi phụ nữ sau sinh có nên ăn dứa đã tìm được câu trả lời. Mong rằng các chị em luôn bổ sung dứa đúng cách để có sức khỏe và vóc dáng đẹp, để bé yêu được chăm sóc tốt và nhanh lớn cùng mẹ thưởng thức các món ăn ngon mỗi ngày.

Ăn dứa, uống nước tía tô cho dễ đẻ, mẹ trẻ hốt hoảng vì băng huyết sau sinh

Ăn dứa, uống nước tía tô cho dễ đẻ, mẹ trẻ hốt hoảng vì băng huyết sau sinh

Sau khi trải qua ca mổ, các bác sĩ đã rất vất vả để cầm máu cho chị Như N (Buôn Mê Thuột)

Xem thêm
Từ khóa:   bà bầu ăn dứa có sao không sau sinh có ăn được dứa không mẹ sau sinh ăn dứa được không

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 1 giờ 34 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 2 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 3 giờ 4 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 4 giờ 4 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 4 giờ 10 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 4 giờ 34 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay