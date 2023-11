Phải làm gì khi thai 40 tuần cổ tử cung chưa mở?

Cổ tử cung là bộ phận nằm ở phần thấp nhất của tử cung phụ nữ, đây là nơi mà thai nhi sẽ đi khỏi tử cung người mẹ và ra ngoài. Sở dĩ nó được gọi là "cổ tử cung" vì ở đây, tử cung sẽ co thắt nhỏ lại và thon gọn như hình dạng của chiếc cổ.

Chúng sẽ giữ nhiệm vụ là con đường để máu và các niêm mạc trong tử cung đi ra ngoài vào thời điểm xuất hiện kinh nguyệt của phụ nữ, đồng thời giúp cho tinh trùng đi vào tử cung để thụ thai.

Ngoài ra, nơi đây còn là bộ phận giúp tiết ra chất nhờn để kích thích quá trình thụ thai và tạo ra một lớp nhờn dày như một cái phích ở cổ tử cung trong suốt giai đoạn mang thai nhằm ngăn chặn sự tấn công của các loại vi khuẩn.

Điều cuối cùng nhưng cũng không kém quan trọng đó là khả năng giãn nở, cổ tử cung có thể mở rộng đến 10cm trong suốt thời gian chuyển dạ của mẹ bầu, giúp cho em bé có thể được đẩy ra ngoài dễ dàng hơn.

2. Nguyên nhân thai 40 tuần cổ tử cung chưa mở

Nếu ngày dự sinh đã đến mà cổ tử cung của bà bầu vẫn chưa mở đủ rộng thì chứng tỏ cơ thể người mẹ vẫn chưa sẵn sàng sinh em bé ra ngoài. Trong trường hợp bà bầu nhận thấy mình đã rỉ ối, kèm theo triệu chứng đau bụng suốt 16 tiếng hơn mà cổ tử cung vẫn chưa mở được 10cm thì khả năng chuyển dạ bị đình trệ là rất cao.

Cổ tử cung vẫn chưa mở đủ rộng thì chứng tỏ cơ thể người mẹ vẫn chưa sẵn sàng sinh em bé ra ngoài

Nguyên nhân dẫn đến việc thai 40 tuần tử cung chưa mở thường xảy ra là do:

- Cổ tử cung của người mẹ ngắn bẩm sinh, hoặc bà bầu đang gặp các bệnh phụ khoa như: viêm nhiễm, ung thư cổ tử cung,...

- Hoạt động co thắt của tử cung bị rối loạn trong quá trình chuyển dạ.

- Từng trải qua phẫu thuật liên quan đến cổ tử cung để lại sẹo xơ, đốt điện trên cổ tử cung,...

Đối với những mẹ bầu đang mang thai 38 - 40 tuần nhưng cổ tử cung chưa mở thì bác sĩ sẽ tiến hành đánh giá tình hình của thai phụ để thực hiện các phương pháp kích thích chuyển dạ như đặt túi nước vào buồng tử cung, tách đối,.... hoặc cho thai phụ sinh mổ để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và con.

3. Dấu hiệu cổ tử cung mở bao nhiêu thì sinh

Quá trình cổ tử cung giãn nở thường sẽ kéo dài từ lúc các chị có dấu hiệu chuyển dạ cho đến khi thai nhi được chào đời. Vào lúc tử cung đạt độ chín ở mức cao nhất, cổ tử cung sẽ tự động rút ngắn lại để giúp bào thai có thể di chuyển đến gần khu vực âm đạo hơn, nó còn có tên khác là quá trình xóa cổ tử cung.

Cổ tử cung mở hoàn toàn 10cm để đầu em bé có thể lọt qua

Từ khi cổ tử cung đóng kín đến lúc mở hoàn toàn 10cm để đầu em bé có thể lọt qua khỏi tử cung và đi vào âm đạo sẽ diễn ra 4 giai đoạn sau:

- Việc cổ tử cung có thể mở bao nhiêu thì sinh sẽ tùy thuộc vào thời gian của quá trình chuyển dạ. Ban đầu, cổ tử cung chỉ mở khoảng 1 cm, và sau đó tăng dần độ rộng lên thêm 1 cm sau mỗi tiếng.

- Giai đoạn là cổ tử cung sẽ mở được 1 – 4 cm diễn ra song song với đó là các cơn co thắt xuất hiện với tần suất 15 – 20 phút/lần. Chúng được gọi là giai đoạn chuyển dạ sớm hay chuyển dạ tiền kỳ.

- Càng về sau, cổ tử cung sẽ tiếp tục mở 4 – 7 cm và được gọi là chuyển dạ tích cực. Lúc này, các cơn gò chuyển dạ sẽ diễn ra dồn dập hơn và kéo dài hơn giai đoạn chuyển dạ tiền kỳ từ 5 – 10 phút.

- Khi cổ tử cung đã mở được từ 7 – 9 cm thì mẹ đang ở trong giai đoạn chuyển tiếp. Thai nhi đã di chuyển đến vị trí rất thấp và khiến mẹ đau dữ dội và mẹ có thể rặn sinh được rồi.

- Cuối cùng khi tử cung mở được đến 10cm cũng là lúc mẹ bầu đã chuẩn bị sẵn sàng để sinh em bé. Và việc duy nhất chị em có thể làm lúc này là rặn và thở đều đặn theo hướng dẫn của bác sĩ và hộ sinh để giúp em bé ra ngoài dễ dàng hơn.

Các mẹ cần hiểu hơn về vấn đề mà mình đang gặp và phải có kế hoạch sinh nở cẩn thận, chu đáo

4. Cần làm gì khi thai 40 tuần tuổi chưa có dấu hiệu sinh

Nếu thai phụ không có dấu hiệu chuyển dạ trong vòng một tuần kể từ ngày dự định thì các bác sĩ có thể đề nghị người mẹ thực hiện thêm xét nghiệm để theo dõi nhịp tim và siêu âm thai để xem chuyển động của thai nhi, đảm bảo thai nhi vẫn đang nhận được đủ oxy và hệ thần kinh vẫn phản ứng bình thường.

Bác sĩ có thể sẽ tư vấn cho mẹ bầu về việc kích sinh hoặc can thiệp nếu đã quá ngày sinh mà bé chưa chào đời hoặc thai 40 tuần vẫn chưa thấy dấu hiệu sinh.

Bác sĩ có thể sẽ tư vấn cho mẹ bầu về việc kích sinh hoặc can thiệp nếu hai 40 tuần vẫn chưa thấy dấu hiệu sinh

Nếu tình trạng chậm chuyển dạ diễn ra quá lâu có thể khiến nhau thai già đi, lúc này sẽ đe dọa đến sức khỏe người mẹ và an toàn tính mạng của em bé. Các tác động trên có thể ảnh hưởng đến nhịp tim thai nhi, gây tác hại cho trẻ như: tổn thương hoặc thiểu năng hệ thần kinh vận động.

Bên cạnh đó, so với trẻ nhỏ được sinh đủ ngày thì trẻ sơ sinh quá ngày còn có nguy cơ mắc các bệnh về hô hấp, sốt cao, nhiễm trùng, thậm chí là tử vong. Nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời, thai nhi quá ngày có thể chết lưu trong quá trình người mẹ chuyển dạ do lượng nước ối trong tử cung giảm dần, dây rốn bị chèn ép mỗi khi xuất hiện cơn gò tử cung, dễ gây suy thai.

5. Những lời khuyên dành cho mẹ bầu đang ở tuần thai 40

+ Vấn đề cần lưu ý

Chị em cần chú ý hơn đến các dấu hiệu của chuyển dạ

- Nên tham khảo ý kiến của bác sĩ Sản khoa về các nguyên nhân và phương pháp giúp kích thích chuyển dạ nếu cổ tử cung chưa mở và em bé không ra đời đúng thời gian dự sinh.

- Có thể tìm hiểu thêm những phương pháp vật lý để giảm đau đớn trong thời điểm này như: massage, châm cứu.

- Nên thực hiện một số bài tập đơn giản, nhẹ nhàng khi mang thai tuần 40 như: đi bộ, tập các bài tập thể dục nhẹ.

- Chị em cần chú ý hơn đến các dấu hiệu của chuyển dạ như: ra nhớt hồng âm đạo, thành lập đầu ối, cơn đau tử cung dài và dày.

+ Vấn đề nên hạn chế

Hạn chế quan hệ tình dục

- Quan hệ tình dục.

- Ngâm mình nhiều giờ trong nước lạnh.

- Đi du lịch xa.

- Tự ý uống thuốc ngủ, thuốc giảm đau.

- Ăn các loại thực phẩm nhiều dầu mỡ hoặc ăn quá no.

Hy vọng bài viết trên có thể giúp các chị em đang mang thai 40 tuần cổ tử cung chưa mở hiểu hơn về vấn đề mà mình đang gặp phải. Từ đó, các mẹ sẽ có một kế hoạch sinh nở cẩn thận, chu đáo hơn.