Những thực phẩm trị chứng đau đầu cho bà bầu trong suốt thai kỳ

Mẹ bầu 03/07/2018 17:33

Việc sử dụng thuốc giảm đau trong thời kỳ mang thai là điều cấm kỵ hàng đầu. Vì vậy, bà bầu phải thuộc 'nằm lòng' những thực phẩm có tác dụng trị chứng đau đầu thường gặp trong thai kỳ.

Những cơn đau đầu luôn khiến mẹ bầu cảm thấy mệt mỏi, choáng váng ngay từ tam cá nguyệt đầu tiên. Có nhiều nguyên nhân khiến cơn đau đầu xuất hiện phổ biến trong thai kỳ. 

Hormone nội tiết tố thay đổi, sự căng cơ và xáo trộn tuần hoàn máu sẽ làm xuất hiện những cơn đau nửa đầu kèm dấu hiệu buồn nôn ở bà bầu. Trong 3 tháng cuối, thai nhi phát triển nhanh về trọng lượng khiến quá trình lưu thông máu lên não chậm lại cũng gây ra hiện tượng đau đầu. Ngoài ra, bà bầu bị đau đầu còn do một số tác nhân khác như: Căng thẳng thần kinh, chế độ dinh dưỡng không đảm bảo, không uống đủ nước hàng ngày, sử dụng nhiều cafeine. 

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Đau đầu là hiện tượng thường gặp ở bà bầu - Ảnh minh họa: Internet

Để trị chứng đau đầu khi mang thai, bà bầu cần có chế độ nghỉ ngơi, thư giãn hợp lý. Bên cạnh đó, bạn cần kết hợp với việc tập luyện hàng ngày cùng chế độ dinh dưỡng tăng cường nhiều chất béo lành mạnh và các thực phẩm giúp giảm đau đầu một cách tự nhiên. 

Thực phẩm trị đau đầu cho bà bầu

Cá hồi

Theo các chuyên gia, để cải thiện tình trạng đau đầu, bà bầu nên tăng cường ăn thực phẩm chứa nhiều vitamin nhóm B, axit folic, axit béo omega 3. Cá hồi là thực phẩm chứa đầy đủ những dưỡng chất này. 

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Các axit béo lành mạnh trong cá hồi sẽ cải thiện chứng đau đầu ở phụ nữ mang thai - Ảnh minh họa: Internet

Ăn từ 2 - 3 bữa cá hồi trong tuần sẽ cải thiện chứng đau nửa đầu thường gặp của các chị em khi bầu bí. Tuy nhiên, chị em cũng không nên quá lạm dụng vì lượng thủy ngân trong cá ít nhiều sẽ gây hại cho thai nhi.

Bông cải xanh

Bông cải xanh (súp lơ xanh) là loại rau củ không thể thiếu trong thực đơn hàng ngày của bà bầu và được mệnh danh là "siêu thực phẩm" với sức khỏe con người.

Bông cải xanh rất giàu chất xơ, protein, vitamin A, B, C, K và các nguyên tố vi lượng khác như sắt, magie, canxi, phốt pho, axit folic, beta - carotene. Bà bầu ăn bông cải xanh không chỉ giúp ngăn ngừa hiện tượng khuyết tật ống thần kinh thai nhi mà còn giúp chống chọi với những cơn đau đầu do thay đổi nội tiết tố. 

Quả cherry

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Ăn cherry khi bị đau đầu sẽ giúp bà bầu dễ chịu hơn - Ảnh minh họa: Internet

Quả cherry (quả anh đào) với sắc đỏ bắt mắt là một trong những loại trái cây nhập khẩu cao cấp được ưa thích tại Việt Nam. Nguyên tố sắt dồi dào trong quả cherry sẽ giúp ngăn ngừa nguy cơ thiếu máu do thiếu sắt cho bà bầu. Đặc biệt, hoạt chất chống oxy hóa anthocyanin trong quả cherry cực kỳ tốt cho não bộ. Giấc ngủ của bà bầu cũng sẽ được cải thiện nhờ nguồn melatonin sẵn có trong loại quả này.

Dưa lưới

Trung bình một quả dưa lưới sẽ cung cấp cho mẹ bầu 66mg magiê, chiếm khoảng 16% nhu cầu cần thiết mỗi ngày. Đồng thời, lượng nước và kali trong dưa lưới sẽ giúp bà bầu chống lại những cơn đau đầu hiệu quả.  

Đậu trắng

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Tích cực ăn các món ăn chế biến từ đậu trắng sẽ trị được chứng đau nửa đầu cho chị em khi bầu bí - Ảnh minh họa: Internet

Thành phần magie chứa trong đậu trắng cũng có tác dụng chống co cơ, co thắt mạch máu dẫn đến triệu chứng đau đầu, mệt mỏi. Bà bầu có thể dùng đậu trắng nấu xôi, chè và các món ăn khác để trị chứng đau đầu trong thai kỳ.

Bên cạnh thói quen ăn những thực phẩm trị đau đầu nói trên, bà bầu cũng cần lập cho mình thời gian biểu phù hợp trong chế độ sinh hoạt hàng ngày để tăng cường sức khỏe, tăng tốc độ lưu thông máu lên não. 

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Vị béo ngậy, mùi khó ăn của hạt óc chó có thể khiến bà bầu cảm thấy ngán. Lúc này, chị em có thể sử dụng hạt điều như một loạt hạt bổ dưỡng bổ sung vào bữa ăn phụ để mẹ khỏe mạnh, con thông minh.

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