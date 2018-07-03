Không phải hạt óc chó, hạt điều mới là loại hạt bà bầu nên ăn để khỏe cả mẹ và con

Mẹ bầu 03/07/2018 11:38

Vị béo ngậy, mùi khó ăn của hạt óc chó có thể khiến bà bầu cảm thấy ngán. Lúc này, chị em có thể sử dụng hạt điều như một loạt hạt bổ dưỡng bổ sung vào bữa ăn phụ để mẹ khỏe mạnh, con thông minh.

Bổ sung các loại hạt vào những bữa ăn phụ là thói quen tốt bà bầu nên duy trì trong suốt thai kỳ. Bên cạnh các loại hạt mắc ca, óc chó nhập khẩu với giá thành cao, bà bầu cũng có thể ăn hạt điều - loại hạt trồng phổ biến ở nước ta để nhận được nhiều dưỡng chất tốt cho mẹ và bé. 

Hạt điều thu hoạch từ hạt của cây điều (tên gọi khác là đào lộn hột). Điều được trồng nhiều ở các tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam Bộ như: Đắk Nông, Đồng Nai, Bình Phước... Hạt điều sau khi thu hái, trải qua nhiều công đoạn chế biến sẽ cho ra nhiều mặt hàng nông sản khác nhau để xuất khẩu và phân phối trong cả nước. 

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Cây điều được trồng phổ biến ở nước ta - Ảnh minh họa: Internet

Hạt điều vị béo bùi, thơm ngon cung cấp cấp năng lượng và nguồn dinh dưỡng dồi dào cho sức khỏe mọi người. Bà bầu ăn hạt điều, thai nhi được nhận vô vàn dưỡng chất bổ dưỡng không thua kém những loại hạt khác.

Ích lợi của bà bầu khi ăn hạt điều

Bà bầu ăn một lượng hạt điều vừa phải mỗi ngày sẽ thúc đẩy quá trình sản xuất hồng cầu, giảm cảm giác mệt mỏi do chứng thiếu máu thai kỳ. Chất xơ trong hạt điều còn giúp ngăn ngừa táo bón hiệu quả. Lượng đường huyết của bà bầu sẽ được ổn định nhờ các dưỡng chất quan trọng trong hạt điều, đặc biệt đối với những bà bầu bị tiểu đường trước và trong thời kỳ mang thai. 

Không phải hạt óc chó, hạt điều mới là loại hạt bà bầu nên ăn để khỏe cả mẹ và con - Ảnh 2
Ăn hạt điều rất tốt cho sức khỏe bà bầu - Ảnh minh họa: Internet

Đối với những bà bầu có thể trạng gầy yếu (chỉ số BMI <18,5 trước khi mang thai) và những bà bầu muốn tăng cân ổn định trong thai kỳ thì hạt điều là lựa chọn hợp lý nhờ lượng chất béo và lượng calo cao.

Thành phần kali trong hạt điều sẽ đóng vai trò duy trì mức huyết áp bằng cách trung hòa lượng muối dư thừa trong cơ thể bà bầu. Nguồn protein dồi dào của hạt điều còn giúp cơ thể mẹ bầu sản xuất nhiều axit amin, làm liền các tổn thương nhẹ khi mang thai.

Trong giai đoạn tam cá nguyệt đầu tiên, thai nhi cần sử dụng nhiều axit folic trong quá trình hành thành ống thần kinh, ngăn ngừa các dị tật bẩm sinh như nứt đốt sống. Hạt điều sẽ đáp ứng đủ nhu cầu axit folic cho bé. Mẹ tích cực ăn hạt điều còn làm giảm nguy cơ dị ứng ở thai nhi. Nguồn cung cấp vitamin K trong hạt điều sẽ hỗ trợ ngăn chặn chứng rối loạn thiếu máu ở thai nhi hoặc xuất huyết khi bé sinh ra.

Lượng hạt điều bà bầu cần ăn mỗi ngày là bao nhiêu?

Hạt điều có hàm lượng calo và chất béo cao. Vì vậy, theo các chuyên gia, bà bầu chỉ nên ăn khoảng 15 hạt điều cỡ vừa trong một ngày. Để hạn chế nguy cơ dị ứng hạt điều, cách tốt nhất chị em nên ăn thử một vài hạt trước để xem cơ thể có bị dị ứng hay không.

Không phải hạt óc chó, hạt điều mới là loại hạt bà bầu nên ăn để khỏe cả mẹ và con - Ảnh 3
Bà bầu chỉ cần ăn khoảng 15 hạt điều mỗi ngày để bồi bổ sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Bà bầu nên ăn hạt điều thô, hạn chế ăn hạt điều rang muối và các sản phẩm hạt điều đã chế biến. Muối và các chất bảo quản dung nạp quá nhiều hoàn toàn không tốt cho cơ thể bà bầu.

Ngoài ra, tiêu thụ quá mức nhu cầu hạt điều trong ngày có thể khiến bà bầu bị thừa cân, sỏi thận, gặp các vấn đề về tim mạch, cao huyết áp và dị ứng.

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