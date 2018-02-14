Những món ăn có hại cho bà bầu trong dịp Tết, chị em cần tuyệt đối tránh xa

Mẹ bầu 14/02/2018 16:35

Dù thèm đến mấy nhưng bà bầu cũng phải nói không với những món ăn có hại cho sức khỏe của mẹ và thai nhi trong những ngày Tết.

Nem chua, dưa hành, mứt hoa quả… là những món ăn khá quen thuộc trên mâm cơm người Việt trong dịp Tết. Tuy nhiên, chúng không tốt cho sức khỏe của mẹ bầu và thai nhi. Mặc dù thèm đến mấy chị em cũng cần tuyệt đối tránh xa những món ăn có hại này.

Những món ăn có hại cho bà bầu trong dịp Tết

Dưa hành muối

Những món ăn có hại cho bà bầu trong dịp Tết, chị em cần tuyệt đối tránh xa - Ảnh 1
Bà bầu không nên ăn dưa muối để tránh ảnh hưởng đến thai nhi - Ảnh minh họa: Internet

Dưa hành muối là món ăn phổ biến ăn kèm với các loại thức ăn giàu đạm như thịt nấu đông, giò chả.  Tuy nhiên, những mẹ bầu bị viêm loét dạ dày hoặc thường xuất hiện triệu chứng liên quan đến đường tiêu hóa thì không nên ăn dưa hành muối. Ngoài ra, bà bầu bị cao huyết áp, bệnh thận cũng không nên ăn thực phẩm này vì hàm lượng muối cao.

Nem chua

Nem chua là món ăn làm từ thịt lợn sống, thính gạo giã nhuyễn trộn với một số gia vị, gói kèm một số loại lá cây (lá ổi, lá sung, lá đinh lăng…) để trong vòng 3 – 5 ngày là có thể sử dụng. Nem chua có vị ngon dễ ăn, tuy nhiên bà bầu tuyệt đối không được ăn thực phẩm này. Vì đây là thực phẩm sống, không được nấu chín nên rất dễ bị nhiễm khuẩn gây hại cho sức khỏe mẹ bầu và thai nhi.

Rau mầm và rau sống

Những món ăn có hại cho bà bầu trong dịp Tết, chị em cần tuyệt đối tránh xa - Ảnh 2
Phụ nữ đang mang thai không nên ăn các loại rau mầm vì nguy cơ nhiễm khuẩn rất cao - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ đang mang thai không nên ăn các loại rau mầm như mầm cải, giá đỗ… Thông thường, một số vi khuẩn (E.coli, salmonella…) đã xuất hiện trong hạt giống trước khi rau nảy mầm gây ảnh hưởng đến sức khỏe của thai nhi. Ngoài ra, các loại rau sống để làm salad cũng nên được chị em loại bỏ khỏi khẩu phần ăn khi mang thai.

Măng

Các chuyên gia khuyến cáo mẹ bầu nên hạn chế ăn măng, đặc biệt là măng tươi khi mang thai để không làm hại đến sức khỏe của mẹ và bé. Trong măng tươi có chứa độc tố cyanide tác động đến hệ hô hấp, vô hiệu hóa các enzim sắt khiến người ăn bị thiếu oxy dẫn đến hiện tượng thiếu máu cực kỳ nguy hiểm.

Mứt Tết

Những món ăn có hại cho bà bầu trong dịp Tết, chị em cần tuyệt đối tránh xa - Ảnh 3
Trái cây các loại khi chế biến thành mứt hầu hết đã mất hết vitamin - Ảnh minh họa: Internet

Mứt được làm từ trái cây hoặc các loại củ với thành phần chính là đường. Tương tự như các loại đồ ngọt khác như bánh kẹo, nước ngọt, mẹ bầu ăn nhiều mứt sẽ nhanh chóng tăng cân nhưng không cung cấp thêm bất kỳ dưỡng chất nào cho thai nhi.

Nước ép hoa quả mua sẵn

Nước ép trái cây đóng gói sẵn có thể không tốt cho sức khỏe của mẹ và bé vì nhiều nguyên nhân: Những loại nước này chưa được tiệt trùng nên sẽ tiềm tàng một số vi khuẩn có hại như E.coli hoặc Listeria; Không ai biết được nước trái cây đã được ép khi nào, chất lượng ra sao. Do đó, mẹ bầu nên tự ép trái cây lấy nước uống tại nhà và sử dụng ngay sau khi ép để đảm bảo an toàn.

Cà phê

Những món ăn có hại cho bà bầu trong dịp Tết, chị em cần tuyệt đối tránh xa - Ảnh 4
Bà bầu uống nhiều cà phê có nguy cơ bị sảy thai - Ảnh minh họa: Internet

Theo nghiên cứu, nếu mẹ bầu uống một lượng caffein vừa phải (ít hơn 200mg mỗi ngày) sẽ không ảnh hưởng đến thai nhi. Tuy nhiên, nếu mẹ bầu hấp thụ một lượng lớn cafefine sẽ có nguy cơ dẫn đến hiện tượng sảy thai.

Rượu, đồ uống có cồn

Phụ nữ mang thai uống rượu có nguy cơ khiến thai nhi bị dị tật bẩm sinh. Để bảo vệ sức khỏe thai nhi, mẹ bầu tuyệt đối tránh xa tất cả các loại rượu (rượu vang, rượu trứng, bia…) và một số đồ uống có cồn khác.

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