Mỹ nhân Vbiz từng giấu con riêng 9 năm, tự tin "lột bỏ" phấn son, nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ và làn da trắng hơn Ngọc Trinh ở tháng thứ 3 thai kỳ

Nếu như trước đây, Phương Trinh Jolie chăm diện đồ cắt xẻ, ôm sát body khoe đường cong nóng bỏng và đi giày cao gót chót vót, thì từ khi mang bầu, Phương Trinh Jolie có sự thay đổi phong cách của mình. Ngoài lúc đi diễn thì khi ở nhà, đi ăn cùng gia đình, đa phần bà xã Lý Bình đều xuất hiện với vẻ ngoài giản dị nhất có thể.

Không phải bà bầu nào cũng “biến hình” đến chóng mặt. Trong thai kỳ, thường gương mặt phái đẹp sẽ biến đổi rõ rệt nhất như vỡ nét, thay đổi sắc tố da, sạm da thậm chí quá trình lên mụn sẽ đẩy nhanh hơn bình thường. Thế nhưng cũng có rất nhiều chị em may mắn khi làn da vẫn duy trì độ mịn màng và tươi trẻ khi mang bầu. Bà bầu Phương Trinh Jolie là một ví dụ.

Mới đây, nữ diễn viên lại có màn khoe khéo vẻ đẹp tươi tắn trên mạng xã hội cùng chồng và con riêng khi đi du lịch. Theo đó, cô để mặt mộc hoàn toàn khi ngồi trên máy bay để có thể dễ dàng dưỡng da trong hành trình trên không. Thông qua những bức ảnh, có thể thấy, Phương Trinh Jolie vẫn sở hữu nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ và làn da trắng hầu như không khuyết điểm ở tháng thứ 3 thai kỳ.

Cận cảnh vẻ đẹp tươi tắn và tràn đầy năng lượng với làn da tự nhiên của bà bầu 8X.

Được biết, hiện người đẹp đã tăng cân khoảng 3kg ở tháng thứ 3. Tuy vóc dáng tròn trịa hơn trước nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến visual rực rỡ của Phương Trinh Jolie. Cô được một bác sĩ dinh dưỡng riêng tư vấn để đảm bảo bản thân chỉ ăn những chất cần thiết cho em bé, không ăn quá nhiều và gây ra tình trạng tăng cân mất kiểm soát.

Trước đó, vào tháng 11 sau khi để lộ dấu hiệu vòng hai to bất thường vài ngày thì Phương Trinh Jolie chính thức thông báo đã mang bầu. Hậu mang thai, người đẹp rất được ông xã Lý Bình cưng chiều và mẹ chồng yêu thương hết mực. Nữ ca sĩ còn được ông xã tháp tùng đi vi vu khắp nơi. Nhờ cuộc sống viên mãn và hạnh phúc, tâm trí của cô cũng an vui từ đó mang đến một nhan sắc tươi tắn, ngọt ngào dẫu chẳng cần phải điểm tô bởi mặt nạ phấn son.

Mới đây, cô nàng được ông xã "tháp tùng" vi vu khắp nơi trên đất Mỹ.

Dù không trang điểm nhưng bà mẹ xinh đẹp vẫn được khen ngợi hết lời nhờ làn da mịn màng không tì vết. Phương Trinh cũng chăm chỉ tập luyện yoga, ăn uống khoa học để có một sức khỏe tốt, vẻ đẹp năng lượng từ trong ra ngoài.

Bên cạnh đó, nhiều năm qua, nữ diễn viên luôn dưỡng da với những sản phẩm thiên nhiên thuần chay. Đây cũng là sản phẩm làm đẹp an toàn tuyệt đối với làn da của bà bầu.

Cận cảnh làn da mịn màng không tì vết của Phương Trinh Jolie.

Bí quyết chăm sóc da bằng mỹ phẩm an toàn dành cho bà bầu

Dành cho những ai chưa biết thì khi mang thai, bà bầu hoàn toàn có thể sử dụng các loại mỹ phẩm như kem dưỡng da, kem chống nắng... lành tính để duy trì một làn da khỏe mạnh. Tuy nhiên, trong giai đoạn 3 tháng đầu của thai kỳ, các bà bầu nên hạn chế sử dụng mỹ phẩm trang điểm vì trong giai đoạn này, phôi thai chỉ mới hình thành, rất dễ bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài. Nếu cần sử dụng, bà bầu nên chọn các sản phẩm kem dưỡng có nguồn gốc tự nhiên đã được chứng nhận chất lượng, có gắn nhãn “an toàn cho phụ nữ có thai” để chăm sóc da một cách nhẹ nhàng nhất trong thai kỳ.

Bà bầu nên tránh các sản phẩm đặc trị mụn, sơn móng tay hoặc thuốc uốn nhuộm tóc vì chúng có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thai nhi. Mặt khác, bà bầu cũng nên hạn chế trang điểm đậm, nhất là đối với da và môi.