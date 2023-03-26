Muốn thai kỳ khỏe mạnh an toàn, mẹ bầu chớ nên ăn những món này kẻo gây hại thai nhi

Khi mang thai, chế độ ăn uống là một cách tuyệt vời để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của trẻ và mẹ bầu. Tuy nhiên, trong khi một số thực phẩm nhìn có vẻ vô hại, chúng lại có tác động tiêu cực cho sức khỏe của bạn và con bạn, đặc biệt là khi bạn đang mang thai.

Hãy cùng tìm hiểu một số thực phẩm không nên ăn khi mang thai và tại sao chúng lại gây nguy hiểm cho sức khỏe của trẻ để mẹ bầu có thêm kiến thức bổ ích nhé.

Để giúp bạn duy trì sức khỏe trong thời kỳ mang thai, có một số hạn chế về chế độ ăn uống mà bạn có thể tuân theo để giữ cho bạn và em bé khỏe mạnh. Mặc dù một số loại thực phẩm này có vẻ không quá tệ, nhưng một số có thể rất có hại và sẽ tốt hơn nếu bạn không ăn chúng.

Các mẹ bầu có một nhiệm vụ đầy thách thức không chỉ là chăm sóc trí óc mà còn cả cơ thể của con yêu. Sức khỏe trở nên quan trọng hơn khi người mẹ cần chăm sóc bản thân và đứa trẻ bên trong mình.

8 loại thực phẩm không nên ăn khi mang thai

1. Cá chứa nhiều thủy ngân

Mặc dù cá được biết đến là một lựa chọn lành mạnh hơn về protein, nhưng một số loại cá giàu protein có thể gây độc cho cơ thể. Ví dụ, lượng thủy ngân cao hơn có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh, hệ miễn dịch và thận của bạn, có khả năng ảnh hưởng đến sự phát triển của con bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Một số loại cá thường được đánh bắt ở vùng biển bị ô nhiễm nặng nên tránh khi mang thai. Ví dụ về các loại cá có hàm lượng thủy ngân cao bao gồm cá ngừ, cá mập, cá kiếm, cá thu vua và cá cờ.

Cá sống hoặc nấu chưa chín có thể gây nhiễm trùng tiềm ẩn do vi khuẩn, ký sinh trùng hoặc vi rút mà chúng mang theo. (Hình ảnh: DesignNPrint qua Pixabay)

2. Cá sống và động vật có vỏ

Cá sống hoặc nấu chưa chín có thể gây nhiễm trùng tiềm ẩn do vi khuẩn, ký sinh trùng hoặc vi rút mà chúng mang theo. Ngoài ra, bạn có nguy cơ nhiễm khuẩn salmonella và các nguy cơ sức khỏe khác khi ăn cá chưa nấu chín hoặc sống khi mang thai.

Mặc dù bạn có thể thích sushi, nhưng tốt nhất là bạn nên tránh xa món này, đặc biệt là khi bạn đang mang thai. Trong khi nhiều bà mẹ không gặp vấn đề gì với hệ thống miễn dịch và dinh dưỡng khi mang thai, thì hệ miễn dịch của những người khác lại không hoạt động theo cách này. Vì vậy, bạn nên tránh hoàn toàn mọi khả năng lây nhiễm thay vì mạo hiểm ăn cá chưa nấu chín hoặc sống.

Ngoài ra, mẹ bầu cũng nên tránh động vật có vỏ như trai, hến và hàu. Động vật có vỏ là loài ăn lọc, nghĩa là chúng lọc nước qua mang để thu thập chất dinh dưỡng. Chất lượng nước và môi trường có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của chúng.

3. Thịt nội tạng

Mặc dù thịt nội tạng có thể tốt cho sức khỏe, nhưng quá nhiều vitamin A sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ thể bạn, đặc biệt là khi mang thai.

Ảnh minh họa: Internet

Khi bạn ăn quá nhiều thịt nội tạng trong ba tháng đầu của thai kỳ, bạn có nguy cơ dị tật và sảy thai cao hơn. Nếu bạn không thể tránh xa việc tiêu thụ thịt nội tạng, hãy hạn chế tiêu thụ thực phẩm như gan ở mức vài gam mỗi tuần.

4. Caffein

Nếu bạn là kiểu bà mẹ thích dùng caffein liều cao khi mang thai, tốt nhất bạn nên hạn chế uống nhiểu.

Phụ nữ mang thai chỉ được giới hạn ở mức 200 mg caffein mỗi ngày và vượt quá mức này sẽ có nguy cơ ảnh hưởng đến em bé.

Nhau thai nhanh chóng hấp thụ caffeine và có khả năng hạn chế sự phát triển của thai nhi khi dùng với liều lượng cao. Cũng có sự thay đổi về cân nặng khi sinh thấp trong khi sinh.

Ví dụ về các sản phẩm có chứa caffein ngoài cà phê bao gồm trà, nước ngọt và thậm chí cả ca cao.

5. Giá sống

Ảnh minh họa: Internet

Là một người mẹ, nguy cơ nhiễm bẩn là không đáng có, vì vậy tốt hơn hết là ăn tất cả các loại thực phẩm đã nấu chín và tránh các sản phẩm hoặc rau sống. Ngoài ra, nếu bạn để rau mầm sống trong môi trường ẩm ướt, chúng sẽ thu hút các loại vi khuẩn khác nhau và rất khó rửa sạch.

FDA đặc biệt khuyên bạn nên nấu chín rau mầm trước khi ăn để tránh nguy cơ nhiễm khuẩn salmonella. Ví dụ về rau mầm bao gồm giá, củ cải, đậu xanh và cỏ linh lăng.

6. Sữa, phô mai và nước ép trái cây chưa tiệt trùng

Bạn phải rất cẩn thận khi tiêu thụ sữa tươi vì nó có thể chứa vi khuẩn có hại. Điều tương tự cũng xảy ra với phô mai và thậm chí cả nước ép trái cây.

Ảnh minh họa: Internet

Dạ dày của bạn nhạy cảm hơn đặc biệt là khi mang thai, vì vậy điều cần thiết là phải theo dõi những gì bạn ăn. Ngoài ra, thực phẩm chưa tiệt trùng có nguy cơ nhiễm vi khuẩn có hại và các chất khác cao hơn.

7. Rượu

Mặc dù một số người nói rằng uống một hoặc hai ly rượu khi mang thai không gây hại cho trẻ, nhưng những người khác lại cho rằng không có mức độ cồn nào được chứng minh là an toàn khi mang thai.

Vì vậy, tốt hơn hết bạn nên tránh uống rượu khi đang mang trong mình đứa con nhỏ. Ngoài ra, khi bạn uống rượu, con bạn có nguy cơ mắc hội chứng rượu bào thai, gây dị tật, bệnh về tim hoặc thậm chí là thiểu năng trí tuệ.

8. Đồ ăn vặt

Đồ ăn vặt là một điều cấm kị lớn khác khi mang thai, và vì tất cả đồ ăn vặt thường nhiều vị khác nhau và chưa kể đến nó thường có nhiều natri, tốt hơn hết là bạn nên tránh xa. Nếu bạn ăn vặt đồ đã qua chế biến cao, nhiều nguy cơ tiềm ẩn có thể tấn công bạn và thai nhi.

Mệ bầu nên cố gắng ăn những món ăn nhẹ lành mạnh như rau hoặc các loại thực phẩm khác khi ăn vặt để thay thế cho đồ ăn vặt.

Là một người mẹ, tốt hơn hết là bạn nên cẩn thận và tránh hoàn toàn một số loại thực phẩm thay vì gây nguy hiểm cho cơ thể của bạn và con bạn.

Theo Nspirement