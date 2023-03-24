Thực hư chuyện bà bầu mắc thủy đậu phải phá bỏ thai, bác sĩ lên tiếng giải đáp

Mẹ bầu 24/03/2023 14:00

Thời gian gần đây, số ca mắc bệnh thủy đậu tăng lên cao. Nhiều bậc phụ huynh và đặc biệt các chị em phụ nữ mang thai rất lo lắng về việc mắc thủy đậu phải phá bỏ thai.

Biến chứng bệnh thủy đậu ở phụ nữ mang thai

Theo các bác sĩ bệnh thủy đậu xảy ra ở mọi lứa tuổi, thường gặp vào mùa đông xuân, là một bệnh cấp tính do nhiễm vi rút Varicella Zoter (gây ra bệnh thủy đậu ở trẻ em và bệnh Zona ở người lớn).

Vi rút có khả năng sống được vài ngày trong vẩy thủy đậu khi bong ra tồn tại trong không khí. Bệnh rất dễ lây lan, lây truyền từ người sang người qua đường hô hấp thông qua tiếp xúc trực tiếp, qua dịch tiết mũi họng, dịch từ nốt phỏng thủy đậu. Thời kỳ lây truyền của bệnh là 1 - 2 ngày trước khi phát ban và trong vòng 5 ngày sau khi xuất hiện nốt bọng nước đầu tiên. Bệnh thường kéo dài từ 7 - 10 ngày.

Thực hư chuyện bà bầu mắc thủy đậu phải phá bỏ thai, bác sĩ lên tiếng giải đáp - Ảnh 1

Biến chứng bệnh thủy đậu ở phụ nữ mang thai. Ảnh: Internet

Theo Bác sĩ Nguyễn Quốc Thái chia sẻ trên VOV cũng khuyến cáo, phụ nữ mang thai cần hết sức thận trọng và chú ý phòng ngừa để hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm thủy đậu. Bởi nếu mắc thủy đậu trong giai đoạn nhạy cảm này, người mẹ dễ có nguy cơ gặp biến chứng.

Theo bác sĩ Huyền thông tin trên VnExpress, sản phụ nếu không may nhiễm bệnh thủy đậu sẽ đối mặt nguy cơ viêm phổi do virus varicella khoảng 10-20%. Người viêm phổi do virus này có nguy cơ tử vong lên đến 40%.

Bác sĩ Ngọc Vân cũng chia sẻ trên Báo Giáo dục thời đại cho biết, với những phụ nữ mang thai nhưng bị thủy đậu có khoảng 80% trường hợp gặp phải biến chứng sảy thai. 

Phần lớn các thai phụ bị sảy thai ở thời điểm tuổi thai chưa được 12 tuần tuổi. Nguyên nhân chủ yếu gây sảy thai xuất phát từ tình trạng nhiễm trùng, từ đó làm thai ngừng phát triển. Một trong những dấu hiệu cảnh báo sảy thai do thủy đầu chính là hiện tượng âm đạo chảy máu.

Một biến chứng của thủy đậu ở phụ nữ mang thai có thể gặp phải là tình trạng chuyển dạ và sinh non. Đối với biến chứng này, tỷ lệ thai phụ bị thủy đậu mắc phải nằm trong khoảng 10 - 12%.

Với thai nhi, bà mẹ mang thai có thể sinh ra những đứa trẻ mắc hội chứng thủy đậu bẩm sinh như sẹo da, gặp phải các vấn đề bất thường về thần kinh như dị tật đầu nhỏ, hội chứng Horner; các vấn đề bất thường ở tay chân như nhược chi,...

Thực hư chuyện bà bầu mắc thủy đậu phải phá bỏ thai, bác sĩ lên tiếng giải đáp - Ảnh 2
Mẹ bầu mắc thủy đậu cần làm gì? Ảnh: Internet

Ở mắt, trẻ sinh ra có thể bị đục thủy tinh thể, rung giật nhãn cầu. Rủi ro tỷ vong sau sinh trong vòng vài tháng đầu. Rủi ro này chiếm tỷ lệ khoảng 30%. Trẻ sinh ra từ bà mẹ bị thủy đậu có thể lây virus truyền từ mẹ sang gây thủy đậu bẩm sinh. Tình trạng này sẽ xuất hiện trong khoảng 5 ngày trước khi sinh cho đến 2 ngày sau khi sinh.

Thông tin trên VnExpress từng cho biết, một trường hợp thai phụ 36 tuổi nguy kịch do mắc thủy đậu kèm bệnh cơ tim chu sinh, bé gái tử vong trong bụng mẹ, bé trai chào đời suy đa cơ quan.

Mang thai mắc thủy đậu nên làm gì?

Theo bác sĩ Dương Ngọc Vân – chuyên khoa Sản, Bệnh viện đa khoa Medlatec trên Báo Giáo dục thời đại, có rất nhiều mẹ lo lắng về điều này. Tuy nhiên, nếu mắc thủy đậu thai phụ nên bình tĩnh, không mà vội vàng bỏ thai đi vì sợ con sinh ra sẽ mắc các dị tật.

Nếu bị thủy đậu trong 3 tháng đầu của thai kỳ thì thai phụ cần được theo dõi chặt chẽ từ bác sĩ chuyên khoa. Giai đoạn này không phải cứ mẹ bị thủy đậu thì có nghĩa là con sinh ra sẽ bị dị tật. Thai phụ bị thủy đậu nếu được theo dõi và điều trị đúng cách thì con sinh ra vẫn hoàn toàn khỏe mạnh.

Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ chuẩn bị có thai nên hoàn tất lịch tiêm ngừa thủy đậu trước đó ít nhất 3 tháng. Bên cạnh việc khám thai định kỳ, sản phụ khi ở chung với những người có triệu chứng giống bị sốt siêu vi thì nên có các biện pháp phòng ngừa đầy đủ và đến ngay các cơ sở y tế gần nhất nếu có triệu chứng bất thường.

Khi bị thủy đậu, mẹ bầu cần uống nhiều nước, nghỉ ngơi và ăn các loại thức ăn lỏng để dễ tiêu hóa hơn. Thời gian này thai phụ cần giữ vệ sinh cơ thể sạch sẽ và hạn chế tối đa việc làm vỡ bóng nước thủy đậu để tránh nguy cơ bội nhiễm.

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