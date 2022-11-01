Mẹ bầu tháng đầu tiên nên ăn gì và kiêng ăn gì?

Mang thai là một hành trình tuy rất vất vả, mệt mỏi và nặng nề nhưng lại là một hành trình tuyệt vời với rất nhiều cung bậc cảm xúc. Đây là quãng thời gian bạn cảm nhận một sinh linh bé bỏng đang lớn lên dần dần ở trong cơ thể mình. Một tình cảm mẫu tử thiêng liêng và sâu sắc dần dần nảy nở và chúng ta chính thức trở thành một người mẹ.

Ngay từ khi phát hiện mình có thai, thậm chí nếu cẩn thận hơn, ngay từ quãng thời gian chuẩn bị có thai, các bạn đã nên thực hiện một chế độ ăn uống, sinh hoạt, nghỉ ngơi khoa học. Lựa chọn những thực phẩm tốt cho em bé, tránh xa những thực phẩm có những tác động không tốt tới thai nhi là việc làm cần thiết. Đặc biệt là về vấn đề thực phẩm - hành động mà chúng ta thực hiện mỗi ngày. Vậy rốt cuộc, mẹ bầu tháng đầu tiên nên ăn gì , không nên ăn gì?

Ở tháng đầu tiên của thai kỳ này, có nhiều mẹ vẫn chưa biết mình mang thai hoặc chưa chắc chắn mình mang thai, vì sau khi tắt kinh thì tuổi của thai nhi thường đã được 3-4 tuần tuổi rồi. Tức là tháng mang thai đầu tiên đã gần hết. Nhiều mẹ thậm chí còn phát hiện ra mình mang thai muộn ở tháng thứ 2, thứ 3 và khi ấy đã bỏ qua tháng đầu tiên của thai kỳ rồi.

Mẹ bầu tháng đầu tiên nên ăn gì?

Trong những tuần đầu tiên của thai kỳ này, mẹ bầu bắt đầu xuất hiện một số triệu chứng như đầy hơi, buồn nôn, nôn, đau đầu, căng tức ngực, buồn ngủ,… Việc ăn uống cũng trở nên kén chọn và khó khăn hơn. Lúc này, việc chọn lựa được những thực phẩm dinh dưỡng, có công dụng giảm bớt các triệu chứng này chính là cứu tinh cho các mẹ. Sau đây là một số nhóm thực phẩm thích hợp mà mẹ bầu có thể tham khảo:

1. Thực phẩm giàu axit folic (folate)

Mang bầu tháng đầu tiên nên ăn gì? Đầu tiên phải kể đến nhóm thực phẩm giàu axit folic. Đây là hợp chất rất quan trọng trong suốt quá trình mang thai, đặc biệt là trong những tháng đầu tiên. Theo các bác sĩ chuyên khoa, Axit folic nên được bổ sung ngay từ giai đoạn mẹ bầu chuẩn bị mang thai cho đến hết 40 tuần của thai kỳ.

Vì sao lại vậy? Axit folic có vai trò quan trọng trong việc hình thành trí não và cột sống của trẻ. Việc bổ sung đủ axit folic sẽ giúp ngăn ngừa dị tật thai nhi, đặc biệt dị tật ở cột sống cổ. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo mẹ bầu nên bổ sung từ 400 – 600 mcg axit folic mỗi ngày.

Các loại thực phẩm giàu axit folic mà mẹ bầu tháng đầu tiên nên ăn đó là: bông cải xanh, đậu lăng, khoai tây, cam, măng tây, trứng gà, trái bơ, các loại rau lá màu xanh thẫm khác. Tuy nhiên, không nên ăn các loại rau có thể gây co thắt tử cung như rau ngót.

Thực phẩm giàu axit folic giúp loại bỏ được nguy cơ dị tật thai nhi!

2. Thực phẩm giàu vitamin B6

Vitamin B6 đặc biệt quan trọng ở giai đoạn đầu của thai kỳ. Ở tháng đầu tiên này, khi bổ sung đủ vitamin B6 sẽ giúp mẹ bầu giảm được cảm giác khó chịu và những cơn buồn nôn. Để giảm tình trạng nôn nghén của mình, mẹ bầu nên ăn uống những thực phẩm giàu vitamin B6 như: bột ngũ cốc, các loại đậu, chuối, sữa hạt, các loại hạt dinh dưỡng (óc chó, macca, hạt điều, hạnh nhân,…), chút mật đường và đường thốt nốt.

3. Các loại trái cây tươi

Nếu các mẹ thắc mắc có thai tháng đầu tiên nên ăn gì vừa ngon, vừa không ngán, vừa có nhiều vitamin và khoáng chất thì câu trả lời chắc chắn là các loại trái cây tươi. Đây chính là nguồn cung cấp nguồn vitamin và khoáng chất cần thiết cho mẹ bầu. Những loại trái cây vừa lành, vừa tốt đó là bưởi, cam, táo, chuối, bơ,… Mẹ nên ăn trái cây vào các bữa phụ buổi sáng và buổi chiều. Hoặc khi có cơn buồn nôn hoặc khó chịu thì có thể ăn một chút trái cây để giúp dễ chịu hơn nhé.

Các loại trái cây tươi là nguồn cung vitamin dồi dào cho mẹ bầu!

4. Sữa và các sản phẩm từ sữa

Vào thời điểm mà cảm giác nhạt mồm nhạt miệng, khó ăn và dễ nôn ói thì có lẽ sữa sẽ là một lựa chọn thơm ngon tuyệt vời và cung cấp chất dinh dưỡng cho mẹ bầu tháng đầu tiên. Bởi sữa là nguồn thực phẩm giàu protein, vitamin, canxi, các chất béo lành mạnh cho cơ thể, mẹ bầu nên chọn sữa tươi đã tiệt trùng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngoài ra sữa chua, váng sữa, cũng là các chế phẩm rất tốt từ sữa, mẹ có thể bổ sung vào thực đơn hàng ngày nhé!

Nếu như không uống được sữa động vật (sữa bò, sữa dê) thì các mẹ bầu có thể tham khảo sử dụng các loại sữa hạt như macca, óc chó, hạt điều, hạt bí, hạt sen, các loại đậu đỗ, ngũ cốc… vừa có hương vị rất thơm ngon, an toàn, lại rất có lợi cho cả mẹ bầu lẫn sự phát triển của thai nhi.

5. Thực phẩm giàu sắt

Sắt là khoáng chất quan trọng giúp duy trì lượng máu ổn định cho cơ thể mẹ và đảm bảo cho sự phát triển của thai nhi. Cụ thể, thai nhi cần nhiều sắt để có thể hấp thụ được chất dinh dưỡng và oxy, còn mẹ bầu thì cần nhiều sắt để không mệt mỏi, chóng mặt hay rơi vào tình trạng ốm yếu.

Ngoài bổ sung sắt bằng thuốc sắt ở dạng viên, dạng nước thì mẹ bầu tháng đầu tiên cũng nên ăn các thực phẩm giàu sắt như: yến mạch, củ cải đường, trái cây sấy khô, thịt gà, thịt cừu,…Bên cạnh đó, cũng nên tăng cường các loại trái cây, thực phẩm giàu vitamin C để giúp cơ thể hấp thụ sắt tốt hơn.

Nhóm thực phẩm giàu sắt mà mẹ nên bổ sung!

Mẹ bầu tháng đầu tiên kiêng ăn gì?

Bên cạnh những loại thực phẩm mà mẹ bầu tháng đầu tiên nên ăn, thì cũng có những loại thực phẩm mà mẹ cần tránh, vì có một số loại thực phẩm có thể làm tăng cảm giác ốm nghén, gây co thắt tử cung, chứa các độc tố có thể gây nguy hiểm cho thai nhi. Cụ thể như:

1. Hải sản có lượng thủy ngân cao

Hải sản, nhất là các loại cá, tôm là những thực phẩm giàu protein và omega-3, rất tốt cho não bộ và mắt, đặc biệt là thai nhi ở giai đoạn đang hình thành ống thần kinh trong những tháng đầu. Tuy nhiên, không phải loại cá nào cũng tốt. Bạn cần biết tránh những loại cá nhiều thủy ngân – một kim loại nặng rất độc hại có thể gây ảnh hưởng đến quá trình hình thành và phát triển hệ thần kinh của em bé.

Cụ thể, một số loại cá và động vật giáp xác chứa nhiều thủy ngân mà bà bầu không nên ăn đó là: cá kiếm, cá kình, cá mòi, cá ngừ, cá mập, cá thu. Thay vào đó, các bà bầu hãy chọn cá hồi, cá chép, cá cơm, cá diêu hồng, cá bống... Những loại cá này có hàm lượng thủy ngân rất thấp, được chứng minh là an toàn đối với phụ nữ có thai.

Các loại cá nhiều thủy ngân mà phụ nữ có thai không nên ăn!

Đặc biệt, bạn cũng không nên ăn các loại hải sản tươi sống, chưa qua nấu chín kỹ hay bất cứ đồ ăn tươi sống nào mà chưa qua chế biến, vì các thực phẩm còn sống có thể còn chứa các loại vi khuẩn, không an toàn cho giai đoạn này.

2. Thực phẩm có thể gây cơn co thắt tử cung

Những thực phẩm có thể gây cơn co thắt tử cung, gây nguy hiểm cho thai nhi là: dứa, đu đủ xanh, rau ngót, rau chùm ngây, rau răm, cam thảo, cua… Mẹ cần đặc biệt tránh những loại thực phẩm này nhé.

3. Thực phẩm cay nóng, nhiều gia vị

Các thực phẩm cay nóng và nhiều gia vị sẽ không tốt cho hệ tiêu hóa của mẹ!

Các thực phẩm nhiều gia vị, các đồ ăn cay nóng sẽ không tốt cho hệ tiêu hóa, gây ra tình trạng kích thích trong hệ tiêu hóa, khiến trình trạng nôn nghén nghiêm trọng hơn. Ngoài ra các đồ ăn cay nóng cũng có thể gây ra tình trạng nóng, nhiệt, bốc hỏa và không có lợi cho sức khỏe của cả mẹ bầu lẫn thai nhi.

4. Các chất kích thích

Mẹ bầu nên kiêng hoàn toàn các chất kích thích như rượu, bia, cà phê, thuốc lá… khi bắt đầu mang thai. Bởi những chất kích thích này có thể ảnh hưởng tới thai nhi, làm tăng nguy cơ sảy thai, dị tật ở thai nhi.

Cà phê chứa caffeine không có lợi cho thai nhi!

5. Thực phẩm đóng gói, chế biến sẵn

Những thực phẩm được đóng gói, chế biến sẵn thường có nhiều chất bảo quản, có nhiều hương liệu và gia vị, nên chúng cũng không tốt cho tiêu hóa của phụ nữ mang thai và ảnh hưởng không tốt cho thai nhi. Mẹ cần hạn chế hoặc loại bỏ luôn những thực phẩm chế biến sẵn này ra khỏi thực đơn hàng ngày nhé.

Trên đây là câu trả lời chi tiết cho câu hỏi: mẹ bầu tháng đầu tiên nên ăn gì và kiêng ăn gì? Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các mẹ bầu sẽ biết cách lên một thực đơn dinh dưỡng và an toàn cho giai đoạn đầu của thai kỳ, để cả mẹ và bé đều khỏe mạnh nhé!