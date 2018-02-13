Dấu hiệu mang thai sớm nhất sau khi quan hệ chị em dễ dàng nhận ra

Một trong những dấu hiệu phát hiện sớm nhất chị em đã mang thai chính là biểu hiện đau tức ngực. Sau khi quan hệ vợ chồng, trứng được thụ tinh làm hormone tăng khiến vú căng tức, ngứa rát, núm vú, quầng vú thâm và sẫm màu hơn. Một số chị em còn nhận thấy mạch máu nổi rõ trên bầu ngực.

Sau thời điểm quan hệ vợ chồng từ 5 – 10 ngày, đặc biệt trong những ngày trứng rụng, chị em có thể đã mang thai. Để biết có tin vui hay chưa, chị em có thể sớm nhận biết thông qua những dấu hiệu cơ bản nhất này.

Ngoài ra, khí hư cũng tiết ra nhiều hơn, đặc hơn và không ảnh hưởng đến sức khỏe phụ nữ. Trường hợp khí hư có mùi hôi, màu sắc bất thường (xanh, vàng…) chị em cần đi khám phụ khoa.

Những ngày đầu sau khi quan hệ, âm đạo nhiều chị em sẽ tiết ra chất dịch màu hồng nhạt hoặc nâu đậm. Đây là máu báo cho biết trứng đã làm tổ trong thành tử cung. Có khoảng 20% phụ nữ xuất hiện dấu hiệu này.

Có cảm giác buồn nôn

Buồn nôn là dấu hiệu mang thai dễ nhận biết ở chị em phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Đây là dấu hiện cơ bản và phổ biến ở phụ nữ mang thai trong những tháng đầu tiên. Lúc này, các hormone nội tiết trong cơ thể thay đổi khiến chị em luôn có cảm giác buồn nôn, thậm chí là nôn khan liên tục nhiều lần trong ngày, đặc biệt vào buổi sáng.

Cơ thể mệt mỏi

Sau thời điểm quan hệ, nhiều chị em cảm thấy mệt mỏi. Nguyên nhân là do sự gia tăng hormone progesterone trong cơ thể khiến phụ nữ bị mất cân bằng năng lượng. Thời điểm này cũng là lúc hệ tuần hoàn và các cơ quan khác trong cơ thể làm việc nhiều hơn để tập trung dưỡng nuôi dưỡng thai nhi. Chị em không nên quá lo lắng khi gặp phải dấu hiện này.

Thân nhiệt tăng

Tăng thân nhiệt sau thời điểm quan hệ có thể là dấu hiệu chứng tỏ chị em đã mang thai - Ảnh minh họa: Internet

Một trong những dấu hiệu mang thai sớm nhất sau khi quan hệ chị em cần chú ý là hiện tượng thân nhiệt tăng. Thông thường, thời điểm bắt đầu mang thai, thân nhiệt phụ nữ sẽ tăng nhẹ lên khoảng 37,5 độ do lượng hormone progesterone tiết ra nhiều. Hiện tượng này giống với hiện tượng thân nhiệt tăng cao trong giai đoạn gần đến ngày rụng trứng.

Đi tiểu nhiều hơn

Sau thời điểm trứng được thụ tinh, lượng máu trong cơ thể phụ nữ tăng lên, thận làm việc nhiều hơn. Lúc này tử cung đã bắt đầu chèn ép lên bàng quang khiến chị em thường xuyên có cảm giác buồn tiểu và đi tiểu nhiều hơn. Chị em lưu ý nên uống đủ lượng nước theo nhu cầu cơ thể, đừng vì lười đi vệ sinh mà hạn chế uống nước.

Có cảm giác thèm ăn, nhạy cảm với mùi

Bỗng dưng chị em lại thèm ăn sau khi quan hệ là dấu hiệu thường gặp của việc mang thai. Các hormone tiết ra trong cơ thể sẽ làm chị em có cảm giác đói.

Bỗng dưng thèm ăn và mũi nhạy cảm hơn với các loại mùi cũng là dấu hiệu sớm khi mang thai - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, thời điểm này chị em có thể nhạy cảm với các loại mùi hơn. Khi ngửi thấy các loại mùi đồ ăn, mùi nước hoa… chị em sẽ có cảm giác khó chịu dẫn đến hiện tượng nôn ói.

Thay đổi màu sắc của âm đạo

Tuần đầu tiên sau khi quan hệ, chị em có thể nhận thấy âm hộ và âm đạo từ màu hồng tươi chuyển dần sang màu tím đỏ sẫm. Màu sắc âm đạo sẽ đậm hơn khi thai nhi càng lớn. Nguyên nhân là lượng máu dồn về khu vực này ngày một tăng cao.

Trướng bụng

Ở tam cá nguyệt thứ nhất, phụ nữ mang thai sẽ có dấu hiệu trướng bụng, luôn có cảm giác mệt mỏi, chán ăn. Hiện tượng này xuất hiện do sự gia tăng lượng hormone progesterone và estrogen. Progesterone sẽ làm nhão các cơ trong cơ thể, bao gồm cả cơ đường ruột để thai nhi hấp thu được nhiều dưỡng chất từ mẹ hơn. Từ đó mẹ bầu sẽ dễ gặp hiện tượng trướng bụng.