Có bầu nên kiêng gì kẻo "nguy" cả mẹ lẫn con?

Uống rượu trong khi mang thai có thể gây ra một loạt các rối loạn thai nhi.

Khi mang thai, tất cả hoạt động và thực phẩm bổ sung của mẹ đều ảnh hưởng tới thai nhi trong bụng. Thêm với sức khỏe của cả mẹ và thai nhi đang phát triển là mối quan tâm hàng đầu trong thai kỳ. Vậy có bầu nên kiêng gì để đảm bảo hai mẹ con có một thai kỳ thật khỏe mạnh và an toàn?

Chính vì vậy hầu hết các bác sĩ khuyên rằng bà bầu kiêng rượu hoàn toàn trong thai kỳ.

Một bào thai tiếp xúc với rượu trong bụng mẹ có thể gặp một loạt các rối loạn phổ rượu của thai nhi, xấu hơn là hội chứng rượu bào thai. Những rối loạn này có thể gây ra các vấn đề sức khỏe như sức khỏe yếu, thiểu năng trí tuệ, có vấn đề hành vi, co giật, chậm phát triển, giảm khả năng phối hợp và kĩ năng vận động tinh,...

Mới có thai nên làm gì? Kiêng một số loại thực phẩm không tốt

Có một số thực phẩm mà tất cả bà bầu nên tránh ăn. Bao gồm:

- Thịt nguội, hun khói, thực phẩm chế biến sẵn: Các loại thịt và thực phẩm được làm sẵn có thể chứa khuẩn listeria. Listeria là một loại vi khuẩn có thể đi qua nhau thai và có thể gây tử vong cho thai nhi.

- Nước trái cây và sữa chưa tiệt trùng: Cũng như thịt nguội, các sản phẩm sữa, nước trái cây chưa tiệt trùng có thể chứa listeria và các vi khuẩn khác có thể gây ngộ độc thực phẩm.

- Một số loại phô mai mềm: Một số loại phô mai mềm có thể chứa sữa chưa tiệt trùng, đặc biệt là phô mai mềm nhập khẩu, chẳng hạn như brie, feta, và queso blanco.

- Cá có hàm lượng thủy ngân cao: Cá kiếm, cá mập và cá thu là một trong những loại cá có chứa hàm lượng thủy ngân cao. Việc thai nhi tiếp xúc với thủy ngân có thể gây tổn thương não hoặc các vấn đề về thính giác và thị lực.

- Thịt và cá sống: Thịt và cá sống, như sushi và hàu sống, có thể chứa mầm bệnh salmonella và toxoplasmosis gây mất nước, sốt, nhiễm trùng tử cung, nhiễm trùng máu có thể gây tử vong cho thai nhi.

- Trứng sống: Trứng sống cũng có thể chứa salmonella. Phụ nữ mang thai nên tránh bất kỳ loại thực phẩm nào chế biến từ trứng sống để đảm bảo an toàn sức khỏe.

Bà bầu nên kiêng các sản phẩm chứa nhiều caffeine

Cũng giống như rượu, caffeine qua nhau thai và ảnh hưởng đến thai nhi.

Nhiều nghiên cứu cho thấy hạn chế lượng caffeine ở mức 300 miligam mỗi ngày là đảm bảo an toàn cho sức khỏe của thai nhi. Một số chuyên gia tin rằng quá mức này có thể gây hại cho thai nhi, làm tăng nguy cơ sảy thai và nhẹ cân ở trẻ.

Có thai nên kiêng tắm nước nóng, xông hơi

Mặc dù thư giãn bằng nước nóng là cách hiệu quả để giảm bớt sự khó chịu khi mang thai, các chuyên gia khuyên mẹ bầu nên tránh tắm nước nóng và xông hơi.

Theo Hiệp hội Mang thai Hoa Kỳ, bồn nước nóng có thể gây tăng thân nhiệt hoặc nhiệt độ cơ thể cao bất thường, có thể dẫn đến bẩm sinh bất thường cho thai nhi.

Mang thai cần kiêng kị những gì? Kiêng vận động mạnh

Vận động mạnh khi mang thai có sao không?

Đại học Sản phụ khoa Hoa Kỳ khuyến cáo rằng phụ nữ mang thai nên tránh các môn thể thao tiếp xúc, như bóng đá hoặc đấm bốc,...Các môn thể thao tiếp xúc, vận động mạnh này có thể làm tăng nguy cơ bị vỡ nhau thai, bong nhau thai khỏi thành tử cung, gây sinh non, sảy thai hoặc thai chết lưu.

Mặc dù các bác sĩ khuyên rằng hầu hết phụ nữ mang thai tập thể dục, nhưng có một số loại tập thể dục không phù hợp trong thai kỳ. Mẹ bầu nên hạn chế các bài tập thể thao vận động mạnh như tập pilates, cardio, các bài tập bụng, lưng…vì dễ bị chấn thương hơn do sự thay đổi nội tiết tố trong cơ thể khiến dây chằng trở nên lỏng lẻo hơn. Tốt nhất là nói chuyện với bác sĩ về bất kỳ thói quen tập thể dục của bản thân để có điều chỉnh phù hợp.

Khi mang thai nên kiêng các hoạt động có nguy cơ té ngã cao, nguy hiểm

Sau kì tam cá nguyệt đầu tiên, bà bầu nên tránh mọi hoạt động có nguy cơ té ngã, bao gồm nhảy, khiêu vũ, leo núi, đi cầu thang bộ nhiều tầng,… do khi mang thai, trọng tâm thay đổi khi bụng to dần cũng như bà bầu nặng nề khó khăn di chuyển hơn, ngay cả một cú ngã nhỏ cũng có thể dẫn đến chấn thương và nguy hiểm tính mạng cho cả hai mẹ con.

Ngoài ra, các trò chơi cảm giác mạnh cho bà bầu cũng nên kiêng. Nhiều công viên giải trí không cho phép phụ nữ mang thai tham gia một số trò chơi như tàu ​​lượn siêu tốc, đu quay, ...

Bà bầu nên kiêng tiếp xúc với các nguồn bẩn, nhiều vi khuẩn gây hại

Mẹ bầu hạn chế tiếp xúc nơi ô nhiễm đảm bảo sức khỏe cho hai mẹ con

Phụ nữ mang thai nên tránh tiếp xúc với các khu vực ô nhiễm, nơi chứa rác thải, đổ rác, dọn dẹp thùng rác,….dễ tăng nguy cơ mắc bệnh toxoplasmosis, không những thế, những nơi này thường phải sử dụng hóa chất tẩy rửa cũng như mẹ bầu phải vận động nhiều, đều không tốt cho sức khỏe của mẹ bầu.

Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC), nếu một phụ nữ mang thai truyền bệnh toxoplasmosis cho thai nhi, em bé có thể xuất hiện các triệu chứng nghiêm trọng, bao gồm mù, thiểu năng trí tuệ, tổn thương não, tổn thương mắt.

Bà bầu kiêng mang vác vật nặng

Theo Hiệp hội Mang thai Hoa Kỳ, phụ nữ mang thai nên tránh nâng vật nặng. Đối với một số phụ nữ, nâng vật nặng có thể làm tăng nguy cơ về căng cơ, thoát vị, sinh non, thai nhi thiếu cân.

Bà bầu kiêng hút thuốc

Hút thuốc lá và tiếp xúc với khói thuốc khi mang thai gây hại cho cả phụ nữ và em bé. Bên cạnh việc tăng nguy cơ mắc bệnh tim và ung thư phổi, hút thuốc khi mang thai cũng có thể gây ra các vấn đề sau trong và sau khi mang thai bao gồm sinh non, dị tật thai nhi như sứt môi, hở vòm miệng, hội chứng trẻ sơ sinh đột tử.

Bà bầu nên kiêng gì theo dân gian

Những điều kiêng kỵ khi mang thai mẹ bầu cần biết

Những điều kiêng kỵ khi mang thai theo dân gian cho bà bầu được ông bà ta đã đúc kết qua nhiều năm, có những điều kiêng là đúng, có những điều kiêng là sai, mẹ bầu cần tham khảo chọn lọc để có những thông tin tốt cho mình nhất. Cụ thể, những điều bà bầu nên kiêng gì theo dân gian bao gồm:

Khi mang thai kiêng tắm nước nóng

Dân gian quan niệm rằng khi mang thai nên tránh tắm nước nóng, điều này là hoàn toàn chính xác. Theo Boldsky, tắm nước nóng làm giãn mạch máu giảm lưu lượng máu đến nuôi thai nhi, đồng thời nước nóng làm tăng nhiệt độ cơ thể, có thể gây tín hiệu sai rằng mẹ đang bị sốt cơ thể sẽ phản ứng bằng cách sản sinh ra các hóa chất không tốt cho em bé, tăng khả năng dị tật thai nhi. Mẹ chỉ nên tắm nước ấm không quá 36 độ, tắm nhanh, không ngâm mình.

Bà bầu kiêng đi đám ma

Theo lí giải dân gian, đi đám ma sẽ khiến mẹ bầu dễ nhiễm khí lạnh không tốt, ám đến thai nhi, có thể sinh ra bị yếu ớt, thiểu năng trí tuệ. Về phía khoa học giải thích, việc mẹ bầu đi đến đám tang không tốt do dễ nhiễm vi khuẩn bệnh có hại phát tán từ người chết và lưu giữ ở đó mấy ngày. Đồng thời, đám tang là nơi đông người, trong không gian hẹp cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý của mẹ bầu.

Không ngồi xổm khi mang thai

Ngồi xổm tạo tư thế chèn ép cho thai nhi, kích thích tử cung, dễ sinh non. Tuy nhiên, hiện nay tình trạng ngồi xổm khi mang thai, nhất là khi bụng to cũng đã giảm đi nhiều.

Kiêng làm đẹp khi mang thai

Bầu có được dùng mỹ phẩm không? Mẹ bầu nên cân nhắc

Việc mẹ làm đẹp, làm điệu khi mang thai sẽ khiến con mất duyên. Tuy nhiên, theo khoa học thì việc sử dụng mĩ phẩm trang điểm, các loại thuốc nhuộm tóc, sơn móng tay có những hóa chất ảnh hưởng không tốt đến thai nhi. Về quan điểm con mất duyên chưa có chứng cứ khoa học xác đáng, nếu mẹ bầu muốn trang điểm vẫn có thể chỉ cần lựa chọn các loại mĩ phẩm có nguồn gốc thiên nhiên và dùng được cho bà bầu.

Không ăn ốc khi mang thai

Việc ăn ốc khi mang thai có thể khiến trẻ sinh ra sau này bị chảy nước dãi, đây là điều kiêng kỵ không có căn cứ, không những thế, ốc giàu canxi và chất đạm rất tốt cho mẹ bầu. Tuy nhiên, việc ăn ốc nếu chưa chế biến sạch sẽ khiến mẹ bầu bị rối loạn tiêu hóa, nhiễm giun sán.

Mang thai kiêng cắt tóc, cắt móng tay

Dân gian quan niệm rằng việc mẹ bầu cắt tóc, cắt móng tay làm rút ngắn đường sinh mệnh của của em bé. Điều này là không có căn cứ nên càng mẹ không cần quá quan trọng và lo lắng về vấn đề này.

Tư vấn mới có thai nên làm gì?

Mới có thai nên làm gì? Những điều cần biết khi mới mang thai

Thời điểm mới có thai rất nhạy cảm vì thai nhi còn nhỏ yếu, chưa bám chắc thành tử cung còn bản thân mẹ thì đang tập quen với những thay đổi của cơ thể, những ốm nghén tháng đầu nên nếu không cẩn thận rất dễ sảy thai. Nhiều người băn khoăn không biết Mới có thai nên làm gì? Mẹ bầu nên chú ý một số điểm sau đây:

- Khi mới biết có thai, các chị em nên sắp xếp đi khám thai ở bệnh viện sớm nhất có thể để có thể biết được tình trạng cũng như giai đoạn phát triển của thai nhi.

- Nếu chưa chất bổ sung axit folic, hãy bắt đầu dùng ngay theo chỉ dẫn bác sĩ. Điều đơn giản này có thể giúp bảo vệ thai nhỉ khỏi các vấn đề về não và tủy sống (tật nứt đốt sống).

- Bổ sung vitamin D 10 microgam mỗi ngày để giúp bé tăng trưởng.

- Bổ sung vitamin tổng hợp dành riêng cho bà bầu, nhưng nên tránh dùng vitamin A liều cao.

- Ăn một chế độ ăn uống cân bằng, lành mạnh sẽ cung cấp cho mẹ và em bé các chất dinh dưỡng phù hợp trong thai kỳ. Ăn cân bằng trái cây và rau quả, carbohydrate, protein và thực phẩm từ sữa, và cắt giảm thực phẩm giàu chất béo và đường.

- Khi có thai, rất có thể thuốc mẹ bầu thường dùng sẽ gây hại cho em bé. Nói chuyện với bác sĩ khám thai về bất kỳ loại thuốc nào mà mẹ bầu đang dùng để xem có cần ngừng dùng thuốc hoặc đổi loại thuốc khác không.

- Hãy nói với quản lý/cấp trên của bà bầu về việc có thai nếu công việc đang làm vất vả hoặc nguy hiểm cho phụ nữ mang thai.

- Tam cá nguyệt đầu tiên sẽ khiến phụ nữ mang thai cảm thấy đặc biệt mệt mỏi do thay đổi nội tiết tố. Hãy chắc chắn rằng mẹ bầu được nghỉ ngơi và thư giãn đầy đủ, sẽ giúp sức khỏe thể chất và tinh thần tăng cao và ngăn ngừa các vấn đề phổ biến như đau đầu do căng thẳng.

- Mới có thai không nên ăn gì? Mẹ bầu nên tránh các loại rau răm, rau ngót, rau sam, đu đủ, dứa, rau chùm ngây gây co thắt tử cung, dễ sảy thai.

Hầu hết phụ nữ có thể tiếp tục với các hoạt động hàng ngày trong khi mang thai và chỉ cần thực hiện một số thay đổi lối sống nhỏ. Với danh sách có bầu nên kiêng gì, những điều kiêng kị khi mang thai theo dân gian đúc kết giới thiệu trên đây hi vọng sẽ giúp mẹ bầu đã có thêm thông tin tham khảo hữu ích và có một thai kỳ khỏe mạnh, an toàn và nhiều niềm vui.