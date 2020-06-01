Băng huyết sau sinh là gì và cách phòng tránh băng huyết sau sinh

Băng huyết được xem là một trong những tai nạn sản khoa khá phổ biến trong đời sống hiện đại. Đây được xem là một bệnh lý nguy hiểm, người mẹ có thể tử vong nếu không được chữa trị kịp thời. Vì vậy, những chị em đang hoặc có ý định mang thai cần bổ sung cho mình những kiến thức cần thiết về hiện tượng băng huyết sau sinh để nhận biết và có biện pháp xử lý kịp thời.

Hiện tượng băng huyết sau sinh là gì , làm sao để tránh băng huyết sau sinh là các câu hỏi thường gặp của nhiều bà mẹ trẻ, đặc biệt là những chị em sinh con lần đầu.

Có rất nhiều lý do dẫn đến sản phụ bị băng huyết sau sinh như:

Băng huyết sau được hiểu là hiện tượng mà bộ phận sinh dục ở nữ hoặc tử cung xuất hiện nhiều máu trong vòng 24h sau sinh. Thời gian gần đây, băng huyết sau khi sinh trở thành tai biến sản khoa nguy hiểm khá phổ biến khiến nhiều chị em lo lắng và là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong ở sản phụ. Vì lý do đó, những chị em mang thai hoặc có ý định mang thai cần cần trang bị kỹ các kiến thức cho bản thân để tránh băng huyết sau sinh.

+ Tử cung bị đờ khi sinh

Có nhiều trường hợp tử cung của người mẹ không thể co nhỏ lại sau khi thai nhi được sinh ra ngoài do những yếu tố như:

- Tử cung có độ đàn hồi kém: có thể do đã trải qua nhiều lần sinh nở hoặc do người mẹ bị u xơ tử cung, dị dạng tử cung.

- Tử cung bị căng quá mức: thai nhi quá to hoặc sản phụ mang thai đôi, thai 3 làm cho nước ối quá nhiều dẫn đến căng tức tử cung.

+ Do sự bất thường của nhau thai

Khi diện tích bánh nhau của thai quá lớn, khả năng nhau bám thấp, đến khi bong ra có thể dẫn đến hiện tượng chảy máu nhiều không cầm được.

+ Do đường sinh dục bị tổn thương

Đa phần những sản phụ chọn phương pháp sinh thường có thể gặp phải trường hợp vỡ tử cung, cổ tử cung bị rách khiến âm đạo xuất huyết nhiều và dẫn đến băng huyết.

Vỡ tử cung, cổ tử cung bị rách khiến âm đạo xuất huyết nhiều và dẫn đến băng huyết

Ở một vài trường hợp, sản phụ sinh non, sinh quá nhanh mà không có sự can thiệp của y khoa cũng dễ mắc nguy cơ tổn thương đường sinh dục và băng huyết.

+ Rối loạn đông máu ở sản phụ

Khi người mẹ trong quá trình sinh nở mắc chứng rối loạn đông máu, nhất là những trường hợp rau bong non, nhiễm trùng, thai lưu, tắc mạch ối cũng sẽ khiến máu chảy không ngừng và băng huyết sau sinh là điều khó tránh khỏi.

3. Dấu hiệu băng huyết sau sinh

Trường hợp người mẹ bị băng huyết sau sinh, cơ thể sẽ xuất hiện những triệu chứng:

+ Đường sinh dục chảy máu liên tục trong vòng 24h đầu sau khi sinh.

+ Máu ứ đọng trong buồng tử cung làm tăng thể tích tử cung, đáy tử cung gò lên, tử cung bị mềm nhão, to ra theo bề ngang, căng tức nhiều kèm theo đau quặn và mỏi lưng.

Đường sinh dục chảy máu liên tục trong vòng 24h đầu sau khi sinh

+ Ra nhiều máu, tình trạng kéo dài, có thể xuất hiện máu cục.

+ Khi mất quá nhiều máu, sẽ kéo theo việc người mẹ bị tụt huyết áp, chóng mặt nhức đầu, vã nhiều mồ hôi, buồn nôn, tim đập nhanh,…

+ Với những sản phụ bị rối loạn đông máu, máu từ đường sinh dục sẽ ra xuất hiện nhiều và loãng, không có máu cục sau khi sinh.

+ Niêm mạc nhợt nhạt, da người mẹ tái xanh, cơ thể luôn cảm thấy khát nước, mạch máu đập nhanh kèm theo hiện tượng tay chân rã rời, mất sức.

4. Những biến chứng có thể xảy ra do băng huyết sau sinh

+ Gây vô sinh trong trường hợp đường sinh sản bị nhiễm trùng nặng.

+ Mắc nhiễm trùng hậu sản.

+ Tình trạng mất nhiều máu sẽ làm giảm thể tích máu tuần hoàn, nếu hiện tượng này vẫn kéo dài có thể gây suy thận thậm chí tử vong cho mẹ.

+ Dễ mắc hội chứng Sheehan – làm hoại tử tuyến yên, khiến cơ thể sản phụ suy nhược, rụng tóc, mất sữa, tắc kinh,…

+ Ảnh hưởng không nhỏ đến tâm sinh lý của người mẹ trong suốt giai đoạn chăm em bé và gây ám ảnh cho những lần mang thai sau.

5. Cách xử lý băng huyết sau sinh an toàn, hiệu quả

Để hiện tượng băng huyết sau sinh không diễn ra, chị em cần nắm vững kiến thức về bệnh cũng như biết được giải pháp khắc phục cần thiết:

Chị em cần nhanh chóng được bác sĩ theo dõi và thực phương pháp cầm máu, hồi sức để khắc phục kịp thời tai biến này

Khi phát hiện mình có thai, chị em nên đi thăm khám thai sản định kỳ ở các cơ sở y tế chuyên khoa uy tín để kịp thời phát hiện những bất thường có thể dẫn đến nguy cơ băng huyết sau sinh.

+ Uống bổ sung viên sắt và ăn những loại thực phẩm giàu chất sắt để phòng ngừa nguy cơ thiếu máu.

+ Kế hoạch hóa gia đình cũng là cách hạn chế băng huyết sau sinh không nên sinh nhiều, sinh dày, đặc biệt tránh việc nạo phá thai để không gây ảnh hưởng đến tử cung và buồng trứng.

+ Nếu không may gặp phải băng huyết sau sinh, chị em cần nhanh chóng được bác sĩ theo dõi và thực phương pháp cầm máu, hồi sức để khắc phục kịp thời tai biến này.

6. Sản phụ băng huyết sau sinh nên ăn gì?

Nên bổ sung các loại thực phẩm giàu sắt, giúp bổ máu, để bù đắp lượng máu bị thiếu hụt do băng huyết, đồng thời cung cấp thêm nguồn dưỡng chất dồi dào để cơ thể phục hồi.

Các chị em đang trong thời kỳ mang thai cũng cần bổ sung thực phẩm giàu sắt để vừa hạn chế nguy cơ băng huyết sau sinh vừa giúp tăng sức đề kháng hỗ trợ “vượt cạn” thành công.

Nên bổ sung các loại thực phẩm giàu sắt, giúp bổ máu, để bù đắp lượng máu bị thiếu hụt

+ Thịt bò

Đây là sự lựa chọn hàng đầu giúp cung cấp sắt cho cơ thể. Sắt trong thịt bò rất dễ hấp thụ, thích hợp cho những người đang mang thai và những ai đang băng huyết sau sinh.

Thịt bò là sự lựa chọn hàng đầu giúp cung cấp sắt cho cơ thể

+ Các loại rau xanh

Rau có màu xanh đậm như: rau chân vịt, cải xoăn sẽ là nguồn cung cấp vitamin và chất sắt dồi dào. Chúng giúp hỗ trợ tăng cường khả năng hấp thụ chất sắt và cũng rất tốt cho phụ nữ bị băng huyết.

+ Trứng

Chất sắt được tìm thấy khá nhiều trong lòng đỏ trứng gà. Ngoài ra, loại thực phẩm này còn chứa một số dưỡng chất rất có lợi cho phụ nữ bị băng huyết như protein, canxi, photpho,…

Chất sắt được tìm thấy khá nhiều trong lòng đỏ trứng gà

+ Đậu phụ

Người bị băng huyết có thể bổ sung đậu phụ trong khẩu phần ăn bởi đây là thực phẩm có hàm lượng sắt rất cao. Bên cạnh đó, đậu phụ còn giúp ngăn ngừa ung thư vú hiệu quả.

+ Trái cây

Nho hay chuối là lời khuyên cho người bị băng huyết sau sinh bởi đây là những loại trái có hàm lượng sắt và khoáng chất dồi dào. Dùng chuối, nho tráng miệng sau bữa ăn sẽ giúp cho chị em bổ sung thêm sắt cho cơ thể, phòng ngừa nguy cơ thiếu máu sau sinh.

Với những chia sẻ của chúng tôi, hi vọng các chị em đã trả lời được câu hỏi băng huyết sau sinh là gì cũng như có thêm kiến thức để ngăn ngừa nguy cơ băng huyết sau sinh. Các sản phụ nên nhớ nếu về nhà sau sinh mà vẫn bị băng huyết thì nên lập tức đến ngay các cơ sở y tế để thăm khám kịp thời, tránh những biến chứng không đáng có về sau.