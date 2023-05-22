Bà bầu tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc '4 nên 4 không' với 7 loại rau này để thai nhi khỏe mạnh

Chế độ dinh dưỡng hợp lý, khoa học trong thời kỳ mang thai đóng vai trò rất quan trọng giúp đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và bé. Tuy nhiên, mẹ bầu còn chọn lọc loại thực phẩm nên và không nên để giúp thai nhi phát triển lành mạnh.

Dưới đây là 4 loại rau bà bầu không nên ăn khi mang thai cần nhớ để mẹ khỏe, thai nhi phát triển tốt, tránh tác hai xấu.

Dứa là một loại trái cây phổ biến được nhiều người yêu thích bởi hương vị thơm ngọt. Tuy nhiên đối với mẹ bầu, thành phần Enzyme Bromelain có trong dứa có thể phá vỡ cấu trúc protein, làm mềm tử cung, gây ra các cơn co thắt tử cung, nặng hơn là gây sảy thai, thai chết lưu. Vì thế trong khoảng thời gian đầu thai kỳ, bà bầu không nên ăn dứa. Với những bà bầu khỏe mạnh, ở giai đoạn sau cũng có thể ăn nhưng chỉ được ăn với lượng rất ít.

Đu đủ xanh

Cũng giống như Dứa, nếu trong 3 tháng đầu thai kỳ, mẹ bầu ăn đu đủ xanh có thể gây co thắt tử cung, sảy thai, sinh non,… Nhưng đu đủ chín lại rất tốt cho cả mẹ và bé bởi nó chứa nhiều chất dinh dưỡng như Vitamin A, Folate, Vitamin B, C, Kali,…

Rau ngót

Rau ngót tươi chứa vitamin K – một loại vitamin hiếm có trong thực vật. Bên cạnh đó, rau ngót có chứa hàm lượng papaverin khá cao, đây là một chất kích thích cơ trơn tử cung co thắt, là nguyên nhân chính dẫn đến sinh non, sảy thai. Bởi vậy rau ngót được khuyến cáo là một trong những loại rau bà bầu không nên ăn.

Rau trộn sẵn

Salad đóng gói sẵn tuy tiện lợi, có màu sắc bắt mắt nhưng mẹ bầu cũng không nên ăn. Nguyên nhân là chúng có thể chứa vi khuẩn gây bệnh như Toxoplasma, Listeria và Salmonella.

"Các loại mầm bệnh này có thể gây ra triệu chứng nghiêm trọng, đặc biệt là đối với phụ nữ mang thai và thai nhi, như nôn mửa, tiêu chảy, sảy thai hoặc sinh non", bác sĩ Trịnh Văn Du nói.

Salad trộn sẵn không an toàn vệ sinh cho thai nhi - Ảnh minh họa: Internet

4 loại rau bà bâu nên ăn khi mang thai

Bà bầu nên ăn 4 loại rau bên dưới sẽ tốt nhất cho sự phát triển của thai nhi và quá trình sinh nở.

Rau cải bó xôi

Hay còn gọi là rau chân vịt. Đây là loại rau ăn lá rất giàu các khoáng chất cần thiết cho cơ thể như: kẽm, kali, magiê, sắt, canxi,… Rau chân vịt cũng là nguồn cung cấp vitamin dồi dào với những chất như: folate, niacin, vitamin A, vitamin C, K, vitamin B1, B2, B6,... cùng nhiều vitamin dạng khác tốt cho sức khỏe. Các khoáng chất này rất cần thiết cho nhu cầu của cơ thể người mẹ. Đồng thời góp phần quan trọng vào sự hình thành và phát triển của thai nhi, nhất là xương, răng và não bộ.

Rau bắp cải

Bắp cải cũng là một trong các loại rau tốt cho bà bầu mà các chị em không nên bỏ qua. Bắp cải vị ngọt, mát, giòn, ngon và dễ ăn, có thể kết hợp chế biến thành nhiều món ngon. Trong bắp cải còn có chứa nhiều vitamin và khoáng chất tự nhiên, tốt cho mẹ bầu như: kẽm, magie, vitamin A, vitamin E, vitamin K,... cần thiết cho sự phát triển của thai nhi.

Bông atiso

Mặc dù không phổ biến nhưng bông atisô là một trong những thực phẩm tốt cho bà bầu mà các chị em không nên bỏ qua. Bông atiso rộ vào cuối thu, sang đông, thời điểm này, các mẹ bầu nên tìm mua tại siêu thị để bổ sung vào thực đơn của mình. Loại rau này không chỉ con mà còn rất bổ dưỡng nhờ chứa nhiều choline, folate, magiê,... chống lại tình trạng dị tật ống thần kinh ở trẻ sơ sinh. Atiso cũng giàu chất xơ, chống táo bón cho mẹ bầu. Rau ít béo và cholesterol rất an toàn đối với sức khỏe phụ nữ mang thai.

Rau màu xanh đậm

Các loại rau mà lá có màu xanh đậm như rau bina, rau mùi, rau diếp, bạc hà, cải bắp, súp lơ xanh, rau củ cải, cần tây, rau muống,... chúng chứa nhiều sắt, axit folic, canxi, vitamin A, C, chất xơ là những loại rau bắt buộc phải có trong chế độ ăn uống của bạn trong thai kỳ. Khi được cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng có trong rau xanh, thai nhi sẽ phát triển tốt, hệ xương khỏe mạnh, khả năng miễn dịch tốt.



