Bà bầu bị viêm xoang có nguy hiểm không?

Nếu bà bầu bị viêm xoang mũi dị ứng thì việc uống thuốc có thể sẽ là điều đầu tiên bạn nghĩ đến. Tuy nhiên, có thuốc an toàn nhưng cũng có một số loại thuốc không an toàn cho thai phụ. Do đó, thay vì sử dụng thuốc, bạn có thể sử dụng một số phương pháp điều trị tự nhiên để khắc phục tình trạng này.

Bà bầu bị viêm xoang là tình trạng mà lớp niêm mạc ở các xoang bị sưng. Điều này làm cản trở dòng chảy của chất nhầy ra khỏi các xoang. Tình trạng này sẽ dẫn đến các triệu chứng như nghẹt mũi, tăng áp lực hoặc khó chịu lên vùng mắt, mũi và má. Bệnh này có thể là do vi khuẩn, virus hoặc nấm gây ra. Cảm lạnh cũng là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây ra tình trạng này.

Những lý có thể khác khiến bà bầu bị viêm xoang nặng hơn là:

Nội tiết tố thai kỳ, đặc biệt là progesterone và estrogen, có thể khiến tình trạng viêm xoang trở nên nghiêm trọng hơn. Các hóc-môn làm tăng hoạt động lưu thông máu trong các mạch và màng (bao gồm cả màng nhầy) làm cho chúng sưng lên, dẫn đến hiện tượng tắc nghẽn và chảy dịch mũi sau.

Hệ miễn dịch trở nên suy yếu khi mang thai và làm tăng khả năng bị viêm xoang do nhiễm vi khuẩn, nấm và virus.

Các nguyên nhân điển hình của viêm xoang khi mang thai bao gồm:

Nhiễm lạnh và cảm cúm

Viêm mũi dị ứng, sốt cỏ khô, dị ứng phấn hoa

Chấn thương, đầu mũi… dẫn đến phản ứng viêm.

*Bà bầu bị viêm xoang có sao không

Theo các chuyên gia, 20%-40% phụ nữ trong độ tuổi sinh nở có biểu hiện của viêm mũi và bệnh xoang. 10%-30% trong số những phụ nữ này có triệu chứng tăng cao khi mang thai. Viêm xoang do vi khuẩn là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất của bệnh xoang và cần được chăm sóc kỹ lưỡng.

2. Dấu hiệu bà bầu bị viêm xoang

Dấu hiệu của bà bầu bị viêm xoang mãn tính khi mang thai - Ảnh minh họa: Internet

Viêm xoang có thể phát triển trong những giai đoạn 3 tháng quan trọng (đầu, giữa và cuối). Các triệu chứng phổ biến của tình trạng này bao gồm:

Sổ mũi

Đau tai

Đau họng

Ho khan, ho nhiều

Hơi thở có mùi khó ngửi

Dịch nhầy làm nghẹt mũi

Mất khứu giác hoặc vị giác

Sốt cao do phản ứng dị ứng

Đau đầu khi thực hiện hành động nhai hoặc nghiêng đầu.

*Có những dạng viêm xoang khi mang thai như sau:

Viêm xoang cấp tính: Đây là một bệnh nhiễm trùng tạm thời, kéo dài khoảng bốn tuần do cảm lạnh hoặc dị ứng gây nên. Các khoang xoang bị chặn ngăn chất nhầy thoát nước. Các triệu chứng sẽ lên đến đỉnh điểm.

Nếu nhiễm trùng kéo dài từ bốn đến 12 tuần, tình trạng sẽ được gọi là viêm xoang bán cấp.

Viêm xoang mãn tính phát triển khi các triệu chứng nhiễm trùng xoang kéo dài hơn 12 tuần và tiếp tục trong vài tháng.

*Mẹ bị viêm xoang có lây cho con không? Viêm xoang khi mang thai hoặc những dạng nhiễm trùng khác không có khả năng ảnh hưởng đến em bé vì nhau thai sẽ sàng lọc hầu hết các yếu tố độc hại để chống lại bệnh tật.

3. Bà bầu bị viêm xoang nên làm gì?

Bà bầu bị viêm xoang là một trong những trường hợp cần thận trọng khi sử dụng bất kỳ phương pháp điều trị nào, đó là lý do mà khi áp dụng bất cứ mẹo chữa viêm xoang cho bà bầu nào từ đơn giản đến phức tạp đều cần được tìm hiểu kỹ và có chỉ định của bác sĩ.

Một vài mẹo chữa viêm xoang cho bà bầu tại nhà đơn giản nhưng lại cực kỳ hiệu quả dưới đây sẽ giúp các mẹ cảm thấy dễ chịu và thoải mái hơn.

Bà bầu bị viêm xoang phải làm sao? - Ảnh minh họa: Internet

Vệ sinh mũi bằng nước muối sinh lý

Nguyên nhân chính của viêm xoang đó chính là các tác nhân gây kích ứng, vi khuẩn. Chính vì thế, mẹo chữa viêm xoang cho bà bầu đầu tiên đó chính là bước làm sạch.

Để làm sạch mũi bằng nước muối sinh lý bạn cần:

Bước 1: Sử dụng nước muối sinh lý nồng độ 0.9% cho vào bình xịt mũi đã làm sạch

Bước 2: Tiến hành xịt nước muối từ mũi bên này sang mũi bên kia từ 2-3 lần và ngược lại, lúc xịt nên nghiêng đầu góc 45 độ và cho dịch nhầy chảy xuống bồn rửa mặt.

Đối với phương pháp này mẹ bầu nên thực hiện 1-2 lần trong ngày và duy trì từ 1-2 tuần để mũi được thông thoáng.

Xông hơi bằng nước nóng

Đây là một trong những mẹo chữa viêm xoang cho bà bầu mang lại hiệu quả cao, phổ biến hiện nay. Hơi nóng sẽ làm giãn nở lỗ thông xoang, giúp cho chất nhầy thoát ra ngoài dễ dàng hơn, hạn chế việc ứ đọng chất nhầy, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển.

Để xông hơi chữa viêm xoang mẹ bầu cần:

Bước 1: Vệ sinh mũi bằng nước muối sinh lý

Bước 2: Đun nước sôi, có thể cho thêm ít tinh dầu chanh, sả cho thơm, dễ chịu, sử dụng khăn trùm kín đầu và tiến hành xông hơi từ 10-15 phút.

Bước 3: Lau sạch mồ hôi trên mặt, mũi, người, sau đó thay đồ khô ráo, không nên tắm sau khi xông hơi.

Xông hơi là một trong những mẹo chữa viêm xoang cho bà bầu - Ảnh minh họa: Internet

Đối với phương pháp này mẹ bầu nên áp dụng ngày 2 lần/ngày và 2-3 lần trong tuần, ngoài ra khi xông cũng cần thận trọng giữ khoảng cách vừa đủ từ nồi xông và mũi, tránh làm bỏng da.

*Lưu ý: Đối với các phương pháp xông hơi từ dân gian như tỏi, cây giao, hoa ngũ sắc… mẹ bầu không nên sử dụng tùy tiện khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

Uống nhiều nước

Uống nhiều nước là mẹo chữa viêm xoang cho bà bầu không thể bỏ qua. Nước giúp làm giảm niêm dịch và tăng cường sự làm khô, hỗ trợ điều trị viêm xoang hiệu quả.

Do đó, mẹ bầu nên uống nhiều nước, từ 2-2.5 lít/ngày từ các nguồn như nước lọc, nước ép trái cây, rau củ, nước canh… Tuy nhiên cần hạn chế các đồ uống có ga, cồn gây mất nước

Hít thở không khí ẩm

Hít thở không khí ẩm có vai trò làm giảm nghẹt mũi, trong khi đó không khí khô dễ gây kích thích các xoang mũi.

Mẹ bầu có thể vào nhà tắm đã được vệ sinh sạch sẽ, đóng cửa trước khi vặn nước nóng. Ngoài ra khi đi ngủ bạn nên sử dụng máy tạo ẩm trong phòng, hạn chế hít hơi thuốc lá, dầu thơm, thuốc phun tóc, hơi từ sơn…

Nên vệ sinh nhà cửa, sử dụng máy tạo ẩm thường xuyên, hạn chế chưng hoa, hạn chế nuôi thú cưng trong nhà dễ gây kích ứng mũi.

Kê cao gối

Kê cao gối hơn so với toàn thân sẽ giúp chất nhầy thoát ra ngoài nhanh hơn, tránh ứ đọng tạo điều kiện cho vi khuẩn tấn công.

Tuy nhiên mẹ bầu nên sử dụng chất liệu gối mềm, tránh gây đau cổ khi kê.

Tăng cường sức đề kháng

Mẹo chữa viêm xoang cho bà bầu và cũng là cách để đề phòng bệnh tái phát đó là tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Để tăng cường sức đề kháng mẹ bầu cần:

Tăng cường chế độ dinh dưỡng đa dạng, bổ sung rau xanh, trái cây

Bà bầu bị viêm xoang nên ăn gì? - Ảnh minh họa: Internet

Rèn luyện thể dục thể thao phù hợp cho bà bầu mỗi ngày

Đeo khẩu trang, che chắn cẩn thận khi ra đường

Không thức khuya, không sử dụng các chất kích thích

Suy nghĩ tích cực, lạc quan, hạn chế stress…

Không tự chữa viêm xoang khi chưa có chỉ định của bác sĩ

Mẹo chữa viêm xoang cho bà bầu cuối cùng đó chính là việc sử dụng các sản phẩm điều trị viêm xoang mẹ bầu cần có ý kiến chỉ định của bác sĩ.

Nếu sử dụng các bài thuốc dân gian cũng cần tìm hiểu kỹ công dụng, đối tượng được sử dụng, cũng như các chứng nhận về độ an toàn. Mẹ bầu tuyệt đối không nên tự ý chữa viêm xoang khi chưa có ý kiến của bác sĩ.

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4. Cần làm gì để hạn chế việc bà bầu bị viêm xoang?

Một số biện pháp giúp bạn hạn ngăn ngừa nhiễm trùng xoang khi mang thai gồm:

Hạn chế đến những khu vực nhiều khói bụi.

Hạn chế tiếp xúc với những người đang mắc bệnh cảm lạnh.

Dọn dẹp khu vực sinh hoạt của gia đình thật sạch sẽ, hút bụi định kỳ.

Tăng cường khả năng miễn dịch bằng cách ăn trái cây tươi, rau củ, sữa chua.

Kẽm cần thiết để bảo vệ hệ miễn dịch khỏe mạnh và giảm mức độ nghiêm trọng của nhiễm trùng. Bạn có thể ưu tiên những thực phẩm chứa kẽm, chẳng hạn như bánh mì nguyên cám, đậu lăng, đậu xanh, trứng, hạt điều, khoai tây nướng, cá và thịt.

*Khi nào nên đến bác sĩ?

Nên liên hệ ngay với bác sĩ khi có dấu hiệu bị viêm xoang - Ảnh minh họa: Internet

Viêm xoang thường sẽ giảm nhẹ bằng các biện pháp khắc phục tại nhà. Nhưng nếu các triệu chứng không cải thiện hoặc trở nên tồi tệ hơn, bạn nên liên hệ với bác sĩ

Nếu bạn ho ra đờm xanh hoặc vàng

Nếu bạn bị sốt trên 38°C

Không ăn hoặc ngủ được

Nhiễm trùng tái phát

Nếu bệnh không có tiến triển tốt, bác sĩ sẽ cho bạn dùng thuốc để đảm bảo an toàn cho bạn và bé. Đối với bà bầu bị viêm xoang, bạn nên chăm sóc bản thân tốt. Bên cạnh dùng thuốc, mẹ bầu nên hỏi ý kiến bác sĩ và áp dụng một số biện pháp điều trị tự nhiên để giảm bớt các triệu chứng và hồi phục tốt hơn.