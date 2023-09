Bà bầu bị viêm xoang có nguy hiểm không?

Bà bầu bị viêm xoang là tình trạng mà lớp niêm mạc ở các xoang bị sưng. Điều này làm cản trở dòng chảy của chất nhầy ra khỏi các xoang. Tình trạng này sẽ dẫn đến các triệu chứng như nghẹt mũi, tăng áp lực hoặc khó chịu lên vùng mắt, mũi và má. Bệnh này có thể là do vi khuẩn, virus hoặc nấm gây ra. Cảm lạnh cũng là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây ra tình trạng này.

Nếu bà bầu bị viêm xoang mũi dị ứng thì việc uống thuốc có thể sẽ là điều đầu tiên bạn nghĩ đến. Tuy nhiên, có thuốc an toàn nhưng cũng có một số loại thuốc không an toàn cho thai phụ. Do đó, thay vì sử dụng thuốc, bạn có thể sử dụng một số phương pháp điều trị tự nhiên để khắc phục tình trạng này.