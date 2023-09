Bà bầu tháng thứ 4 nên ăn gì để bé phát triển khỏe mạnh!

Kể từ giai đoạn này trở đi, khi ăn uống người mẹ cần chú ý: không cần ăn uống quá nhiều, nhưng dinh dưỡng phải cân bằng như đủ chất cả 4 nhóm gồm: chất đạm, chất béo, tinh bột, vitamin - khoáng chất. Bà bầu tháng thứ 4 nên ăn gì để bổ sung đầy đủ 4 nhóm dưỡng chất, chúng ta cùng tìm hiểu tiếp.

Bà bầu mang thai tháng thứ 4 nên ăn gì

- Phải chú ý ăn nhiều cá, trứng, đậu Nành, Súp Lơ, Kiwi, các loại hạt giàu Canxi (Hạnh Nhân, hạt Chia), Mè, thịt nạc… Uống 500 – 600 ml sữa (sữa bò hoặc sữa hạt) mỗi ngày là cách tốt nhất để bổ sung Canxi. Nếu không cung cấp đúng lượng Canxi cần thiết, trẻ sinh ra dễ có nguy cơ còi xương, loãng xương.

Thực phẩm giàu Canxi cho bà bầu - Ảnh minh họa: Internet

- Cùng với tốc độ phát triển nhanh của thai nhi, thai phụ phải tăng cường hấp thu chất đạm (protein) mỗi ngày. Mang thai tháng thứ 4, lượng Protein cần cho cơ thể mỗi ngày là 85g.

- Mang thai ở thời kỳ giữa rất dễ bị thiếu máu, thai phụ cần phải chú ý bổ sung thêm chất Sắt. Với những trường hợp thiếu máu nghiêm trọng, có thể dẫn đến sinh non, thậm chí thai chết lưu rất nguy hiểm. 1,5g Canxi, 15mg Sắt là lượng tối thiểu của mẹ bầu cần hấp thu mỗi ngày. Những thực phẩm giàu Sắt bao gồm trứng, trái cây khô, thịt đỏ, rau lá xanh… Mẹ cũng nên tham khảo ý kiến chuyên gia nếu cần bổ sung thêm viên uống bổ sung Sắt.

- Trong giai đoạn này, việc hấp thu vitamin và khoáng chất là rất quan trọng, đặc biệt là chất xơ. Chất xơ có tác dụng rất tốt trong việc ngăn ngừa chứng táo bón trong thời kỳ mang thai.

- Những loại chất béo có lợi như Omega-3, 6, 9 rất cần thiết để ngăn chặn nguy cơ sinh non, sinh con nhẹ cân. Do đó phát triển thai nhi tốt nhất, mẹ cần duy trì bổ sung chúng trong toàn bộ thai kỳ. Các nguồn chất béo an toàn và bổ dưỡng đó là: dầu Dừa, dầu Olive, dầu Mè và hạt Mè, Đậu Phộng, hạt Óc Chó, Hạnh Nhân…

Các thực phẩm giàu chất béo hữu ích cho bà bầu - Ảnh minh họa: Internet

Trong giai đoạn mang thai ở thời kỳ giữa, cảm giác thèm ăn tương đối mạnh, nhưng thai phụ phải khống chế lượng ăn vào cho hợp lý, không quên theo dõi và khống chế thể trọng của mình. Thể trọng tăng quá nhanh sẽ gây ra rất nhiều vấn đề, thể trọng mỗi tuần nên tăng khoảng 300 – 400g, không nên vượt quá 500g.

Bà bầu tháng thứ 4 nên ăn trái cây gì?

Trái cây tươi nên được bổ sung suốt thai kỳ bởi chúng có chứa vô số các loại vitamin, khoáng chất, hầm lượng nước cao và giàu chất xơ. Thêm nữa là trái cây tươi sẽ không chứa các chất bảo quản và chất tạo màu nên mẹ có thể yên tâm ăn mà không lo nhiễm hóa chất.

Trái cây tươi là nguồn thực phẩm nên bổ sung trong suốt thai kỳ - Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trong giai đoạn mang thai 3 tháng giữa (từ tháng thứ 4 đến tháng thứ 6), mẹ bầu cần cung cấp 500 g trái cây trong thực đơn hằng ngày. Những loại trái cây tươi, có nhiều nước và vị ngọt nhẹ sẽ làm mẹ thỏa mãn vị giác và giúp khả năng hấp thụ của cơ thể được nâng cao. Trong đó, những loại trái cây tốt cho bà bầu 3 tháng giữa được các chuyên gia đánh giá cao là:

Các loại quả mọng

Có thể nói Dâu tây, Việt Quất, Mâm Xôi… đều là những loại trái cây tốt cho bà bầu 3 tháng giữa và giúp thai nhi phát triển trí khôn nhờ vào lượng Carbohydrate, Vitamin C, Chất xơ, Folate, Flavonoid và Anthocyanins… Nếu mẹ không có vấn đề về tiểu đường thai kỳ thì sẽ cần đến Carbohydrates có trong trái cây để cung cấp cho mẹ cũng như thai nhi năng lượng cần thiết.

Các loại quả mọng dồi dào dưỡng chất - Ảnh minh họa: Internet

Cam, Bưởi, Quýt

Những loại trái cây họ Cam đều rất dồi dào vitamin C, B, Caroten, Canxi, Sắt… và các dưỡng chất có lợi giúp mẹ bầu tăng cường khả năng miễn dịch. Uống nước Cam, Bưởi còn giúp chị em bầu bí có làn da hồng hào, phòng ngừa táo bón và đốt cháy mỡ thừa. Tuy nhiên, nếu mẹ bầu đang mắc các chứng bệnh liên quan đến dạ dày hay khi bụng đói, mẹ bầu không nên ăn Cam, Bưởi, Quýt vì sẽ khiến bụng dạ khó chịu.

Không những thế còn rất nhiều loại trái cây thơm ngon và vô cùng bổ ích cho sức khỏe của bà bầu tháng thứ 4 này như: Đu Đủ, Đào, Bơ, quả Sung, Kiwi, Thanh Long, Táo,…

Bà bầu tháng thứ 4 không nên ăn gì?

Pho mát mềm

Pho mát mềm có thể được làm từ các loại sữa chưa tiệt trùng nên có chứa những vi khuẩn, vi rút có hại cho sự phát triển của thai nhi. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, mẹ bầu nên tránh thực phẩm này và các loại thực phẩm được làm từ sữa chưa tiệt trùng.

Cá có hàm lượng thủy ngân cao

Ăn cá rất có lợi cho thai kỳ nhưng mẹ cần chú ý tránh những loại cá có hàm lượng Thủy Ngân cao bởi Thủy Ngân có thể làm chậm quá trình phát triển hệ thần kinh của bé. Nến chọn các loại hải sản nước ngọt để bổ sung cho an toàn. Là các loại cá tẩm ướp không đúng quy trình và thời gian lâu.

Cá biển lưu trữ, tẩm ướp quá lâu thường có hàm lưởng Thủy Ngân cao - Ảnh minh họa: Internet

Đồ ăn đường phố

Mặc dù có vẻ hấp dẫn nhưng thực phẩm đường phố tiền ẩn nhiều nguy cơ xấu với mẹ bầu bởi chúng có thể không đảm bảo vệ sinh, chứa nhiều dầu mỡ không an toàn. Thêm nữa, đồ ăn đường phố có thể gây ngộ độc rất nguy hiểm.

Cam Thảo

Cam Thảo là loại thảo dược có nguy cơ cao làm tổn thương thai kỳ do tác dụng kích thích các cơn co thắt. Do đó mẹ bầu cần tránh các thực phẩm có chiết xuất từ Cam Thảo hay quả Cam Thảo. Đồng thời một lưu ý cho mẹ rằng một số bánh kẹo, kem đánh răng và đồ ăn của Ấn Độ cũng có chứa Cam Thảo.

Quá nhiều trái cây khô

Mặc dù một lượng trái cây sấy khô vừa đủ rất tốt, nhưng không nên quá lạm dụng hoa quả khô trong tháng thứ 4 của thai kỳ. Do trái cây đã sấy khô chứa nhiều chất gây nóng cho cơ thể. Đối với một số phụ nữ, chúng còn có thể gây ra những cơn co thắt sớm.

Bà bầu tháng thứ 4 ăn rau Ngót được không?

Theo các bác sĩ chuyên khoa sản thì chưa có một chứng minh khoa học nào cho thấy rau Ngót ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. Thế nhưng, theo kinh nghiệm dân gian và một số tài liệu đông y thì rau Ngót có chứa chất có thể làm tăng co bóp tử cung nên khuyên thai phụ cân nhắc hay dùng vừa phải trong những tháng đầu thai kỳ. Ngoài ra, trong rau Ngót có chứa chất Papaverin là một chất được tìm thấy trong cây thuốc phiện, có tác dụng giãn cơ trơn của mạch máu để giảm đau, hạ huyết áp. Nếu sử dụng một lượng rau Ngót tươi hơn 30 mg thì có thể gây co thắt tử cung và dễ dẫn đến sảy thai.

Bà bầu tháng thứ 4 ăn rau Ngót có an toàn? - Ảnh minh họa: Internet

Trên thực tế thì có rất nhiều trường hợp phụ nữ mang thai đôi khi vẫn ăn canh rau Ngót bình thường mà vẫn không sảy thai. Vì vậy, các mẹ mang thai tháng thứ 4 vẫn có thể ăn rau Ngót nhưng không nên ăn quá nhiều. Khi ăn, tốt nhất các mẹ nên chọn loại rau Ngót sạch, tươi để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và nên nấu thật chín, quá trình đun sôi sẽ giúp loại bỏ phần nào các yếu tố gây phân huỷ hoạt chất trong lá và phát sinh chất có hại cho cơ thể các mẹ.

Tuy nhiên, đối với những mẹ bầu có tiền sử đẻ non, sảy thai, thụ tinh ống nghiệm tốt nhất hạn chế ăn rau ngót ở mức tối đa, đặc biệt là không uống nước rau ngót sống.

Trong suốt hành trình mang thai, bất cứ giai đoạn nào cũng là những mốc phát triển quan trọng phù hợp với chế độ dinh dưỡng phù hợp. Qua bài viết trên chúng tôi tin bạn đã có câu trả lời cho câu hỏi “bà bầu tháng thứ 4 nên ăn gì?”. Chúc bạn có thai kỳ luôn khỏe mạnh!