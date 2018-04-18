Bà bầu bị tiêu chảy nên ăn gì?

Mẹ bầu 18/04/2018 16:43

Bánh mì nướng, chuối, táo, sữa chua… là những thực phẩm quan trọng bà bầu nên ăn khi bị tiêu chảy.

Nguyên nhân bà bầu bị tiêu chảy

Sức đề kháng của bà bầu trong thời gian mang thai giảm sút khiến hệ tiêu hóa cũng bị ảnh hưởng. Bên cạnh hiện tượng ợ nóng, khó tiêu, bà bầu còn dễ mắc chứng tiêu chảy. Bệnh tiêu chảy ở bà bầu còn do một số nguyên nhân khác như:

- Bà bầu ăn phải thực phẩm ôi thiu, thực phẩm tái sống có chứa vi khuẩn gây tiêu chảy hoặc thực phẩm có chứa một số thành phần không phù hợp với quá trình hấp thu của cơ thể (sữa tươi, các chế phẩm từ sữa…).

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Nếu không chú ý khi ăn uống, bà bầu rất dễ bị tiêu chảy - Ảnh minh họa: Internet

- Do thói quen ăn nhiều thực phẩm chứa nhiều chất đạm, chất béo khiến hệ tiêu hóa bị rối loạn, lượng thức ăn thừa không chuyển hóa được bị tống ra ngoài làm bà bầu bị tiêu chảy.

- Việc bà bầu ăn nhiều thức ăn chứa nhiều nước (hoa quả, các loại rau nhiều nước…) khiến lượng nước tống qua đường tiêu hóa nhiều cũng gây nên hiện tượng tiêu chảy. 

- Ngoài ra, bà bầu bị tiêu chảy còn do ngộ độc thức ăn, viêm dạ dày hoặc cơ thể không dung nạp đường lactose.

Thực phẩm bà bầu bị tiêu chảy nên ăn

Bà bầu nên ăn gì khi bị tiêu chảy là thắc mắc của không ít chị em. Theo nguyên tắc, khi bị tiêu chảy, bà bầu nên bổ sung lượng nước hao hụt thông qua đường ăn uống. Một số thực phẩm tốt cho hệ tiêu hóa bà bầu nên ăn khi bị tiêu chảy bao gồm:

Bánh mì nướng

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Bánh mì nướng tốt cho hệ tiêu hóa của bà bầu khi bị tiêu chảy - Ảnh minh họa: Internet

Bánh mì nướng có tác dụng làm chậm quá trình tiêu hóa và làm dịu dạ dày bà bầu khi bị tiêu chảy. Ăn bánh mì nướng còn giúp cơ thể bà bầu nhận được lượng carbohydrate, tiếp thêm năng lượng cho cơ thể.

Sữa chua

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Bà bầu bị tiêu chảy nên ăn nhiều sữa chua để hệ tiêu hóa sinh ra nhiều lợi khuẩn - Ảnh minh họa: Internet

Trong sữa chua chứa chủng lợi khuẩn probiotic tốt cho hệ tiêu hóa. Bà bầu bị tiêu chảy nên ăn nhiều sữa chua để khắc phục các triệu chứng khó chịu và loại bỏ những vi khuẩn gây hại cho hệ tiêu hóa.

Chuối

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Chuối giúp đường ruột bà bầu khi bị tiêu chảy dễ chịu hơn - Ảnh minh họa: Internet

Chuối là loại trái cây không thể thiếu cho bà bầu trong suốt thời gian mang thai. Chất xơ trong trái chuối sẽ giúp bà bầu thổi bay cơn ốm nghén, trị táo bón. Trong khi đó, thành phần pectin trong loại quả này sẽ hỗ trợ tốt cho bà bầu bị tiêu chảy.  

Táo

Táo là loại trái cây có hàm lượng pectin (chất xơ trong các loại hoa quả) cao nhất. Hoạt chất này khi vào cơ thể sẽ được các lợi khuẩn vùng ruột phân hủy tạo thành lớp niêm mạc bảo vệ dạ dày. Lớp niêm mạc này sẽ giúp làm dịu và ngăn ngừa các chất kích thích ruột.

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Hàm lượng pectic dồi dào trong táo giúp bà bầu sớm thoát khỏi nỗi ám ảnh của bệnh tiêu chảy - Ảnh minh họa: Internet

Quá trình phân hủy pectin còn làm tăng lượng prebiotic, lợi khuẩn đường ruột cũng được tăng lên nhằm tấn công các vi khuẩn tiêu chảy. Do đó, bà bầu nên ăn 1 quả táo sau 1 giờ bị tiêu chảy để cải thiện tình trạng tồi tệ này.

Khi bị tiêu chảy, bên cạnh việc ăn các thức ăn tốt cho hệ tiêu hóa, bà bầu đừng quên uống nhiều nước hàng ngày để bù đắp lượng nước mất đi. Bà bầu có thể uống nước canh, nước điện giải chứa nguyên tố Natri và Kali, nước trái cây pha loãng…

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