Vòng eo con kiến với 9 bài tập giảm mỡ bụng tại nhà đơn giản

Khởi động nhẹ nhàng với bài tập bụng và lưng giúp bạn bắt đầu quá trình tập thể dục giảm mỡ bụng đơn giản và thuận lợi hơn nhiều.

Lặp lại 10-15 lần khi thực hiện động tác này.

Giảm mỡ bụng tại nhà cực nhanh với bài tập gập bụng và vặn mình Twisting Roll Back

Tư thế chuẩn bị với lưng thẳng, chân chạm đất, đầu gối cong tạo góc 90 độ với xương đùi, hai tay giơ thẳng phía trước, lòng bàn tay hướng vào nhau.

Hít sâu, nhấc và vặn mình sang bên phải, tay phải đặt sau đầu, tay trái đưa chéo, hướng chạm đầu gối phải, lòng bàn tay úp xuống.

Tiếp tục, dùng lực bụng kéo phần thân trên, hai tay lại giơ về phía trước, lòng bàn tay hướng vào nhau, thở ra rồi trở về tư thế ban đầu.

Thực hiện 10-15 lần mỗi bên.

Giảm mỡ bụng tại nhà đơn giản mà không kể đến bài tập gập bụng với bóng thì thật thiếu sót

Bài tập thể dục giảm mỡ bụng với bóng rất dễ thực hiện tại nhà, có thêm dụng cụ hỗ trợ khiến các bài tập trở nên đa dạng và sinh động.

Nằm thẳng, lưng áp chặt xuống sàn, lòng bàn chân chạm đất, hai tay thẳng, cầm bóng đặt trên sàn, vai thả lỏng.

Từ từ dùng lực bụng nâng thân, tay vẫn cầm bóng thẳng, giữ nguyên trên đầu, rồi hạ người xuống về vị trí ban đầu.

Bài tập gập bụng với bóng giúp giảm mỡ bụng hiệu quả các bạn nên tăng cường độ tập luyện bài tập này theo thời gian để sớm có một vòng eo mong ước

Kết hợp tập bụng với đầu gối giúp săn chắc vùng bụng cho cả nam lẫn nữ

Quỳ cả cơ thể, chỉ có lòng bàn tay và đầu gối chạm đất, hai tay thẳng làm trụ, giữ lưng hông thẳng, cố định.

Hít sâu, tay trái và chân phải vương thẳng ra phía trước, kéo căng cơ thể. Nhẹ nhàng thở ra rồi đưa tay trái và chân phải co lại.

Thực hiện 10-15 lần rồi đổi bên.

15 phút mỗi ngày với bài tập Dead Bug giảm mỡ bụng cho vòng eo con kiến

Nằm thẳng, phần lưng và mông chạm đất, hai chân gập tạo góc đầu gối 90 độ, lòng bàn chân không chạm đất, hai tay giơ cao, thẳng, vuông góc với phần lưng.

Chân phải duỗi thẳng, tay phải cũng hạ xuống theo hướng song song chân phải, đầu gối trái co gập hướng về phía ngực, tay trái giữ nguyên vị trí.

Thực hiện 10-15 lần rồi đổi bên. Chú ý khi tập động tác giảm mỡ bụng hiệu quả tại nhà này thì luôn giữ lưng thẳng.

Bài tập vươn mình Lunge Split Jacks cho vòng eo săn chắc, giảm mỡ bụng hiệu quả.

Hai chân đứng chân trước, chân sau, chân trái trước chân phải, cách nhau khoảng 3 bước chân, đầu gối hơi chùng, lưng thẳng, mắt nhìn phía trước.

Hạ thấp cơ thể, lấy đà bật lên, hai chân thẳng, đổi chân trên không, hai tay nắm thành quyền đặt trước ngực, tiếp đất với tư thế ban đầu nhưng đổi chân.

Thực hiện 15-20 động tác mỗi lần tập.

Bí quyết giảm mỡ bụng với tập kết hợp bụng và chân Toe Dip thực hiện đơn giản tại nhà

Tư thế bắt đầu với chỉ có phần mông chạm sàn, lưng thẳng, hai tay chống phía sau làm điểm tựa, lòng bàn tay úp xuống, hai chân đặt phía hướng phía trước, không chạm đất, đầu gối hơi cong.

Hít sâu, đưa một chân lên cao một chút, chân còn lại gập xuống, đưa mũi chân chạm sàn, thở ra và về tư thế ban đầu.

Thực hiện 10-15 lần rồi đổi bên.

Muốn giảm mỡ bụng tại nhà hiệu quả thì không thể bỏ qua bài tập gập bụng đạp xe được nhé

Nằm thẳng lưng trên sàn nhà, hai tay thư giãn đặt sau đầu, hai chân gập, không chạm đất.

Hít sâu nâng người, đồng thời xoay vai về phía bên trái, chân phải duỗi thẳng, đưa khuỷu tay phải chạm đầu gối trái, nhẹ nhàng thở ra, giữ trong 2s rồi về tư thế ban đầu và đổi bên.

Hãy chắc chắn rằng cả phần cơ sườn của bạn cũng tham gia vận động này chứ không phải chỉ có phần cơ vai, bụng, chân, giúp giảm mỡ bụng, tiêu hao mỡ thừa trong cơ thể hiệu quả nhất.

Bài tập Jean Zip - Bài tập giảm mỡ bụng cực đơn giản, dễ thực hiện mà hiệu quả bất ngờ

Đây là một bài tập thể dục giảm mỡ bụng linh hoạt, bạn có thể tập bất cứ thời điểm nào mà không bị phụ thuộc địa điểm hay dụng cụ.

Tư thế đứng thẳng, lưng thẳng, hai tay thả lỏng chống hông, hít vào đồng thời thả lỏng đẩy cơ bụng hướng về phía trước, hông đẩy ra phía sau. Thở ra nhẹ nhàng và lặp lại động tác.

Động tác này giúp bạn nhanh chóng có một vòng bụng phẳng, cơ bụng càng thêm săn chắc, đánh bay phần mỡ thừa dai dẳng làm phiền bạn.