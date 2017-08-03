Vòng eo con kiến với 9 bài tập giảm mỡ bụng tại nhà đơn giản

Luyện tập 03/08/2017 10:34

Mỡ bụng luôn là vấn đề gây đau đầu và cảm giác tự tin về thân hình cho nhiều bạn. Thế nên, các bạn hãy áp dụng ngay 9 bài tập giảm mỡ bụng tại nhà đơn giản, dễ thực hiện sau đây để có được một vòng eo thon gọn, săn chắc, đầy quyến rũ nhé.

Bài tập bụng và lưng giúp giảm mỡ bụng tại nhà dễ thực hiện  

Khởi động nhẹ nhàng với bài tập bụng và lưng giúp bạn bắt đầu quá trình tập thể dục giảm mỡ bụng đơn giản và thuận lợi hơn nhiều. 

 

Các bài tập gập bụng luôn có mặt trong các <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/bai-tap-giam-mo-bung.topic'>bài tập giảm mỡ bụng</a> cấp tốc
Các bài tập gập bụng luôn có mặt trong các bài tập giảm mỡ bụng cấp tốc Ảnh: Internet

  • Các bạn giữ thẳng lưng, đầu gối cong tạo góc 90 độ với phần xương đùi, lòng bàn chân chạm sàn nhà. Hai tay thẳng giơ phía trước, lòng bàn tay hướng vào nhau (Như hình).
  • Hít sâu rồi dùng lực bụng kéo phần thân trên lên, sát phần đầu gối nhất có thể, từ từ thở ra, hạ người người xuống.

Lặp lại 10-15 lần khi thực hiện động tác này.

Giảm mỡ bụng tại nhà cực nhanh với bài tập gập bụng và vặn mình Twisting Roll Back

Gập bụng kết hợp vặn mình giúp giảm mỡ bụng nhanh chóng
Gập bụng kết hợp vặn mình giúp giảm mỡ bụng nhanh chóng. Ảnh: Internet

  • Tư thế chuẩn bị với lưng thẳng, chân chạm đất, đầu gối cong tạo góc 90 độ với xương đùi, hai tay giơ thẳng phía trước, lòng bàn tay hướng vào nhau.
  • Hít sâu, nhấc và vặn mình sang bên phải, tay phải đặt sau đầu, tay trái đưa chéo, hướng chạm đầu gối phải, lòng bàn tay úp xuống.
  • Tiếp tục, dùng lực bụng kéo phần thân trên, hai tay lại giơ về phía trước, lòng bàn tay hướng vào nhau, thở ra rồi trở về tư thế ban đầu.

Thực hiện 10-15 lần mỗi bên.

Giảm mỡ bụng tại nhà đơn giản mà không kể đến bài tập gập bụng với bóng thì thật thiếu sót

Bài tập thể dục giảm mỡ bụng với bóng rất dễ thực hiện tại nhà, có thêm dụng cụ hỗ trợ khiến các bài tập trở nên đa dạng và sinh động.

Kiên trì với bài tập giảm mỡ bụng với bóng sẽ sớm có một vòng eo như ý
Kiên trì với bài tập giảm mỡ bụng với bóng sẽ sớm có một vòng eo như ý. Ảnh: Internet 

  • Nằm thẳng, lưng áp chặt xuống sàn, lòng bàn chân chạm đất, hai tay thẳng, cầm bóng đặt trên sàn, vai thả lỏng.
  • Từ từ dùng lực bụng nâng thân, tay vẫn cầm bóng thẳng, giữ nguyên trên đầu, rồi hạ người xuống về vị trí ban đầu.

Bài tập gập bụng với bóng giúp giảm mỡ bụng hiệu quả các bạn nên tăng cường độ tập luyện bài tập này theo thời gian để sớm có một vòng eo mong ước

Kết hợp tập bụng với đầu gối giúp săn chắc vùng bụng cho cả nam lẫn nữ

Kết hợp tập bụng với đầu gối giúp săn chắc vùng bụng cho cả nam lẫn nữ

  • Quỳ cả cơ thể, chỉ có lòng bàn tay và đầu gối chạm đất, hai tay thẳng làm trụ, giữ lưng hông thẳng, cố định.
  • Hít sâu, tay trái và chân phải vương thẳng ra phía trước, kéo căng cơ thể. Nhẹ nhàng thở ra rồi đưa tay trái và chân phải co lại.

Thực hiện 10-15 lần rồi đổi bên.

15 phút mỗi ngày với bài tập Dead Bug giảm mỡ bụng cho vòng eo con kiến

Bài tập giảm mỡ bụng kết hợp các cơ bụng, chân, tay cho vòng eo thon gọn, cơ thể săn chắc
Bài tập giảm mỡ bụng kết hợp các cơ bụng, chân, tay cho vòng eo thon gọn, cơ thể săn chắc. Ảnh: Internet

  • Nằm thẳng, phần lưng và mông chạm đất, hai chân gập tạo góc đầu gối 90 độ, lòng bàn chân không chạm đất, hai tay giơ cao, thẳng, vuông góc với phần lưng.
  • Chân phải duỗi thẳng, tay phải cũng hạ xuống theo hướng song song chân phải, đầu gối trái co gập hướng về phía ngực, tay trái giữ nguyên vị trí.

Thực hiện 10-15 lần rồi đổi bên. Chú ý khi tập động tác giảm mỡ bụng hiệu quả tại nhà này thì luôn giữ lưng thẳng.

Bài tập vươn mình Lunge Split Jacks cho vòng eo săn chắc, giảm mỡ bụng hiệu quả.

Nhảy bật mình lên cao đúng tư thế giảm mỡ bụng nhanh chóng
Nhảy bật mình lên cao đúng tư thế giảm mỡ bụng nhanh chóng. Ảnh: Internet

  • Hai chân đứng chân trước, chân sau, chân trái trước chân phải, cách nhau khoảng 3 bước chân, đầu gối hơi chùng, lưng thẳng, mắt nhìn phía trước.
  • Hạ thấp cơ thể, lấy đà bật lên, hai chân thẳng, đổi chân trên không, hai tay nắm thành quyền đặt trước ngực, tiếp đất với tư thế ban đầu nhưng đổi chân.

Thực hiện 15-20 động tác mỗi lần tập. 

Bí quyết giảm mỡ bụng với tập kết hợp bụng và chân Toe Dip thực hiện đơn giản tại nhà 

Bài tập kết hợp chân và bụng giúp vòng eo thon gọn bất ngờ. Ảnh: Internet
Bài tập kết hợp chân và bụng giúp vòng eo thon gọn bất ngờ. Ảnh: Internet

  • Tư thế bắt đầu với chỉ có phần mông chạm sàn, lưng thẳng, hai tay chống phía sau làm điểm tựa, lòng bàn tay úp xuống, hai chân đặt phía hướng phía trước, không chạm đất, đầu gối hơi cong.
  • Hít sâu, đưa một chân lên cao một chút, chân còn lại gập xuống, đưa mũi chân chạm sàn, thở ra và về tư thế ban đầu.

Thực hiện 10-15 lần rồi đổi bên.

Muốn giảm mỡ bụng tại nhà hiệu quả thì không thể bỏ qua bài tập gập bụng đạp xe được nhé

Bài tập có sự tham gia của cơ liên sườn, giảm mỡ bụng cực hiệu quả
Bài tập có sự tham gia của cơ liên sườn, giảm mỡ bụng cực hiệu quả. Ảnh: Internet

  • Nằm thẳng lưng trên sàn nhà, hai tay thư giãn đặt sau đầu, hai chân gập, không chạm đất.
  • Hít sâu nâng người, đồng thời xoay vai về phía bên trái, chân phải duỗi thẳng, đưa khuỷu tay phải chạm đầu gối trái, nhẹ nhàng thở ra, giữ trong 2s rồi về tư thế ban đầu và đổi bên.

Hãy chắc chắn rằng cả phần cơ sườn của bạn cũng tham gia vận động này chứ không phải chỉ có phần cơ vai, bụng, chân, giúp giảm mỡ bụng, tiêu hao mỡ thừa trong cơ thể hiệu quả nhất.

Bài tập Jean Zip - Bài tập giảm mỡ bụng cực đơn giản, dễ thực hiện mà hiệu quả bất ngờ

Đây là một bài tập thể dục giảm mỡ bụng linh hoạt, bạn có thể tập bất cứ thời điểm nào mà không bị phụ thuộc địa điểm hay dụng cụ.

Thực hiện bài tập giảm mỡ bụng 10 phút mỗi ngày, bạn sẽ có vòng eo con kiến trong thời gian ngắn. Ảnh: Internet
Thực hiện bài tập giảm mỡ bụng 10 phút mỗi ngày, bạn sẽ có vòng eo con kiến trong thời gian ngắn. Ảnh: Internet

Tư thế đứng thẳng, lưng thẳng, hai tay thả lỏng chống hông, hít vào đồng thời thả lỏng đẩy cơ bụng hướng về phía trước, hông đẩy ra phía sau. Thở ra nhẹ nhàng và lặp lại động tác.

Động tác này giúp bạn nhanh chóng có một vòng bụng phẳng, cơ bụng càng thêm săn chắc, đánh bay phần mỡ thừa dai dẳng làm phiền bạn. 

Từ khóa:   giảm mỡ bụng tại nhà Giảm mỡ bụng cách giảm mỡ bụng bài tập giảm mỡ bụng

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 2 giờ 3 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 3 giờ 3 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 4 giờ 3 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 59 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 3 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 33 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 2 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 7 giờ 3 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ