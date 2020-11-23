Vòng 3 săn chắc, vạn người mê nhờ kiên trì áp dụng 4 bài tập đơn giản tại nhà

Nếu không có thời gian đến phòng gym nhưng vẫn muốn sở hữu vòng 3 săn chắc, vạn người mê, chị em phụ nữ nên áp dụng ngay 4 bài tập tăng cơ , nâng hông tại nhà dưới đây.

- Dùng 1 cái ghế, bắt đầu ngồi xuống sàn, đặt hai chân lên sàn và mở rộng bằng hông.

- Lưu ý, lưng của bạn phải hướng và chạm vào ghế rồi đưa tay ra sau đầu. Giữ nguyên tư thế bắt đầu.

- Tiếp đó, nâng hông lên cao và từ từ hạ thấp xuống phần vai và đầu vào thành ghế.

- Cuối cùng, hạ thấp hông trở về vị trí ban đầu. Thực hiện liên tục 3 hiệp, mỗi hiệp 12 lần.

2. Ngồi squat bằng 1 chân

Ngồi squat bằng 1 chân là bài tập đơn giản dễ áp dụng tại nhà - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện:

- Ngồi trên ghế và mở rộng chân phải ra phía trước mặt.

- Đan 2 tay vào nhau, đặt trước ngực. Chuẩn bị đứng lên bằng cách di chuyển gót chân trái nhưng vẫn không hạ thấp chân phải.

- Tiếp đến, giữ thăng bằng bằng 1 chân, sau đó đẩy hông ra phía sau và ngồi lại vào ghế ở tư thế ban đầu.

- Thực hiện liên tục 3 hiệp, mỗi hiệp 12 lần và luân phiên đổi chân qua lại.

3. Nâng chân, nằm sấp trên ghế

Nâng chân, nằm sấp trên ghế là bài tập giúp cơ mông tăng trưởng vượt trội - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện:

- Hãy nằm sấp trên ghế hoặc bàn và 2 chân để thõng xuống.

- Tiếp đến, dùng tay nắm lấy thành ghế, hít vào và nâng chân lên cao nhất có thể. Giữ nguyên tư thế trong vòng vài giây.

- Sau đó thở ra và quay trở lại vị trí ban đầu.

- Thực hiện liên tục 3 hiệp, mỗi hiệp 10/15 lần.

4. Giữ thăng bằng bằng 1 chân

Cuối cùng hãy giữ thăng bằng bằng một chân và kết thúc bài tập - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện:

- Hãy đứng thẳng lưng, co chân phải lên và giữ tư thế đứng thăng bằng bằng chân trái.

- Sau đó, bắt đầu hạ phần thân xuống sao cho cổ song song với mặt sàn, hai tay duỗi thẳng vuông góc với sàn.

- Lưu ý phần đầu gối phải hơi chùng xuống, duỗi thẳng chân và co ra sau.

- Thực hiện 3 hiệp, mỗi hiệp 12 lần, đổi chân qua lại luân phiên.