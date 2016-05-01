Uống cốc nước này trước khi đi ngủ, cơ thể sạch độc tố và mỡ bụng giảm “như điên”

Luyện tập 01/05/2016 22:38

Đây là một biện pháp tự nhiên giúp giảm mỡ bụng một cách hiệu quả mà không cần thông qua bất cứ chế độ ăn uống hay luyện tập hà khắc nào, theo healthtipsportal.

Bạn quá bận rộn với công việc và chăm sóc gia đình nên không thể luyện tập đều đặn, đó là lí do mỡ trên cơ thể bạn ngày càng tích tụ nhiều hơn. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể yên tâm bởi đã có công thức kỳ diệu giúp bạn giảm cân “như điên” kể cả trong khi bạn ngủ.

Ngoài tác dụng giảm cân toàn thân, giảm mỡ bụng thì thức uống này còn giúp giải độc cơ thể giúp hệ tiêu hóa dễ dàng hấp thụ chất dinh dưỡng. Qua đó, hệ thống miễn dịch của cơ thể cũng được xây dựng vững chắc hơn.

Đây là một thức uống giúp thúc đẩy việc trao đổi chất một cách tự nhiên. Nó không chỉ giúp tăng cường khả năng miễn dịch mà còn là biện pháp giảm mỡ trên cả tuyệt vời đối với hầu hết chị em phụ nữ.

Thành phần cần thiết:

- 1 ly nước lọc

- 1 của quả chanh

- 1 muỗng canh gừng bào nhuyễn

Chuẩn bị:

Vắt lấy phần nước cốt chanh vào ly nước lọc, cho thêm 1 muỗng canh gừng rồi khuấy đều hỗn hợp. Để nguyên hỗn hợp trong vòng 15 phút, sau đó uống hỗn hợp trước khi đi ngủ. Nếu thích, bạn có thể cho thêm vài viên nước đá để tăng hương vị của hỗn hợp.

Thức uống này bao gồm các thành phần lành mạnh kết hợp vitamin C và các enzym tạo nên sức mạnh tổng hợp giúp đốt cháy chất béo hiệu quả, nhất là đối với vòng eo của bạn. Uống đều đặn 7-10 ngày, bạn sẽ thấy mỡ bụng giảm một cách “thần tốc”.

Chúc bạn thành công.

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