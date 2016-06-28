Ngâm chanh, gừng lấy nước uống: Giảm 4kg và 5cm vòng eo chỉ trong 10 ngày

Luyện tập 28/06/2016 21:16

Với những nguyên liệu vô cùng đơn giản như chanh gừng, bạn có thể thanh lọc cơ thể toàn diện đi đôi với việc giảm cân nhanh chóng.

Béo bụng hoặc thừa cân nặng là nỗi ám ảnh của hầu hết chị em phụ nữ. Không chỉ là nỗi lo về vấn đề thẩm mỹ thì mỡ thừa còn là mối đe dọa cho nhiều bệnh khác nhau như mỡ máu, cao huyết áp, bệnh về tim mạch.

Ngày nay, có khá nhiều phương pháp giảm cân như luyện tập thể dục, đến thẩm mỹ viện với các liệu trình giảm cân. Tuy nhiên, thay vì phải mất quá nhiều thời gian và tiền bạc, bạn có thể thực hiện giảm cân bằng các phương pháp hoàn toàn tự nhiên.

Hỗn hợp nước gừng và chanh ngoài công dụng giảm cân thần tốc, đây còn là thứ nước giúp thanh lọc chất độc khỏi cơ thể giúp tăng cường hệ miễn dịch, thúc đẩy tiêu hóa tốt hơn.

Dưới đây là tất cả những gì bạn cần chuẩn bị:

Chuẩn bị:

-    1 củ gừng

-    2 trái chanh

-    Vài viên đá lạnh

-    500ml chén nước nóng

Thực hiện:

Bước 1: Gọt củ gừng, thái nhỏ hoặc giã nát. Cho phần gừng đã giã nát vào 500ml nước nóng, giữ nguyên trong vòng 20 phút.

Bước 2: Rửa sạch chanh và thái lát để sẵn. Khi nước gừng nguội hẳn thì cho đá lạnh vào, cuối cùng cho chanh vào khuấy đều. Bảo quản hỗn hợp trong tủ lạnh để uống dần trong ngày.

Hỗn hợp này có tác dụng tốt nhất khi uống lạnh, bạn nên dùng đều đặn trong 10 – 15 ngày để có tác dụng tốt nhất. Sau 2 tuần thực hiện, bạn nên nghỉ 1 tuần rồi thực hiện tiếp nếu muốn.

Lưu ý: Trong khi thực hiện bạn nên hạn chế đồ ngọt, nước ngọt để việc giảm cân được hiệu quả hơn.

Chúc bạn thành công.

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