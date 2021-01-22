Nam thanh niên 16 tuổi suýt hỏng 'của quý' khi chơi bóng chuyền

Trong lúc chơi bóng chuyền, một nam thanh niên 16 tuổi đã bị đồng đội vô tình "lên gối" vào đúng vùng kín. Sự cố đã khiến nam thanh niên nhập viện vì suýt hỏng "của quý".

Ngày 21/01/2021, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức (Hà Nội) tiếp nhận trường hợp P.K.H. (16 tuổi, Hưng Yên) trong tình trạng bìu phải bị căng, đau, tím đen lan tới tận bẹn phải. Cụ thể khi chơi thể thao, đầu gối của đồng đội đã vô tình đập vào vùng kín của H. dẫn đến sự cố anh bị chấn thương, suýt hỏng "của quý".

Kết quả siêu âm cho thấy tinh hoàn phải của H. bị vỡ, mất liên tục bao trắng, phù nề đụng đập phần mềm lân cận. Hiện tại, nam bệnh nhân đã được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật, lấy máu tụ, cắt lọc nhu mô tinh hoàn dập nát, khâu bảo tồn tinh hoàn. Sau ca mổ, bệnh nhân đang dần ổn định tinh thần và thể lực.

Bệnh nhân P.K.H. đang dần hồi phục sau ca phẫu thuật - Ảnh: Tiền Phong

Bác sỹ Nguyễn Duy Khánh – Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức (Hà Nội) cho biết do chấn thương nặng nên dự kiến sau ca phẫu thuật khoảng 7 – 10 ngày thì bệnh nhân mới có thể xuất viện.

Trước đó, vào năm 2019, Bệnh viện Việt Đức cũng tiếp nhận một ca chấn thương thể thao. Theo đó, một bệnh nhân nam 22 tuổi, là sinh viên đại học cũng gặp sự cố với vùng kín khi đang đá bóng. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bìu trái sưng nề, tím, tinh hoàn trái bị mất cấu trúc bình thường, tinh hoàn phải bị đẩy lên cao.

Các bác sĩ chuyên khoa khuyến cáo, tình trạng chấn thương vùng kín khi chơi thể thao rất phổ biến, vì vậy các vận động viên nên trang bị đầy đủ các vật dụng bảo hộ, đặc biệt là ở những vùng nhạy cảm, để khả năng chấn thương xảy ra ít nhất có thể. Nếu không may gặp phải chấn thương, bệnh nhân nên lập tức thăm khám tại các cơ sở y tế uy tín để được chẩn đoán và chữa trị kịp thời.

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