Bật mí bài tập giúp tăng chiều cao cho người trưởng thành hiệu quả, an toàn hơn cả thuốc

Để vừa cải thiện chiều cao vừa đảm bảo sức khỏe, bạn hãy kết hợp chế độ ăn hợp lý cùng với việc thực hiện thường xuyên các bài tập kéo giãn cơ dưới đây.

Không ít người ở tuổi trưởng thành vẫn chưa hài lòng với chiều cao của mình và thường tìm đến các loại thuốc để cải thiện vóc dáng. Tuy nhiên, những loại thuốc tăng chiều cao này có thể tàn phá các hormone sinh trưởng, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe nếu lạm dụng.

Tiếp theo, bạn thở ra đồng thời nghiêng hai chân sang bên trái và giữ nguyên tư thế trong 10 giây, hít thở đều. Sau đó, bạn thực hiện tương tự cho bên phải, lặp lại động tác này mỗi bên 5 lần.

Bạn hãy lót tấm vải mềm dưới sàn, nằm ngửa trên đó, đặt hai tay dọc theo người. Từ từ hít vào và co hai đầu gối sao cho hai chân song song với nền nhà đồng thời nâng đầu lên.

Tư thế con mèo

Tư thế con mèo là một trong những động tác giúp tăng chiều cao dành cho người trưởng thành - Ảnh minh họa: Internet

Bạn cúi gập người và dồn trọng lượng cơ thể lên bốn điểm là hai bàn tay và hai đầu gối. Từ từ hóp cơ bụng, tạo cảm giác rốn lõm sâu vào bên trong đồng thời đẩy lưng cao lên để tạo sức căng cho cột sống. Sau đó, bạn hít sâu vào, hạ thấp phần lưng và chầm chậm ngẩng cổ hướng lên trần nhà, giữ tư thế khoảng 3 giây.

Đứng gập người

Động tác gập người đơn giản bạn có thể thực hiện ở mọi lúc mọi nơi - Ảnh minh họa: Internet

Đầu tiên, bạn hãy đứng thẳng rồi từ từ cúi gập người xuống đến khi hai tay chạm được đầu ngón chân. Giữ tư thế này khoảng 5 giây và thực hiện động tác này 10 lần để giúp các cơ được thư giãn đồng thời cải thiện chiều cao hiệu quả.

Bài tập đốt sống cổ

Bạn đứng thẳng và đưa tay ra sau lưng nắm chặt lại, sau đó từ từ cúi đầu về phía trước rồi lại ngửa về phía sau. Thực hiện động tác này liên tục từ 10 -20 lần mỗi lượt. Bài tập này không chỉ giúp hỗ trợ cải thiện chiều cao mà còn giảm stress rất hiệu quả.

Giãn xương chậu

Để thực hiện động tác này, đầu tiên bạn nằm thẳng lưng, để tay xuôi theo cơ thể. Tiếp theo, bạn cong chân và từ từ đẩy xương chậu lên, giữ tư thế trong 20 giây rồi hạ xuống và lặp lại từ 5 - 10 lần.

Tư thế rắn hổ mang

Nằm sấp trên thảm, hai lòng bàn tay đặt trên sàn. Chầm chậm hít vào, dùng lực cánh tay nâng người lên khỏi sàn, uốn cong lưng về sau càng nhiều càng tốt, mắt hướng lên trần nhà. Bạn giữ nguyên tư thế 10 giây và hít thở đều. Lặp lại tư thế này 10 - 15 lần mỗi lượt để nhận được kết quả tốt nhất.

Tư thế rắn hổ mang sẽ giúp bạn có chiều cao như mong muốn - Ảnh minh họa: Internet

Chúc bạn thành công với những bài tập giúp tăng chiều cao cho người trưởng thành!