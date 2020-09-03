Cách làm bánh trung thu nhân khoai môn thơm ngon tại nhà

Bánh trung thu nhân khoai môn từ lâu đã xuất hiện với nhiều loại bánh nướng hay bánh dẻo. Cách làm bánh trung thu nhân khoai môn cũng vô cùng đơn giản. Trong bài viết sau, Phunuvagiadinh sẽ bật mí với bạn đọc công thức hảo hạng tạo nên món bánh thơm ngon, độc đáo, ngon khó cưỡng.

+ Nước đường làm bánh nướng: 190 ml;

+ Dầu ăn: 80 ml;

+ Mạch nha: 1 muỗng cà phê (nếu có).

Phần nhân:

+ Khoai môn: 500 gr;

+ Đường: 220 gr;

+ Dầu ăn: 60 ml;

+ Hỗn hợp gồm 30gr bột bánh dẻo, 15gr bột mì, 40ml dầu ăn.

+ 8 lòng đỏ trứng muối ngâm đã ngâm qua rượu + gừng, sau đó nướng ở nhiệt độ 180-200 độ C khoảng 10-15 phút.

Cách làm nhân bánh trung thu khoai môn

Bước 1: Lột vỏ khoai môn rồi rửa sạch, thái miếng và cho vào nồi hấp chín.

Gọt khoai môn rồi rửa sạch, thái miếng để hấp - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Cho khoai môn chín vào máy xay nhuyễn cùng với đường. Hoặc bạn có thể cho đường lúc sên nhân.

Bước 3: Cho khoai môn đã xay vào chảo chống dính, sên trên dầu với lửa nhỏ trong khoảng 15 phút.

Bước 4: Tiếp theo, cho 1 chén dầu vào và tiếp tục sên cho đến khi nhân quyện với nhau tạo thành 1 khối mịn, không dính chảo thì tắt bếp. Sau khi sên xong, nhân khoai môn sẽ dẻo và thơm.

Bước 5: Để nhân không bị khô, bạn hãy dùng màng bọc thực phẩm bọc nhân lại và chờ đến khi nguội thì viên tròn lại.

Bọc nhân khoai môn lại để tránh bị khô - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm phần vỏ bánh

Bước 1: Cho dầu, đường, trứng và mạch nha vào 1 cái bát tô lớn rồi khuấy đều với nhau.

Bước 2: Cho bột làm bánh ra bát tô to, tạo lỗ lớn ở chính giữa bột rồi đổ nước đường vào và nhồi đến khi tạo thành khối bột dẻo mịn. Khi kéo bột mà thấy bột không rời rạc, chạy dài thì có nghĩa là đã thu được bột chuẩn. Dùng màng bọc thực phẩm để bọc bột lại trong khoảng 30 phút.



Trộn bột làm bánh trung thu nướng - Ảnh minh họa: Internet

Cách chia nhân bánh và bột bánh

Bước 1: Cân nhân và bột theo tỷ lệ 2:1. Nếu bạn làm khuôn bánh 200gr thì bạn hãy cân 70gr bột bánh và 130gr nhân kể cả lòng đỏ và trứng muối.

Bước 2: Cho lòng đỏ trứng vào giữa nhân rồi viên tròn lại, còn nếu chỉ làm nhân bánh không trứng thì chỉ việc vo tròn nhân khoai môn là được.

Bước 3: Sau khi cân bột bánh xong thì cũng vo tròn lại.

Bước 4: Ấn dẹp miếng bột bánh xuống rồi cho viên nhân vào chính giữa, sau đó vo tròn lại để nhân không bị hở.

Bước 5: Rắc một lớp bột mỏng vào khuôn rồi đặt cục bột bánh đã có nhân vào và ấn mạnh, đều. Sau đó, gõ xung quanh khuôn để bánh tách khỏi khuôn dễ dàng. Xếp bánh ra khay rồi dùng bình xịt phun nước 1 lần trước khi nướng, lưu ý chỉ phun qua chứ không làm ướt bánh. Xếp bánh lên khay nướng và sẵn sàng.

Cách làm phần trứng thoa lên mặt bánh



Cách làm phần trứng thoa lên mặt bánh - Ảnh minh họa: Internet

Đánh lòng đỏ trứng với 1 muỗng dầu mè, 1 muỗng nước lã, ½ muỗng cà phê nước màu kho cá và 1 giọt màu vàng thực phẩm.

Cách nướng bánh

- Bật nhiệt độ của lò nướng lên 210 độ C để làm nóng khoảng 10 phút trước khi nướng bánh.

- Cho khay bánh vào ngăn chính giữa của lò nướng tầm 5 phút, sau đó lấy khay bánh ra, dùng cọ phết trứng lên mặt bánh.

- Cho khay bánh vào lò và nướng tiếp ở nhiệt độ 200 độ C khoảng 6 phút, sau đó lấy khay bánh ra, lại tiếp tục quét thêm 1 lớp trứng.

- Sau đó cho khay vào lò và tiếp tục nướng thêm 6 phút rồi bật lửa trên nướng khoảng 1-2 phút nữa là xong.

Cách làm bánh trung thu dẻo nhân khoai môn

Nguyên liệu làm bánh

Phần vỏ bánh:

+ Bột bánh dẻo: 200 gr;

+ Nước hoa bưởi: 1 thìa cà phê;

+ Dầu ăn hoặc dầu dừa: 10 gr;

Phần nước đường:

+ Nước lã: 300ml;

+ Đường trắng: 120gr;

+ Chanh: 1 lát.

Phần nhân bánh:

+ Khoai môn đã gọt vỏ, rửa sạch, cắt khúc: 1 củ;

+ Bột nếp: 1 thìa;

+ Đường: 150gr;

+ Dầu ăn: 500ml.



Cách làm bánh trung thu dẻo nhân khoai môn - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm nước đường

Cho đường vào nồi và đun sôi trên lửa nhỏ cùng với nước. Khi đường sôi, hãy đun thêm 3-4 phút rồi vắt thêm 1 lát chanh vào, thấy sôi thì tắt bếp.

Để nguội nước đường là có thể dùng được. Bạn có thể cho nước đường vào tủ lạnh, bảo quản và dùng dần.

Cách làm nhân khoai môn cho bánh trung thu dẻo

Hấp khoai môn và nghiền nhuyễn mịn tương tự như cách làm nhân khoai môn cho bánh nướng.

Đổ khoai môn ra chảo rồi xào trên lửa nhỏ với dầu, đảo liên tục rồi cho bột nếp cùng dầu ăn vào trộn đều đến khi thấy nhân mịn, nhuyễn, không dính chảo thì tắt bếp, để nguội.

Chia đều nhân thành những phần bằng nhau rồi vo viên lại.

>>> Xem thêm:

- Cách làm bánh trung thu đậu xanh trứng muối siêu đơn giản

- Cách làm bánh trung thu ngàn lớp đẹp mắt, cực đơn giản

Cách làm bột bánh dẻo

Cho dầu ăn, nước đường, nước hoa bưởi vào nồi rồi khuấy đều. Tiếp theo cho từng thìa bột vào nồi và khuấy đến khi tan bột, tiếp tục cho bột vào.

Khi bột đã đặc lại, dùng thìa miết cho đến khi nước đường và bột quyện vào nhau thì lại cho tiếp bột.

Cho bột ra bàn, nhồi bột rồi miết cho đến khi thu được khối bột dẻo mịn.

Dùng màng bọc thực phẩm bọc miếng bột lại trong khoảng 30 phút.

Sau đó, mang bột ra rồi chia theo tỷ lệ 2 phần vỏ, 1 phần nhân.

Rắc chút bột khô lên bàn rồi cho 1 miếng bột lên, cán vừa mỏng và cho nhân vào giữa, vo lại cho kín nhân.

Cho một ít bột khô vào khuôn rồi xoa đều lên bánh để khi đóng bánh, bánh không dính khuôn. Cho bánh vào khuôn và ấn chặt tay đến khi đều các góc, gõ nhẹ nhàng rồi gỡ bánh ra.

Để bánh dẻo khoảng 2 ngày rồi dùng.

Trên đây là cách làm bánh trung thu nhân khoai môn siêu ngon với 2 công thức làm bánh nướng và bánh dẻo vô cùng đơn giản. Mong rằng bài viết hữu ích cho bạn!