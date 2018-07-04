Uống 1 ly nước chanh gừng nóng mỗi tối trước khi ngủ, vóc dáng và làn da sẽ thay đổi 'thần kỳ' sau 1 tuần

Làm đẹp cùng chuyên gia 04/07/2018 14:23

Chăm chỉ uống nước ép chanh gừng nóng theo công thức từ Boldsky sau một thời gian ngắn, làn da và vóc dáng sẽ được cải thiện giúp bạn sở hữu nhan sắc hoàn hảo.

Gừng là gia vị nổi tiếng được sử dụng rộng rãi trong nấu nướng, cũng như một vị thuốc trong Đông y. Loại củ này có đặc tính kháng viêm và diệt khuẩn, kích thích tiêu hóa. Gừng còn có khả năng thúc đẩy giảm cân, kích hoạt sự trao đổi chất, đốt cháy chất béo bên trong cơ thể. 

Mặt khác, chanh giàu chất chống oxy hóa giúp thúc đẩy sức đề kháng, chống lão hóa. Loại quả có vị chua này được coi là một chất làm loãng tự nhiên, nguồn cung cấp Vitamin C dồi dào có khả năng loại bỏ độc tố, chống lại sự giữ nước và giảm phù nề.

Uống 1 ly nước chanh gừng nóng mỗi tối trước khi ngủ, vóc dáng và làn da sẽ thay đổi 'thần kỳ' sau 1 tuần - Ảnh 1
Uống nước ép chanh gừng mỗi tối mang đến rất nhiều lợi ích cho cơ thể - Ảnh: Internet

Trong bài này, Boldsky đã đưa ra những lợi ích của việc uống nước ép gừng với chanh vào buổi tối trước khi đi ngủ.

Tác dụng của nước chanh gừng

Tăng cường trao đổi chất

Gừng có khả năng tăng cường quá trình trao đổi chất vượt trội. Gừng và chanh kết hợp với nhau sẽ hiệu quả này lên gấp. 

Các dưỡng chất trong gừng còn xử lý các axit trên thành dạ dày, giảm thiểu các cơn thèm ăn cho người đang giảm cân. Axit tự nhiên trong hai nguyên liệu này tăng chuyển hóa trao đổi chất trong dạ dày, đốt cháy nhiều calo và chất béo hơn.

Thúc đẩy hiệu quả giảm cân

Nước chanh nổi tiếng với tác dụng giảm cân và rất có lợi đối với hệ tiêu hóa. Chất chống oxy hóa được tìm thấy trong loại quả này có thể giúp làm sạch hệ thống tiêu hóa và gan. 

Nếu bạn đang áp dụng chế độ ăn uống giảm cân, thêm chanh vào nước uống sẽ làm sạch chất độc, chất béo, giảm mỡ bụng hiệu quả.

Uống 1 ly nước chanh gừng nóng mỗi tối trước khi ngủ, vóc dáng và làn da sẽ thay đổi 'thần kỳ' sau 1 tuần - Ảnh 2
Nước chanh gừng nóng kích thích đốt cháy mỡ thừa mang đến hiệu quả gảm cân cao - Ảnh: Internet

Điều trị mụn, viêm da từ bên trong

Nếu tồn đọng quá nhiều chất thải, độc tố, cơ thể sẽ lâm vào tình trạng mất cân bằng. Điều này có thể gây ra mụn trứng cá, tăng cân, mất năng lượng, mệt mỏi... Thật may mắn, nước ép chanh tươi sẽ giúp cân bằng độ pH, thải độc, nhờ đó cải thiện làn da từ bên trong.

Cách làm nước ép chanh gừng

Nguyên liệu cần có:

- Nửa quả chanh tươi

- 1 muỗng canh mật ong

- 1 muỗng canh gừng băm nhuyễn

- 1 ly nước nóng

Cách thực hiện: 

Vắt nước cốt chanh và cho mật ong vào ly thủy tinh, đổ nước nóng vào rồi khuấy đều. Tiếp đó, cho 1 muỗng canh gừng băm nhuyễn vào, để yên khoảng 2 - 3 phút sau đó lắc đều là có thể thưởng thức ngay.

Uống 1 ly nước chanh gừng nóng mỗi tối trước khi ngủ, vóc dáng và làn da sẽ thay đổi 'thần kỳ' sau 1 tuần - Ảnh 3
Bên cạnh giảm cân, nước ép chanh gừng còn điều trị mụn, viêm da từ bên trong hiệu nghiệm - Ảnh: Internet

Duy trì thói quen uống nước ép chanh gừng nóng mỗi tối, cụ thể là trước khi đi ngủ 1 - 2 giờ đồng hồ sẽ giúp cơ thể săn chắc, giảm cân, đồng thời điều trị mụn, bảo vệ da từ sâu bên trong. Hơn nữa, loại nước này còn cải thiện hệ miễn dịch, tăng cường sức khỏe

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