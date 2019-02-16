Trời nắng nóng mà uống ly trà này thì vừa mát vừa thanh lọc cơ thể, lại giúp đốt cháy calo

Dưới đây là 4 công thức pha chế nước uống từ trà xanh hết sức bổ dưỡng mà bạn nên học ngay.

Thời tiết xuân hè vô cùng oi bức, nắng nóng tạo cảm giác rất khó chịu, bí bách. Để cơ thể được thanh nhiệt, giải độc, cũng như loại bỏ chất béo tích tụ sau Tết, bạn nên uống nước detox từ trà xanh mỗi ngày.

- Vài lá trà xanh

- Nửa quả táo

- Một ít quế

- Nước sôi

Cách thực hiện:

Cho trà xanh vào chiếc bát sứ, đổ nước sôi vào rồi đậy kín nắp đến khi tinh chất tiết ra hết. Khi nước trà đã nguội, chuyển chúng vào lọ hoặc bình thủy tinh, thêm quế đã chuẩn bị vào.

Trà xanh, quế và táo đều là nguyên liệu có khả năng giảm cân, thanh lọc cơ thể tuyệt vời. Ngoài ra, quế còn làm tăng sức đề kháng cho cơ thể vào thời điểm thời tiết oi bức, nắng nóng - Ảnh: Internet

Táo rửa sạch, gọt vỏ rồi thái thành từng lát mỏng để thêm vào nước trà. Đặt lọ nước detox này ở ngăn mát tủ lạnh sau 2 - 4 giờ đồng hồ là có thể thưởng thức ngay.

2. Trà xanh, bạc hà và dưa leo

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- Vài lá trà xanh

- Nước sôi

- 1 quả dưa leo

- Vài lá bạc hà tươi

Cách thực hiện:

Cách pha chế nước lá trà xanh tương tự như công thức số 1. Sau khi cho chúng vào lọ, thái dưa leo thành từng lát mỏng thêm vào, lá bạc hà thì đập hơi dập. Giữ lọ nước này trong tủ lạnh sau 1 đêm là có thể thưởng thức.

Trong trà xanh có nhiều chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa tích tụ mỡ thừa, làm chậm lão hóa. Dưa leo và bạc hà góp phần đốt cháy lượng chất béo dư thừa trong cơ thể - Ảnh: Internet

3. Trà xanh, chanh

Nguyên liệu cần có:

- Lá trà xanh

- Nước sôi

- 1 quả chanh

Cách thực hiện:

Ngâm lá trà xanh trong nước sôi để lọc lấy nước cho vào chiếc bình thủy tinh. Chanh thái thành từng lát tròn cho vào cùng, giữ lọ nước này sau 1 giờ đồng hồ là có thể thưởng thức được ngay.

Nước uống giảm cân tuyệt vời từ trà xanh và chanh - Ảnh: Internet

4. Trà xanh, cherry, dâu tây và nho

Nguyên liệu cần có:

- Lá trà xanh

- Nước sôi

- 3 quả nho

- 4 quả cherry

- 2 quả dâu tây

Cách thực hiện:

Các loại quả đều bổ đôi, riêng dâu tây thái thành từng lát mỏng xếp vào lọ thủy tinh. Sau khi lọc lấy nước và để nguội, đổ nước trà xanh vào lọ chứa các loại quả. Đậy kín nắp, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh sau 3 - 4 giờ đồng hồ là có thể thưởng thức.

Các loại quả mọng nước có khả năng thanh lọc, giải nhiệt và giảm cân cực kỳ vượt trội - Ảnh: Internet

Bổ sung một trong những loại trà thanh lọc từ các loại quả tự nhiên trên mỗi ngày là phương pháp giảm cân, đào thải độc tố, giải nhiệt cơ thể hiệu quả, an toàn tuyệt đối.