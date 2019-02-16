Trời nắng nóng mà uống ly trà này thì vừa mát vừa thanh lọc cơ thể, lại giúp đốt cháy calo

Học ngay 4 công thức pha nước trà thanh lọc cơ thể dưới đây để uống mỗi ngày, bạn sẽ loại bỏ được độc tố, chất béo dư thừa, đồng thời thanh nhiệt cực kỳ hiệu quả.
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Thời tiết xuân hè vô cùng oi bức, nắng nóng tạo cảm giác rất khó chịu, bí bách. Để cơ thể được thanh nhiệt, giải độc, cũng như loại bỏ chất béo tích tụ sau Tết, bạn nên uống nước detox từ trà xanh mỗi ngày.
Dưới đây là 4 công thức pha chế nước uống từ trà xanh hết sức bổ dưỡng mà bạn nên học ngay.
Công thức nước uống detox từ trà xanh
1. Trà xanh, quế và táo
Nguyên liệu cần chuẩn bị:
- Vài lá trà xanh
- Nửa quả táo
- Một ít quế
- Nước sôi
Cách thực hiện:
Cho trà xanh vào chiếc bát sứ, đổ nước sôi vào rồi đậy kín nắp đến khi tinh chất tiết ra hết. Khi nước trà đã nguội, chuyển chúng vào lọ hoặc bình thủy tinh, thêm quế đã chuẩn bị vào.
Táo rửa sạch, gọt vỏ rồi thái thành từng lát mỏng để thêm vào nước trà. Đặt lọ nước detox này ở ngăn mát tủ lạnh sau 2 - 4 giờ đồng hồ là có thể thưởng thức ngay.
2. Trà xanh, bạc hà và dưa leo
Nguyên liệu cần chuẩn bị:
- Vài lá trà xanh
- Nước sôi
- 1 quả dưa leo
- Vài lá bạc hà tươi
Cách thực hiện:
Cách pha chế nước lá trà xanh tương tự như công thức số 1. Sau khi cho chúng vào lọ, thái dưa leo thành từng lát mỏng thêm vào, lá bạc hà thì đập hơi dập. Giữ lọ nước này trong tủ lạnh sau 1 đêm là có thể thưởng thức.
3. Trà xanh, chanh
Nguyên liệu cần có:
- Lá trà xanh
- Nước sôi
- 1 quả chanh
Cách thực hiện:
Ngâm lá trà xanh trong nước sôi để lọc lấy nước cho vào chiếc bình thủy tinh. Chanh thái thành từng lát tròn cho vào cùng, giữ lọ nước này sau 1 giờ đồng hồ là có thể thưởng thức được ngay.
4. Trà xanh, cherry, dâu tây và nho
Nguyên liệu cần có:
- Lá trà xanh
- Nước sôi
- 3 quả nho
- 4 quả cherry
- 2 quả dâu tây
Cách thực hiện:
Các loại quả đều bổ đôi, riêng dâu tây thái thành từng lát mỏng xếp vào lọ thủy tinh. Sau khi lọc lấy nước và để nguội, đổ nước trà xanh vào lọ chứa các loại quả. Đậy kín nắp, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh sau 3 - 4 giờ đồng hồ là có thể thưởng thức.
Bổ sung một trong những loại trà thanh lọc từ các loại quả tự nhiên trên mỗi ngày là phương pháp giảm cân, đào thải độc tố, giải nhiệt cơ thể hiệu quả, an toàn tuyệt đối.