Trị mụn cóc bằng nhang cực tiết kiệm lại hiệu quả nhanh chóng

Trước hết, cần hiểu rõ tại sao trị mụn cóc bằng nhang lại có tác dụng. Hiểu một cách đơn giản thì mụn cóc sinh ra khi cơ thể bị nhiễm virut HPV thông qua vết xước chân tay, mà điểm đặc biệt là virut HPV gây ra mụn cóc thường ở những khu vực ẩm ướt, nó "sợ" nhiệt độ cao, khu vực khô ráo do đó khi nhiệt độ cao tác động sẽ làm giảm hoạt động và làm chết virut. Nên từ đặc điểm này mà trị mụn cóc bằng nhang từ xa xưa của các cụ, lợi dụng nhiệt độ cao từ cây nhang khi thắp mà tác động vào nốt mụn cóc trực tiếp lại có hiệu quả đến vậy.

Trị mụn cóc bằng nhang mới lúc đầu nghe thật kỳ lạ nhưng hóa ra lại một cách trị mụn cóc cực kỳ đơn giản và hiệu quả, được các cụ truyền lại từ ngày xưa đấy các bạn ạ. Nếu đang tìm cách trị mụn cóc tại nhà đơn giản, không gây chảy máu hay phẫu thuật thì các bạn có thể áp dụng thử cách này xem.

Trước khi tiến hành trị mụn cóc bằng nhang thì các bạn nên tiến hành các bước làm sạch, mềm mụn cóc đầu tiên đã.

Nếu vết mụn cóc ở chân tay, các bạn ngâm chân tay chỗ mọc mụn cóc với nước ấm pha muối, có thể thêm chút gừng, trong 30 phút, nên là nước nóng già trong điều kiện chịu được, lợi dụng nhiệt độ cao từ nước ấm để giúp trị mụn cóc bằng nhang hiệu quả hơn. Nước nguội thì các bạn lại chế thêm nước nóng để duy trì nhiệt độ ban đầu. Trong quá trình ngâm, lấy viên đá kỳ cọ trong lúc tắm chà nhẹ qua tẩy da chết, loại bỏ sần sùi và giảm bớt độ lan ra của mụn. Ngâm xong, dùng khăn mềm lau sạch nước và để chân, tay khô tự nhiên.

Nếu ở các vị trí khác khó thuận tiện cho việc ngâm nước nóng thì các bạn tiến hành lau sạch và chườm túi nóng.

Sau khi chỗ mọc mụn cóc đã được làm sạch, nếu với các nốt mụn cóc to, tranh thủ lớp da chỗ nốt mụn đang mềm, các bạn có thể dùng dao lam hoặc kim khâu đã được vô trùng tiếp tục cạo bớt lớp da sần sùi phía trên, lộ ra lớp da phía dưới, bên trong mụn giúp trị mụn cóc bằng nhang có tác dụng nhanh hơn.

Cạo xong, lau sạch chân, tay một lần nữa, thắp nhang hương, sau đó, dí sát phần đầu nóng đỏ vào nốt mụn, càng gần càng tốt, nhưng cũng phải trong giới hạn chịu đựng của bạn, vì không cần thận sẽ làm phồng da, bỏng nhẹ vùng da xung quanh. Dí sát để trong khoảng 5-10s lại bỏ ra, sau 5s lại đưa đầu nhang lại gần nốt mụn lần nữa. Cứ tiếp tục như vậy đến khi bạn thấy đủ, hoặc que nhang cháy hết thì dừng lại. Vệ sinh nốt mụn cóc bằng nước muối sinh lý, lau khô sau đó thì nghỉ ngơi, tránh hoạt động trực tiếp tác động đến vết mụn. Thực hiện hàng ngày ít nhất 1 lần đến khi khỏi, chân mụn tự bong hoàn toàn thì dừng lại.

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm phương pháp trị mụn cóc bằng nhang và tỏi như sau: Bóc tỏi khô, rửa sạch, giã nát, đắp lên nốt mụn cóc sau khi đã làm sạch chân, dùng nhang hơ xung quanh nốt mụn đang đắp tỏi đến khi tỏi cháy đều có mùi thơm thì dừng lại. Rửa lại chỗ mụn bằng nước muối sinh lý, lau khô rồi nghỉ ngơi. Thực hiện ít nhất ngày 1 lần, đến khi khỏi hẳn.

Những lưu ý khi tiến hành trị mụn cóc bằng nhang