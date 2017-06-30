Tóc rụng cả nắm tay cũng mọc lại dày chi chít chỉ nhờ dùng một củ hành tây mỗi ngày

Đây là nguyên liệu rất có ích trong việc điều trị rụng tóc, theo Live Strong.

Vấn đề rụng tóc có nhiều nguyên nhân. Ngày nay, phụ nữ thường bị rụng tóc nhiều hơn do sử dụng những loại dầu gội hóa chất gây hại cho tóc thay vì những nguyên liệu làm sạch tự nhiên như bồ kết, hương nhu, sả chanh. Ngoài ra, nguyên nhân thay đổi hoocmone cũng khiến tóc rụng nhiều. Đây là lý do vì sao phụ nữ trong thời gian mang thai và sau sinh thường bị rụng tóc, có thể gây hói. Nước ép hành tây là một trong những biện pháp khắc phục tốt nhất cho mái tóc mỏng và rụng nhiều. hàm lượng lưu huỳnh trong hành tây có tác dụng cải thiện lưu thông máu, kích thích nang tóc và thúc đẩy tóc mọc dày. Lưu huỳnh được coi là một trong những thành phần chính xây dựng nên kết cấu tóc. Nó rất cần thiết cho việc sản xuất collagen và keratin.

Ngoài công dụng trị rụng tóc, hành tây có thể giúp kiểm soát các vấn đề như gàu và nhiễm trùng da đầu cũng như đảo ngược quá trình tóc bạc sớm. Một nghiên cứu nhỏ được công bố trên tạp chí Journal of Dermatology năm 2002 phát hiện ra rằng những người bị rụng tóc sau khi dùng nước ép hành tây trên da đầu hai lần mỗi ngày trong 2 tháng có tỷ lệ giảm rụng và mọc tóc cao hơn đáng kể so với những người không dùng. Công thức sau đây cũng sẽ thúc đẩy tóc mịn màng và sáng bóng với việc bổ sung mật ong. Mật ong có hàm lượng chất chống oxy hóa cao, kết hợp với khả năng dưỡng ẩm thần kỳ.

Nguyên liệu: - 1 củ hành tây - Mật ong - Máy xay sinh tố - Rây lọc - Tinh dầu tùy chọn Các bước làm: Đầu tiên bạn cắt hành tây thành những miếng nhỏ, cho tất cả vào máy xay sinh tố xay cho nhuyễn. Sau khi có hỗn hợp hành tây xay, bạn lọc qua rây để bỏ bã hành tây đi chỉ giữ lại nước cốt. Thêm 1-2 muỗng cafe mật ong vào nước ép hành tây. Có thể cho thêm vài giọt tinh dầu oải hương hoặc bất kỳ mùi gì tùy chọn. Gội sạch đầu cho hết mồ hôi và bụi bẩn, sau đó bôi nước ép hành tây vừa chuẩn bị lên da đầu, ủ trong 30 phút rồi xả sạch. Chỉ sau 1-2 tuần sử dụng, tóc bạn không những ngừng rụng mà còn mọc lại rất nhiều kể cả những vùng da đầu bị hói. Chúc bạn thành công! Xem thêm: những câu chúc tết hay ngắn gon, lời chúc năm mới 2017, những câu nói chúc mừng năm mới

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