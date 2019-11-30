Tóc mỏng kém xinh, hãy thử tạo kiểu theo cách của những cô nàng xứ Hàn, bạn sẽ thu hút mọi ánh nhìn

Những chuyên gia tạo mẫu tóc đã chỉ ra 4 kiểu tóc vừa đẹp vừa có khả năng khắc phục khuyết điểm tóc thưa. Cùng tìm hiểu những kiểu tóc đẹp phù hợp với gương mặt cho cô nàng tóc mỏng nhé!

Việc tỉa tóc layer tầng cụp đuôi tạo hiệu ứng giúp tóc dày lên đến gấp 3, 4 lần. Đặc biệt, khi kết hợp kiểu tóc này với mái thưa, bạn sẽ dễ dàng "hack tuổi".

Tóc layer tầng cụp đuôi có tác dụng trong việc tạo độ dày cho tóc. Phần tóc sẽ được cắt tỉa theo nhiều tầng, từ thấp đến cao, tóc được tỉa theo hướng cụp vào trong tạo vẻ bồng bềnh.

2. Tóc bob xoăn sóng nhẹ

Các chuyên gia tạo mẫu tóc khuyên rằng, những chị em có tóc mỏng và thưa không nên để tóc quá dài. Nếu bạn yêu thích sự năng động, trẻ trung thì kiểu tóc bob xoăn sóng nhẹ sẽ là lựa chọn vô cùng hợp lý.

Tóc bob xoăn sóng nhẹ sẽ là lựa chọn vô cùng hợp lý cho cô nàng tóc thưa - Ảnh minh họa: Internet

Với độ dài trên vai và dưới xương quai hàm, kết hợp với những lọn xoăn nhỏ sẽ giúp cho tóc của bạn có được độ dày hơn.

3. Tóc xoăn wavy

Cách chọn kiểu tóc đẹp thứ 3 không thể bỏ qua dành cho cô nàng tóc mỏng đó chính là tóc xoăn wavy. Kiểu xoăn sóng ngang này sẽ tạo nên những gợn sóng nhẹ nhàng giúp tóc bồng bềnh và dày hơn.

Không chỉ thế, kiểu tóc này còn làm cho gương mặt trở nên thanh tú, nữ tính hơn.

Tóc xoăn wavy làm cho gương mặt trở nên thanh tú hơn - Ảnh minh họa: Internet

Một lưu ý nho nhỏ dành cho những cô nàng tóc mỏng đó chính là không nên để kiểu ép thẳng và xoăn lọn. Những kiểu tóc này sẽ khiến phần tóc phía trên đầu của bạn bị ép sát vào để lộ ra khuyết điểm tóc thưa.

4. Tóc lob uốn phồng chân

Với những chị em ưa thích sự cổ điển, nhẹ nhàng thì chắc chắn việc chọn kiểu tóc lob uốn phồng chân là không thể bỏ qua. Tóc lob thường sẽ có độ dài qua vai, đảo ngôi 1:3 hoặc để ngôi giữa.

Kiểu tóc này sẽ giúp bạn nhìn sang chảnh hơn - Ảnh minh họa: Internet

Phần đuôi tóc sẽ được uốn phồng tạo độ bồng bềnh cho mái tóc mỏng. Kiểu tóc này sẽ giúp bạn nhìn sang chảnh mà lại không hề lộ khuyết điểm.

Vấn nạn tóc thưa, mỏng có lẽ là nỗi tự ti của rất nhiều chị em. Dẫu biết rằng có rất nhiều nguyên nhân khiến cho tóc lưa thưa nhưng với những cách chọn kiểu tóc đẹp mà các chuyên gia tạo mẫu tóc chia sẻ trên đây, chắc chắn bạn sẽ không còn phải e ngại vấn đề tóc mỏng nữa.