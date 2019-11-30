Tóc mỏng kém xinh, hãy thử tạo kiểu theo cách của những cô nàng xứ Hàn, bạn sẽ thu hút mọi ánh nhìn

Làm đẹp cùng chuyên gia 30/11/2019 05:10

Chắc hẳn, không chị em nào muốn sở hữu một mái tóc thưa thớt kém thẩm mỹ. Vậy nên, những chia sẻ dưới đây của chuyên gia tạo mẫu tóc sẽ giúp bạn chọn kiểu tóc đẹp khắc phục khuyết điểm này.

Những chuyên gia tạo mẫu tóc đã chỉ ra 4 kiểu tóc vừa đẹp vừa có khả năng khắc phục khuyết điểm tóc thưa. Cùng tìm hiểu những kiểu tóc đẹp phù hợp với gương mặt cho cô nàng tóc mỏng nhé!

1. Tóc layer tầng cụp đuôi

Tóc layer tầng cụp đuôi có tác dụng trong việc tạo độ dày cho tóc. Phần tóc sẽ được cắt tỉa theo nhiều tầng, từ thấp đến cao, tóc được tỉa theo hướng cụp vào trong tạo vẻ bồng bềnh.

kieu toc dep 1
Tỉa layer theo tầng có tác dụng tốt trong việc tạo độ dày cho tóc - Ảnh minh họa: Internet

Việc tỉa tóc layer tầng cụp đuôi tạo hiệu ứng giúp tóc dày lên đến gấp 3, 4 lần. Đặc biệt, khi kết hợp kiểu tóc này với mái thưa, bạn sẽ dễ dàng "hack tuổi".

2. Tóc bob xoăn sóng nhẹ

Các chuyên gia tạo mẫu tóc khuyên rằng, những chị em có tóc mỏng và thưa không nên để tóc quá dài. Nếu bạn yêu thích sự năng động, trẻ trung thì kiểu tóc bob xoăn sóng nhẹ sẽ là lựa chọn vô cùng hợp lý.

kieu toc dep 2

Tóc bob xoăn sóng nhẹ sẽ là lựa chọn vô cùng hợp lý cho cô nàng tóc thưa - Ảnh minh họa: Internet

Với độ dài trên vai và dưới xương quai hàm, kết hợp với những lọn xoăn nhỏ sẽ giúp cho tóc của bạn có được độ dày hơn.

3. Tóc xoăn wavy

Cách chọn kiểu tóc đẹp thứ 3 không thể bỏ qua dành cho cô nàng tóc mỏng đó chính là tóc xoăn wavy. Kiểu xoăn sóng ngang này sẽ tạo nên những gợn sóng nhẹ nhàng giúp tóc bồng bềnh và dày hơn.

Không chỉ thế, kiểu tóc này còn làm cho gương mặt trở nên thanh tú, nữ tính hơn.

kieu toc dep 3
Tóc xoăn wavy làm cho gương mặt trở nên thanh tú hơn - Ảnh minh họa: Internet

Một lưu ý nho nhỏ dành cho những cô nàng tóc mỏng đó chính là không nên để kiểu ép thẳng và xoăn lọn. Những kiểu tóc này sẽ khiến phần tóc phía trên đầu của bạn bị ép sát vào để lộ ra khuyết điểm tóc thưa.

4. Tóc lob uốn phồng chân

Với những chị em ưa thích sự cổ điển, nhẹ nhàng thì chắc chắn việc chọn kiểu tóc lob uốn phồng chân là không thể bỏ qua. Tóc lob thường sẽ có độ dài qua vai, đảo ngôi 1:3 hoặc để ngôi giữa.

kieu toc dep 4
Kiểu tóc này sẽ giúp bạn nhìn sang chảnh hơn - Ảnh minh họa: Internet

Phần đuôi tóc sẽ được uốn phồng tạo độ bồng bềnh cho mái tóc mỏng. Kiểu tóc này sẽ giúp bạn nhìn sang chảnh mà lại không hề lộ khuyết điểm.

Vấn nạn tóc thưa, mỏng có lẽ là nỗi tự ti của rất nhiều chị em. Dẫu biết rằng có rất nhiều nguyên nhân khiến cho tóc lưa thưa nhưng với những cách chọn kiểu tóc đẹp mà các chuyên gia tạo mẫu tóc chia sẻ trên đây, chắc chắn bạn sẽ không còn phải e ngại vấn đề tóc mỏng nữa.

Không được trời phú cho mái tóc đẹp, bạn đã có 5 liệu pháp nhà làm biến tóc từ "rễ tre" thành óng ả như lụa

Không được trời phú cho mái tóc đẹp, bạn đã có 5 liệu pháp nhà làm biến tóc từ "rễ tre" thành óng ả như lụa

Không cần đi spa đắt đỏ làm gì, từ những nguyên liệu dễ mua, giá rẻ, bạn sẽ có được mái tóc mình hằng ao ước.

Xem thêm
Từ khóa:   tóc ngắn đẹp cách tạo kiểu tóc khắc phục tóc mỏng

TIN MỚI NHẤT

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 3 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 13 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 5 giờ 11 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 5 giờ 44 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu