Thường xuyên tạo kiểu uốn nhuộm, các cô nàng hãy bỏ túi ngay loạt bí quyết này để tóc luôn suôn mượt óng á

Làm đẹp cùng chuyên gia 25/11/2020 17:59

Để tránh tóc khô xơ, chẻ ngọn và rụng nhiều, hãy thử áp dụng những bí quyết này để bảo vệ tóc chắc khỏe, ngăn ngừa gãy rụng.

Việc tạo kiểu tóc thường xuyên rất dễ khiến tóc bị khô xơ, chẻ ngọn, thậm chí gãy rụng. Trên thực tế, dù bạn có sử dụng các sản phẩm chất lượng khi uốn nhuộm thì tóc vẫn dễ bị hư tổn.

Thế nhưng đừng quá lo lắng, nếu bạn là một cô nàng nghiện tạo kiểu tóc thì hãy áp dụng những bí quyết dưới đây để bảo vệ tóc chắc khỏe.

Gội đầu bằng nước ấm

Nhiều chị em có thói quen gội đầu bằng nước ấm nhưng không hề biết rằng điều này có thể khiến tóc càng thêm hư tổn. Tốt nhất, bạn nên điều chỉnh nhiệt độ nước sao cho vừa phải để bảo vệ tóc.

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Tránh gội đầu bằng nước nóng - Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng dầu gội chuyên dụng

Tóc tạo kiểu nhiều rất dễ khô xơ nên bạn cần chú ý khi lựa chọn sản phẩm dầu gội để chăm sóc tóc tốt nhất. Trên thị trường có nhiều loại dầu gội chuyên dụng dành cho tóc nhuộm, tóc hư tổn, tóc xơ rối… Nếu bạn chọn đúng loại dầu gội thích hợp, mái tóc sẽ được phục hồi và duy trì vẻ bóng mượt. Đặc biệt, để giữ màu tóc lâu hơn sau khi nhuộm, bạn cần sử dụng thêm mặt nạ dưỡng tóc để bảo vệ màu tóc.

Dùng sản phẩm bảo vệ tóc trước khi tạo kiểu

Những sản phẩm tạo kiểu, máy sấy tóc thường dùng nhiệt độ cao để tác động lên tóc. Điều này sẽ khiến tóc xơ rối và hỏng nhanh hơn. Để hạn chế điều này, trước khi tạo kiểu bạn nên dùng thêm sản phẩm bảo vệ tóc. Những sản phẩm này sẽ giúp tóc mềm mượt, bổ sung dưỡng chất và hạn chế nhiệt làm ảnh hưởng đến chất tóc.

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Nên bảo vệ tóc trước khi tạo kiểu - Ảnh minh họa: Internet

Ủ tóc thường xuyên

Chăm chỉ ủ tóc mỗi tuần để bổ sung dưỡng chất cho mái tóc từ bên trong. Để tiết kiệm chi phí, bạn có thể tận dụng dầu dừa hay dầu ô liu để chăm sóc tóc từ gốc đến ngọn.

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