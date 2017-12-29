Tăng size vòng 1 cấp tốc từ 'lép xẹp' lên 90cm chưa bao giờ dễ đến thế nhờ ly nước rẻ tiền này

Làm đẹp cùng chuyên gia 29/12/2017 10:24

Không cần dùng đến thuốc kích thích tăng size vòng 1 cấp tốc chứa nhiều rủi ro, bạn chỉ cần uống 1 ly nước theo công thức dưới đây mỗi ngày, sau 4 tuần kích cỡ "núi đôi" sẽ tăng lên đến 90 cm một cách dễ dàng.

Vòng 1 căng tròn, quyến rũ giúp phái đẹp trở nên gợi cảm, thu hút hơn. Nếu sở hữu số đo "núi đôi" khiêm tốn, và đang tìm kiếm cách làm tăng vòng 1 cấp tốc lên 90cm ngay tại nhà bằng những nguyên liệu tự nhiên, hãy tham khảo các loại nước bổ dưỡng dưới đây. Ngoài tăng kích thước vòng 1, các loại nước này còn giúp nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp từ sâu bên trong.

Tăng size vòng 1 bằng bột đậu

Từ lâu, bột đậu, bột ngũ cốc được xem như “thần dược” đối với vòng 1 của chị em phụ nữ. Trong ngũ cốc có nhiều dưỡng chất làm tăng nội tiết tố nữ, không chỉ giúp tăng size vòng 1, mà còn nuôi dưỡng làn da trắng mịn và tươi trẻ.

Mỗi buổi sáng, bạn hòa tan 3 muỗng canh bột đậu với 1 muỗng canh mật ong và 150ml nước nóng để uống. Kiên trì thói quen này sau 1 tháng, size vòng 1 sẽ tăng lên đáng kinh ngạc.

Tăng size vòng 1 cấp tốc từ 'lép xẹp' lên 90cm chưa bao giờ dễ đến thế nhờ ly nước rẻ tiền này - Ảnh 1
Uống bột đậu mỗi sáng là bí quyết tăng size vòng 1 cấp tốc, sau 1 tháng có thể lên đến 90cm - Ảnh: Internet

Tăng kích thước vòng 1 bằng đu đủ

Ngoài bột đậu, đu đủ xanh rất tốt đối với "núi đôi" của phụ nữ. Hoạt chất trong loại quả này không chỉ ngăn ngừa ung thư vú mà còn kích thích tăng size vòng 1 vô cùng nhanh chóng.

Để đạt hiệu quả tăng size vòng 1 lên 90 cm trong vòng 1 tháng, mỗi ngày bạn hãy uống 1 ly sinh tố đu đủ xanh vào buổi tối trước khi ngủ.

Cách thực hiện rất đơn giản, bạn cho vài lát đu đủ xanh, 1 muỗng canh sữa đặc và vài viên đá vào máy xay sinh tố, xay đến khi nhuyễn mịn là có thể thưởng thức.

Tăng size vòng 1 cấp tốc từ 'lép xẹp' lên 90cm chưa bao giờ dễ đến thế nhờ ly nước rẻ tiền này - Ảnh 2
Sinh tố đu đủ xanh vừa giúp tăng size vòng 1 cấp tốc vừa nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp - Ảnh: Internet

Tăng kích thước vòng 1 bằng trứng gà

Trứng gà chứa hàm lượng lớn protein, dưỡng chất có tác dụng tăng cơ, từ đó giúp size vòng 1 tăng lên nhanh chóng và trở nên săn chắc, căng tròn.

Bạn có thể làm soda trứng gà để uống mỗi ngày. Đầu tiên, bạn lấy lòng đỏ trứng gà cho vào chiếc ly thủy tinh, vắt nước cốt chanh, thêm 1 muỗng sữa đặc vào. Sau đó, dùng muỗng đánh thật đều tay đến khi tạo thành hỗn hợp vàng nhạt nổi bọt mịn thì thêm vài viên đá vào là có thể thưởng thức.

Tăng size vòng 1 cấp tốc từ 'lép xẹp' lên 90cm chưa bao giờ dễ đến thế nhờ ly nước rẻ tiền này - Ảnh 3
Tăng size vòng 1 lên 90 cm sau 1 tháng bằng soda trứng gà - Ảnh: Internet

Ngoài những thức uống trên, bạn còn có thể tăng size vòng 1 nhanh chóng bằng một số món ăn quen thuộc như chân giò hầm, chân gà ngâm sả tắc, đậu hủ kho.... 

Với những công thức nước uống bổ dưỡng trên, việc tăng size vòng 1 cấp tốc lên 90 cm là điều vô cùng dễ dàng.

Chúc bạn thành công!

25 tuổi em mới biết cách tăng kích thước vòng 1 chỉ bằng nửa quả đu đủ xanh các chị ạ, từ size áo 34 nhảy hẳn lên 40 trong 1 tuần đấy

25 tuổi em mới biết cách tăng kích thước vòng 1 chỉ bằng nửa quả đu đủ xanh các chị ạ, từ size áo 34 nhảy hẳn lên 40 trong 1 tuần đấy

25 tuổi đầu rồi mà bây giờ mới biết đến cách đơn giản giúp vòng 1 tăng size nhanh chóng chỉ với nửa quả đu đủ xanh các mẹ ạ!

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