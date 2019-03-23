Tác dụng và cách bổ sung sinh tố B6 cho cơ thể

Sinh tố B6 gồm có một số dẫn xuất như pyridoxal, pyridoxal 5-phosphate và pyridoxamine. Các chất này đều có mối quan hệ mật thiết đến các chức năng sinh hoạt của con người, nhất là thần kinh, tuần hoàn, thể chất. Do đó, khi thiếu chất này, cơ thể sẽ cảm thấy rất mệt mỏi, khó chịu, hay lo âu, thậm chí dẫn đến trầm cảm.

Sinh tố B6 là một loại vitamin có thể tan trong nước, có trong họ vitamin B (Vitamin B-complex). Tất cả các loại vitamin nhóm B, đặc biệt là sinh tố B6 có vai trò thiết yếu trong một loạt các chức năng thể chất và tâm lý, không chỉ duy trì chức năng thần kinh, chức năng gan, trao đổi chất, tăng cường năng lượng mà còn tốt cho da, tóc, móng…

Tuy nhiên, nếu cơ địa mà kém hấp thu dưỡng chất này từ các nguồn cung cấp vitamin B6 tự nhiên thì người dùng có thể bổ sung bằng các loại thực phẩm chức năng để cung cấp vitamin B6. Tuy nhiên, việc bổ sung vitamin B6 từ thực phẩm chức năng cần phải làm theo đúng chỉ định của bác sĩ chuyên khoa. Tránh trường hợp sử dụng quá nhiều có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến hệ thần kinh và có khả năng sẽ gây ra những tổn thương cho các giác quan.

Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, sinh tố B6 có nhiều trong các loại thực phẩm. Vì thế, chúng ta có thể bổ sung loại vitamin từ các thực phẩm ăn uống hàng ngày. Tuy nhiên, vì là loại vitamin dễ tan trong nước nên sẽ bị bay hơi và mất tác dụng ở nhiệt độ cao. Do đó, để vitamin B6 không mất đi, thực phẩm cần được bảo quản ở nhiệt độ lạnh hoặc để nơi thoáng mát, khô dáo, tránh ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp và khi nấu ăn thì cần phải điều chỉnh nhiệt độ phù hợp.

Sinh tố B6 có nhiều trong thực phẩm hàng ngày

Tác dụng tuyệt vời của sinh tố B6

Sinh tố B6 được các nhà khoa học phát hiện vào năm 1930 đến nay. Từ đó đến nay đã 89 năm và có rất nhiều công trình nghiên về loại vitamin này, người ta khám phá ra được rất nhiều tác dụng quý của nó như:

+ Khi vào cơ thể sinh tố B6 sẽ biến đổi thành pyridoxan 5’- phosphat (PLP) và một phần thành pyridoxamin 5’-phosphat (PMP), chúng sẽ hoạt động như những coenzym. Coenzym giúp chuyển hóa tryptophan thành niacin, đóng vai trò quan trọng trong chuyển hóa chất đạm, chất béo, carbohydrate. Đồng thời, tham gia vào quá trình tổng hợp hemoglobin và sự bài tiết của tuyến thượng thận, để mọi hoạt động trong cơ thể được ổn định, diễn ra một cách bình thường.

+ Sinh tố B6 là một thành phần quan trọng, không thể thiếu trong quá trình phát triển bào thai và trẻ em sau khi sinh, giúp phát triển hệ thần kinh và trí não cho trẻ. Bên cạnh đó, loại vitamin này còn đóng vai trò quan trọng trong quá trình phản ứng lên men tạo glucose từ glycogen, góp phần duy trì lượng đường huyết trong máu ổn định, bảo vệ tim mạch, tăng cường hệ miễn dịch và duy trì chức năng não khỏe mạnh.

+ Loại vitamin này được chỉ định dùng cho những bệnh nhân xơ vữa động mạch, viêm dây thần kinh ngoại vi, suy nhược cơ thể, viêm dây thần kinh thị giác, viêm thần kinh thính giác do thuốc chống lao... để hỗ trợ điều trị bệnh hiệu quả, nhanh chóng làm lành các tế bào bị tổn thương.

+ Khi vitamin B6 kết hợp với chất methionin sẽ có tác dụng tốt trong việc giảm thiểu ung thư phổi. Tác dụng này của vitamin B6 đã được chứng minh bởi Trung tâm Nghiên cứu ung thư quốc tế Lyon (Pháp).

+ Ngoài ra, sinh tố B6 cũng là loại vitamin có thể làm giảm triệu chứng của hội chứng tiền kinh nguyệt. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng loại vitamin này giúp chống đau ngực, buồn nôn, chuột rút, mệt mỏi, nhức đầu và giảm mụn trứng cá xảy ra trước chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ. Đồng thời nó cũng có tác dụng tích cực đối với các chất dẫn truyền thần kinh quản lý trong não, tăng lưu lượng máu và kiểm soát hormone.

Sinh tố B6 có trong thực phẩm nào?

Ngoài thực phẩm tự nhiên sinh tố B6 có thể bổ sung từ thực phẩm chức năng

Vitamin B6 có rất nhiều trong các loại rau củ, trái cây, thịt, các loại hạt và ngũ cốc. Tuy nhiên, chỉ có 13 loại thực phẩm sau đây là có tỷ lệ % vitamin B cao nhất đó là: ức gà tây, thịt bò xay, cá ngừ, đậu Pinto, quả bơ, hạt hướng dương, hạt vừng, đậu, hạt dền.

Chính vì vậy, nếu bạn thích nhấm nháp thì có thể bổ sung vitamin B6 qua hạt hướng dương, hạt dẻ cười, hạt điều…. Thích uống sinh tố thì có thể uống sinh tố trái bơ, chuối… Nhưng cũng đừng quên bổ sung vitamin B6 từ các loại thịt bò, thịt gà hoặc cá ngừ…

Liều lượng bổ sung sinh tố B6 cho cơ thể

Đối với người lớn, trẻ em và người mắc bệnh thiếu hụt vitamin B6 thì sẽ có liều lượng chỉ định khác nhau. Chính vì vậy, khi bổ sung loại dưỡng chất này, bạn cần tìm hiểu kỹ về hàm lượng cần để bổ sung cho cơ thể một cách hợp lý nhất. Theo đó:

Với người lớn:

+ Nam giới dưới 50 tuổi: 1,3 mg/ngày.

+ Nam giới trên 50 tuổi: 1,7 mg/ngày.

+ Nữ giới dưới 50 tuổi: 1,3 mg/ngày.

+ Nữ giới trên 50 tuổi: 1,5 mg/ngày.

+ Phụ nữ có thai nên dùng 1,9 mg/ngày.

Người lớn mắc bệnh thiếu hụt vitamin B6:

+ Liều khởi đầu: 2,5-25 mg uống mỗi ngày trong 3 tuần.

+ Liều duy trì: 1,5-2,5 mg uống mỗi ngày.

Một số trường hợp đặc biệt:

+ Liều dùng thông thường cho phụ nữ dùng thuốc tránh thai thiếu hụt vitamin B6: 25-30 mg, uống mỗi ngày.

+ Liều dùng thông thường cho phụ nữ mắc các triệu chứng của hội chứng tiền kinh nguyệt (PMS): 50-100 mg uống mỗi ngày.

Với trẻ em:

Liều dùng khuyến cáo hằng ngày cho trẻ em:

+ Trẻ em nhỏ hơn 6 tháng tuổi: 0,1 mg/ngày.

+ Trẻ em 6-12 tháng tuổi: 0,3 mg/ngày.

+ Trẻ em 1-3 tuổi: 0,5 mg/ngày.

+ Trẻ em 4-8 tuổi: 0,6 mg/ngày.

+ Trẻ em 9-13 tuổi: cho dùng 1 mg/ngày.

+ Trẻ em 14-18 tuổi: Bé trai thì dùng 1,3 mg/ngày và 1,2 mg/ngày đối với bé gái.

Chính vì vậy, để bổ sung sinh tố B6 an toàn, hiệu quả cho cơ thể, tránh được các tác dụng phụ không mong muốn, người dùng cần tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa.