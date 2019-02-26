Sáng nào cũng uống ly sinh tố bổ dưỡng có tác dụng 'thổi bay' mỡ thừa này, vóc dáng sẽ trở nên thon gọn nhanh chóng

Làm đẹp cùng chuyên gia 26/02/2019 16:31

Chăm chỉ uống các loại sinh tố từ hoa quả tươi, bạn sẽ giảm cân vô cùng nhanh chóng, đồng thời cải thiện sức khỏe hiệu quả mà rất tiết kiệm.

Hầu hết mọi người đều biết sinh tố là thức uống tốt cho sức khỏe, tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách làm thế nào để chúng mang đến tác dụng giảm cân. 

Bài viết sẽ hướng dẫn bạn thực hiện 2 công thức sinh tố từ các loại quả quen thuộc giúp giảm cân, loại bỏ độc tố và giải nhiệt cơ thể trong ngày hè oi bức. 

Công thức sinh tố giảm cân

Công thức 1: Cà rốt và dưa hấu

Nguyên liệu cần có:

- Nửa củ cà rốt

- 1 chén dưa dấu chín

- 1 muỗng canh mật ong

- Vài viên đá

Cách thực hiện: 

Rất đơn giản, cho lần lượt dưa hấu, cà rốt thái nhỏ vào máy xay nhuyễn cùng 2 viên đá lạnh. Khi thu được hỗn hợp sánh mịn thì đổ ra ly, thêm mật ong vào khuấy đều là có thể thưởng thức ngay. 

Bạn nên uống ly sinh tố này trước bữa ăn để giảm thiểu lượng calo nạp vào sau đó. Thói quen này sẽ giúp bạn giảm cân hiệu quả và nhanh chóng hơn.

Sáng nào cũng uống ly sinh tố bổ dưỡng có tác dụng 'thổi bay' mỡ thừa này, vóc dáng sẽ trở nên thon gọn nhanh chóng - Ảnh 1
Sinh tố dưa hấu, cà rốt thơm ngon và bổ dưỡng, lại có tác dụng giảm cân thì ngại gì không thưởng thức mỗi ngày? - Ảnh: Internet

Tác dụng của sinh tố dưa hấu, cà rốt

Cà rốt và dưa hấu đều rất giàu vitamin A, C cực kỳ tốt cho làn da trong ngày hè. Nhờ lượng chất xơ dồi dào, cà rốt giúp tăng cường hệ tiêu hóa, ngăn ngừa tích tụ chất béo, từ đó duy trì vóc dáng hiệu quả. 

Lượng nước khoáng dồi dào của dưa hấu làm dạ dày no nhanh hơn, ngăn ngừa cơn thèm ăn. Nhờ đó, lượng calo mà bạn nạp vào sẽ ít đi và đạt được hiệu quả giảm cân sớm hơn. Thường xuyên bổ sung loại sinh tố này còn góp phần tăng cường quá trình trao đổi chất, đẩy nhanh tốc độ đốt cháy mỡ thừa trong cơ thể.

Công thức 2: Hồng xiêm 

Nguyên liệu cần có:

- 2 quả hồng xiêm chín

- Vài viên đá

- 2 muỗng canh hạt chia

Cách thực hiện:

Đầu tiên, cho hạt chia vào nước ấm ngâm khoảng vài phút thì đổ hết nước đi. Gọt vỏ hồng xiêm, loại bỏ hạt và cho vào máy xay sinh tố nghiền nhuyễn cùng đá lạnh. Cho hỗn hợp ra ly, thêm hạt chia vào là có thể thưởng thức ngay. 

Vì hồng xiêm đã có vị ngọt nên bạn không cần thêm mật ong hay đường. 

Sáng nào cũng uống ly sinh tố bổ dưỡng có tác dụng 'thổi bay' mỡ thừa này, vóc dáng sẽ trở nên thon gọn nhanh chóng - Ảnh 2
Sinh tố hồng xiêm hạt chia vừa giảm cân hiệu quả vừa tốt cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Tác dụng của sinh tố hồng xiêm, hạt chia:

Đầu tiên, hạt chia rất giàu axit béo omega-3, protein, chất xơ, chất chống oxy hóa, đồng thời có lượng calo cực kỳ thấp. Do đó, đây là nguồn thực phẩm tuyệt vời dành cho người đang cố gắng giảm cân. 

Trong khi đó, hồng xiêm chứa loại chất xơ có khả năng ngăn ngừa cơ thể hấp thụ chất béo. Điều cực kỳ tốt đối với người thừa cân, béo phì. 

Chỉ với vài phút thực hiện, cùng nguyên liệu dễ tìm, bạn đã có ngay những ly sinh tố từ trái cây thơm ngon, bổ dưỡng, lại có tác dụng giảm cân hiệu quả. 

Phương pháp giảm cân với sinh tố không gây hại cơ thể

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Giảm cân với sinh tố để cơ thể không mệt lả, hiệu quả cần có những hiểu biết nhất định sau.

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