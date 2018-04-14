Nước mè đen rang - 'Thần dược' quý hơn vàng, phụ nữ nhất định phải uống 1 ly mỗi ngày

Mè đen giúp xương chắc khỏe : Trong mè có chứa hàm lượng cao các chất khoáng như kẽm, canxi và phốt-pho có tác dụng cải thiện sức khỏe xương của cơ thể.

Nước mè đen rang vốn dĩ đã quá quen thuộc với tác dụng thanh nhiệt, giải độc cơ thể. Thế nhưng, đây còn là loại “thần dược” cải thiện nhan sắc và vóc dáng cho phái đẹp.

Sạch răng miệng : Hạt mè có công dụng ngăn chặn hoạt động của vi khuẩn chính gây ra sâu răng, khi chà bột mè hoặc mè giã lên răng sẽ giúp bạn kháng khuẩn và tiêu diệt vi khuẩn bám trên răng.

Ổn định huyết áp : Thành phần Magie trong hạt và dầu mè được biết tới như một thần dược giãn mạch máu giúp giảm huyết áp cao. Hàm lượng magie từ dầu mè trong 1 khẩu phần ăn cung cấp cho cơ thể 25% nhu cầu magie hàng ngày.

Tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa: Bên cạnh các dưỡng chất có lợi khác, trong hạt mè đen còn chứa nhiều chất xơ, các vitamin cũng như khoáng chất cần thiết cho hệ tiêu hóa. Từ xa xưa, mè đen được xem như một vị thuốc để chữa chứng táo bón hay tiêu chảy, khó tiêu.

Uống nước mè đen rang vừa giảm cân nhanh vừa nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp, tươi trẻ - Ảnh: Internet

Ngăn ngừa tiểu đường: Gạo lứt và mè đen là 2 thực phẩm được sử dụng để phòng chống lại bệnh tiểu đường bởi nó có tác dụng điều hòa nồng độ insulin trong cơ thể. Để phòng ngừa tiểu đường trong thai kỳ, bà bầu nên có kế hoạch ăn mè đen.

Phòng chống ung thư: Hạt mè có chứa axit phytic là một hợp chất chống ung thư mà ít ai biết tới và nó hoạt động như một chất chống oxi hóa, ngăn chặn hoạt động của các gốc tự do. Bên cạnh đó, hợp chất này còn giúp cơ thể tăng cường hoạt động của hệ thống miễn dịch, làm chậm quá trình lão hóa, cải thiện và ngăn ngừa bệnh tim mạch,…

Tốt cho bà bầu: Ở giai đoạn cuối của thai kỳ, phụ nữ có thể sử dụng mè đen 3 lần/tuần để việc sinh nở dễ dàng hơn. Không chỉ có vậy, ăn mè đen cũng giúp các chị em có nhiều sữa, sữa chất lượng hơn vì trong vừng đen có nhiều canxi, vitamin và các dưỡng chất rất cần thiết cho cơ thể.

Đẹp da, dưỡng tóc: Hạt mè có chứa kẽm hỗ trợ hiệu quả trong quá trình hình thành collagen, tăng cường sức khỏe cơ bắp, tóc và da.

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Cách làm nước mè đen rang

Sơ chế nguyên liệu

Đầu tiên, chuẩn bị khoảng 200gr mè đen. Sau đó, cho chúng vào chiếc thau nhỏ, ngâm với nước muối ấm pha loãng. Trong quá trình này, nhớ loại bỏ những hạt nổi lên trên mặt nước vì chúng đã hỏng.

Ngâm khoảng 10 – 15 phút thì rửa lại với nước, đổ mè đen ra rổ mang đi phơi ngoài ánh nắng đến khi khô hẳn.

Nấu nước mè đen rang

Bước 1: Làm nóng chảo trên lửa lớn.

Bước 2: Đổ mè đen vào, dùng đũa trộn thật đều tay. Lúc này vẫn để lửa lớn.

Bước 3: Đảo đến khi hạt mè đen chuyển màu và chín hẳn thì tắt bếp, đợi đến khi nguội thì cho vào lọ thủy tinh bảo quản.

Bước 4: Cho 100ml sữa tươi không đường, 50ml nước ấm và 5 muỗng canh hạt mè đen rang vào cối sinh tố xay đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất thì cho ra ly.

Nước mè đen rang hỗ trợ giảm cân hiệu quả - Ảnh: Internet

Cách uống nước mè đen rang

Bạn nên uống nước mè đen rang vào buổi sáng, ngay sau khi thức giấc để đạt hiệu quả cải thiện làn da và vóc dáng tối ưu. Ngoài ra, nên làm ấm sữa trước khi uống vì dạ dày vào buổi sáng khá nhạy cảm.

Nếu muốn giảm cân, hãy dùng sữa tươi không đường hoặc không dùng đến sữa. Ngược lại, bạn đang cần tăng cân, hãy thay thế bằng sữa đặc có đường.

Thói quen uống nước mè đen rang mỗi ngày cực kỳ tốt cho cả sức khỏe lẫn nhan sắc - Ảnh: Internet

Chăm chỉ, kiên trì áp dụng một phương pháp nào đó, chẳng hạn như việc uống nước mè đen rang mỗi ngày này, hiệu quả sau thời gian ngắn đạt được sẽ khiến bạn cực kỳ hài lòng.