Nước mè đen rang - 'Thần dược' quý hơn vàng, phụ nữ nhất định phải uống 1 ly mỗi ngày

Làm đẹp cùng chuyên gia 14/04/2018 07:10

Thói quen uống nước mè đen rang mỗi ngày không chỉ hỗ trợ giảm cân, đốt cháy mỡ thừa mà còn nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp, tươi trẻ từ sâu bên trong.

Nước mè đen rang vốn dĩ đã quá quen thuộc với tác dụng thanh nhiệt, giải độc cơ thể. Thế nhưng, đây còn là loại “thần dược” cải thiện nhan sắc và vóc dáng cho phái đẹp.

Uống nước mè đen có tác dụng gì?

Mè đen giúp xương chắc khỏe: Trong mè có chứa hàm lượng cao các chất khoáng như kẽm, canxi và phốt-pho có tác dụng cải thiện sức khỏe xương của cơ thể. 

Ổn định huyết áp: Thành phần Magie trong hạt và dầu mè được biết tới như một thần dược giãn mạch máu giúp giảm huyết áp cao. Hàm lượng magie từ dầu mè trong 1 khẩu phần ăn cung cấp cho cơ thể 25% nhu cầu magie hàng ngày.

Sạch răng miệng: Hạt mè có công dụng ngăn chặn hoạt động của vi khuẩn chính gây ra sâu răng, khi chà bột mè hoặc mè giã lên răng sẽ giúp bạn kháng khuẩn và tiêu diệt vi khuẩn bám trên răng.

Tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa: Bên cạnh các dưỡng chất có lợi khác, trong hạt mè đen còn chứa nhiều chất xơ, các vitamin cũng như khoáng chất cần thiết cho hệ tiêu hóa. Từ xa xưa, mè đen được xem như một vị thuốc để chữa chứng táo bón hay tiêu chảy, khó tiêu.

Nước mè đen rang - 'Thần dược' quý hơn vàng, phụ nữ nhất định phải uống 1 ly mỗi ngày - Ảnh 1

Uống nước mè đen rang vừa giảm cân nhanh vừa nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp, tươi trẻ - Ảnh: Internet

 

Ngăn ngừa tiểu đường: Gạo lứt và mè đen là 2 thực phẩm được sử dụng để phòng chống lại bệnh tiểu đường bởi nó có tác dụng điều hòa nồng độ insulin trong cơ thể. Để phòng ngừa tiểu đường trong thai kỳ, bà bầu nên có kế hoạch ăn mè đen.

Phòng chống ung thư: Hạt mè có chứa axit phytic là một hợp chất chống ung thư mà ít ai biết tới và nó hoạt động như một chất chống oxi hóa, ngăn chặn hoạt động của các gốc tự do. Bên cạnh đó, hợp chất này còn giúp cơ thể tăng cường hoạt động của hệ thống miễn dịch, làm chậm quá trình lão hóa, cải thiện và ngăn ngừa bệnh tim mạch,…

Tốt cho bà bầu: Ở giai đoạn cuối của thai kỳ, phụ nữ có thể sử dụng mè đen 3 lần/tuần để việc sinh nở dễ dàng hơn. Không chỉ có vậy, ăn mè đen cũng giúp các chị em có nhiều sữa, sữa chất lượng hơn vì trong vừng đen có nhiều canxi, vitamin và các dưỡng chất rất cần thiết cho cơ thể.

Đẹp da, dưỡng tóc: Hạt mè có chứa kẽm hỗ trợ hiệu quả trong quá trình hình thành collagen, tăng cường sức khỏe cơ bắp, tóc và da.

>>> Xem thêm:

- Muốn da trắng mịn, dáng thon gọn như hotgirl, hãy uống 1 ly nước mè đen rang mỗi ngày

- Da căng bóng mịn màng, dáng đẹp như siêu mẫu nhờ uống nước mè đen rang mỗi ngày

Cách làm nước mè đen rang

Sơ chế nguyên liệu

Đầu tiên, chuẩn bị khoảng 200gr mè đen. Sau đó, cho chúng vào chiếc thau nhỏ, ngâm với nước muối ấm pha loãng. Trong quá trình này, nhớ loại bỏ những hạt nổi lên trên mặt nước vì chúng đã hỏng.

Ngâm khoảng 10 – 15 phút thì rửa lại với nước, đổ mè đen ra rổ mang đi phơi ngoài ánh nắng đến khi khô hẳn.

Nấu nước mè đen rang

Bước 1: Làm nóng chảo trên lửa lớn.

Bước 2: Đổ mè đen vào, dùng đũa trộn thật đều tay. Lúc này vẫn để lửa lớn.

Bước 3: Đảo đến khi hạt mè đen chuyển màu và chín hẳn thì tắt bếp, đợi đến khi nguội thì cho vào lọ thủy tinh bảo quản.

Bước 4: Cho 100ml sữa tươi không đường, 50ml nước ấm và 5 muỗng canh hạt mè đen rang vào cối sinh tố xay đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất thì cho ra ly.

Nước mè đen rang - 'Thần dược' quý hơn vàng, phụ nữ nhất định phải uống 1 ly mỗi ngày - Ảnh 2

Nước mè đen rang hỗ trợ giảm cân hiệu quả - Ảnh: Internet

Cách uống nước mè đen rang

Bạn nên uống nước mè đen rang vào buổi sáng, ngay sau khi thức giấc để đạt hiệu quả cải thiện làn da và vóc dáng tối ưu. Ngoài ra, nên làm ấm sữa trước khi uống vì dạ dày vào buổi sáng khá nhạy cảm.

Nếu muốn giảm cân, hãy dùng sữa tươi không đường hoặc không dùng đến sữa. Ngược lại, bạn đang cần tăng cân, hãy thay thế bằng sữa đặc có đường.

Nước mè đen rang - 'Thần dược' quý hơn vàng, phụ nữ nhất định phải uống 1 ly mỗi ngày - Ảnh 3

Thói quen uống nước mè đen rang mỗi ngày cực kỳ tốt cho cả sức khỏe lẫn nhan sắc - Ảnh: Internet

Chăm chỉ, kiên trì áp dụng một phương pháp nào đó, chẳng hạn như việc uống nước mè đen rang mỗi ngày này, hiệu quả sau thời gian ngắn đạt được sẽ khiến bạn cực kỳ hài lòng.

8 nguyên tắc ăn uống giúp làn da không có nếp nhăn

8 nguyên tắc ăn uống giúp làn da không có nếp nhăn

Uống 2 ly trà xanh mỗi ngày và tích cực bổ sung chất béo lành mạnh là cách giúp làn da luôn căng mọng.

Xem thêm
Từ khóa:   nước mè đen rang uống nước mè đen giảm cân nước mè đen rang có tác dụng gì

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 47 phút trước
3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 3 giờ 52 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày