Những cách trị mụn ẩn bằng nha đam khiến mụn "một đi không trở lại"

Trị mụn ẩn bằng nha đam là một trong những phương pháp hiện đang được áp dụng rất rộng rãi. Đây cũng là cách loại bỏ sạch mụn được hàng triệu chị em trên thế giới yêu thích.

Sự kết hợp này không chỉ giúp trị mụn ẩn mà còn khiến da trở nên sáng lên nhanh chóng. Để thực hiện, chị em hãy cho một vài giọt nước chanh tươi vào bát đựng 1 đến 2 thìa gel nha đam. Sau đó, thoa hỗn hợp lên mặt rồi để trong 10 phút hoặc để qua đêm. Cuối cùng, rửa sạch mặt với nước ấm và nước lạnh là được. Nên thoa kem dưỡng ẩm sau khi thực hiện và áp dụng hàng ngày.

Đối với làn da nhạy cảm với nha đam, việc thêm nước sẽ giúp ngăn chặn hiện tượng ngứa rát.

2. Trị mụn ẩn bằng nha đam và mật ong

Mật ong có đặc tính chống viêm, sát trùng và kháng sinh. Ngoài ra, nó còn chứa các khoáng chất, chất chống oxy hoá, và vitamin cực tốt cho da. Đặc biệt, sự kết hợp của mật ong và nha đam cũng hiệu quả hơn để điều trị mụn ẩn.

Để thực hiện, chị em hãy trộn đều 1 thìa gel nha đam với 1 thìa mật ong. Sau đó, thoa đều hỗn hợp lên mặt và để yên trong 20 phút. Sau khi hết thời gian này, hãy rửa thật sạch mặt, lau khô bằng khăn mềm và thoa kem dưỡng ẩm không chứa dầu.

Nếu muốn có hiệu quả cao hơn, chị em cũng có thể thêm ½ thìa nước hoa hồng hoặc 1 nhúm tinh bột nghệ nhé.

3. Trị mụn ẩn bằng nha đam, đường và sữa

Sự kết hợp này không chỉ mang lại hiệu quả trị mụn ẩn mà còn làm sáng, giữ ẩm và làm dịu da. Đường chứa axit glycolic giúp thúc đẩy hoạt động của tế bào. Nó cũng hoạt động như một chất giữ ẩm để tăng độ ẩm cho da mặt. Trong khi đó, sữa lại là nguyên liệu không thể thiếu nếu chị em muốn tẩy da chết.

Cách thực hiện khá đơn giản. Đầu tiên, chị em cho 1 thìa đường, ½ thìa sữa tươi không đường và 2 thìa gel nha đam vào một chiếc bát, trộn thật đều. Sau đó, thoa hỗn hợp lên vùng bị mụn và để yên trong 20 đến 30 phút. Để cho da mặt tự khô rồi mới rửa sạch bằng nước mát.

4. Cách trị mụn ẩn bằng nha đam và giấm táo

Giấm táo có chứa các axit alpha - hydroxy làm trẻ hóa làn da và loại bỏ mụn bằng cách tẩy tế bào chết Giấm táo cũng làm cho da trông sáng bóng và khỏe mạnh.

Cách thực hiện như sau: trộn đều 1 lượng nhỏ nước với 1 thìa giấm táo và 1 thìa gel nha đam. Sau đó, thoa lên mặt bằng cách dùng bông tẩy trang cotton ball. Khi thoa nên massage nhẹ nhàng. Để yên trong 15 đến 20 phút rồi rửa sạch với nước. Thực hiện đều đặn hàng ngày để có kết quả tốt nhất.