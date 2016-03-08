Nhật Vy Premium Spa & Clinic – Thẩm mỹ viện hàng đầu trong lĩnh vực xóa nếp nhăn

Hifu là công nghệ xóa nếp nhăn, nâng cơ chảy sệ tiên tiến của Nhật Bản đã được đăng ký độc quyền tại Thẩm Mỹ Viện Nhật Vy. Công nghệ này sử dụng năng lượng siêu âm hội tụ để tác động sâu vào da mặt một cách chính xác để kích thích quá trình tự tái tạo và sản sinh collagen trong làn da một cách mạnh mẽ. Nhờ vậy, vùng da nhão và chảy xệ sẽ trở nên săn chắc và căng mịn ngay tức thì.

Không chỉ vậy, công nghệ Hifu còn có khả năng xuyên qua bề mặt da sâu nhất từ 3.0 - 4.5 mm trong cấu trúc da, độ sâu này là nơi quan trọng để sản sinh collagen và elestin nhiều nhất.

Sở dĩ phương pháp Hifu có những hiệu ứng tuyệt vời như vậy là vì nó dùng năng lượng siêu âm hội tụ tác động trực tiếp đến hàng nghìn điểm nhỏ của lớp biểu bì dưới da, giúp kích thích làn da sản sinh collagen một cách hiệu quả. Do đó, Hifu còn được gọi là công nghệ điều trị "không xâm lấn".

Do tác động chính xác vào từng điểm nên nhiệt độ năng lượng siêu âm hội tụ sẽ không xâm lấn, ảnh hưởng đến các vùng da xung quanh, không gây đau đớn trong quá trình điều trị. Chỉ sau một khoảng thời gian ngắn áp dụng phương pháp làm đẹp này, làn da đang bị nhũng nhão, nhiều vết nhắn của bạn sẽ được trẻ hóa và căng mịn ngay tức thì.

Các chuyên gia thẩm mỹ cho biết, so với những công nghệ làm đẹp khác, công nghệ Hifu có nhiều ưu điểm vượt trội về thời gian. Bạn chỉ cần mất từ 60 phút - 90 phút là có thể sở hữu được làn làn da tươi trẻ hơn như mong đợi. Bạn hoàn toàn không phải mất thời gian nghĩ dưỡng để hồi phục sức lực. Do vậy, công nghệ làm đẹp này rất phù hợp với những ai bận rộn, không có nhiều thời gian cũng như ở tỉnh xa.

Bên cạnh trang thiết bị hiện đại nhất, Thẩm Mỹ Viện Nhật Vy không quên mang đến cho khách hàng những lựa chọn hoàn hảo nhất về sản phẩm chăm sóc da, giúp hàng nghìn phụ nữ thoát khỏi nỗi lo về nám, với cam kết chỉ sau 12 ngày giảm đến 70% so với ban đầu.

Không chỉ thu hút khách hàng nữ, Thẩm Mỹ Viện Nhật Vy cũng là địa chỉ đáng tin cậy để các quý ông “gõ cửa” chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp trong thời gian qua.

Đến đây, bạn sẽ được thoải mái ngâm mình trong hồ Jacuzzi, tận hưởng một không gian Spa yên tĩnh, thư giãn với các liệu trình Foot massage, chăm sóc da mặt, massage toàn thân theo phương pháp Đông- Tây kết hợp hay Châu Âu…nhằm thoát khỏi những ồn ào, khói bụi và sự căng thẳng mệt mỏi trong côngt? việc hàng ngày.

Có thể nói rằng, bên cạnh việc đầu tư trang thiết bị công nghệ hiện đại, đội ngũ y bác sỹ chuyên nghiệp, kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm, trẻ trung, nhiệt tình, thân thiện và gần gũi cũng chính là những “điểm nhấn” khác biệt mà bất kỳ nơi khác không thể so sánh được. Đây đồng thời cũng là yếu tố “chìa khóa” đã tạo nên thương hiệu “đỉnh” mà Thẩm Mỹ Viện Nhật Vy đã dày công xây dựng trong suốt 18 năm qua.

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Giảm giá từ 8 triệu xuống còn 3,5 triệu cho 30 người đăng ký tiếp theo.

Giảm giá từ 8 triệu xuống còn 4 triệu cho người đăng ký từ thứ 50 trở đi.

Đăng ký vào form: http://goo.gl/forms/ze0fLZsri1 hoặc để lại số điện thoai và nhắn tin trực tiếp đến Nhật Vy để được tư vấn miễn phí.

Ngoài ra, bạn cũng có thể gọi điện thoại trực tiếp vào tổng đài (08) 62791413- 0946450333 để được tư vấn miễn phí.

Thẩm Mỹ Viện Nhật Vy (Nhật Vy Premium Spa & Clinic)

Số 5 Phạm Đình Toái, Phường 6, Q.3, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (08) 62791413 - 0946 450 333

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