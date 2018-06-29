Nếu muốn có thân hình hoàn hảo, nhất định phải biết cách giảm cân bằng yến mạch này

Bột yến mạch giàu dưỡng chất, Vitamin, chất chống oxy hóa... không chỉ giúp giảm cân , đốt cháy mỡ thừa mà còn tái tạo, nuôi dưỡng làn da hữu hiệu.

Khi thay thế các món ăn bằng yến mạch, bạn sẽ cảm thấy no nhanh mà vẫn đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể. Ngoài ra, thực phẩm này còn cung cấp nhiều chất xơ, khoáng chất tốt cho sức khỏe , tim mạch, ngăn chặn mầm mống ung thư.

Trong 100g yến mạch có 5g chất xơ, 15g protein, 348 calo, 0.6mg Vitamin B1, 0.14 mg Vitamin B2, 53mg canxi cùng nhiều khoáng chất khác. Do đó, ăn yến mạch sẽ cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể hoạt động cả ngày.

3. Thực đơn giảm cân bằng yến mạch

Muốn đạt được hiệu quả giảm cân bằng yến mạch, bạn nên tham khảo thực đơn sau đây.

Thực đơn giảm cân bằng yến mạch - Ảnh: Internet

Chuẩn bị 2 nắm tay đầy bột yến mạch, 4 bát nước sôi. Nên hạn chế gia vị, không cho dầu mỡ và bơ.

Với cách giảm cân bằng yến mạch, việc đầu tiên cần làm là cho bột yến mạch vào nước sôi đun từ 5 - 7 phút. Sau đó tắt bếp để nguội khoảng 30 phút cho cháo nở và chia chỗ cháo ra làm 3 phần để ăn trong ngày. Để nơi nhiệt độ mát mẻ để cháo không bị hỏng.

4. Lưu ý khi giảm cân bằng yến mạch

Chỉ được ăn yến mạch kèm với trứng, rau củ và hoa quả, không nên ăn gì khác, nếu đói có thể tăng thêm khẩu phần cháo hoặc thêm trái cây.

Ngoài ra, nếu khó ăn hoặc không hợp khẩu vị khi mới bắt đầu bạn có thể nấu cháo yến mạch với bí đỏ. Bạn nấu nhừ bí đỏ (100g) và cho yến mạch (100g) vào đun sôi khi chín, nhớ không cho thêm gia vị.

Với những ai không quen ăn nhạt thì có thể thêm chút muối vào các bữa cháo yến mạch (lưu ý là lượng muối rất ít).

Nên ăn: dưa chuột, cà chua, táo, lê, bí đao, bưởi, dâu tây, quả roi, củ đậu, đu đủ, cam, kiwi, dưa hấu, củ cải trắng, củ cải đường, súp lơ xanh, hành, giá đỗ, cần tây, rau cần, nấm hương, bí đỏ, cà rốt, ớt, quế, xà lách, tỏi, cà tím, cà chua, rau diếp, măng tây…

Không nên ăn: dứa, dừa, nho, xoài, chuối, bơ, ngô, đậu phộng, đậu hà lan, khoai tây, khoai lang…

Với thực đơn ăn kiêng bằng yến mạch trên, chắc chắn bạn sẽ giảm được số cân nặng đáng kể sau thời gian ngắn.