Muốn giảm cân nhanh sau 1 tuần, hãy chăm chỉ uống các loại nước quen thuộc này

Dưới đây là những gợi ý về công thức nước uống có khả năng đốt cháy mỡ thừa giúp bạn lấy lại vóc dáng thon gọn nhanh chóng.

Ngoài chế độ luyện tập thể thao thì ăn uống khoa học cũng là một trong những yếu tố quyết định sự thành – bại của công cuộc giảm cân.

Mỗi ngày, nên cung cấp lượng nước vừa đủ cho cơ thể: 1,5 – 2 lít/ người. Nhưng đồng thời, bạn cũng không nên uống quá nhiều nước vì có thể gây tích tụ làm tình trạng béo phì càng nghiêm trọng.

Giảm cân nhanh bằng nước lọc: Chắc hẳn bạn sẽ cảm thấy dè chừng với loại nước này vì ít nghe qua công thức giảm cân bằng nước lọc. Tuy nhiên, khoa học đã chứng minh, uống nước lọc đúng cách có thể giúp loại bỏ mỡ thừa một cách hiệu quả vả an toàn. Có nghĩa là, bạn nên uống 1 ly nước lọc hàng ngày vào buổi sáng.

Nước ép hoa quả: Từ lâu, nước ép hoa quả đã được biết đến là “thần dược” trong lĩnh vực làm đẹp. Uống nước hoa quả không chỉ giúp đẹp da, cơ thể khỏe mạnh mà còn giúp loại bỏ mỡ thừa nhanh chóng.

Mỗi ngày uống 1 ly nước hoa quả sẽ cung cấp nhiều Vitamin giúp da căng mịn, trắng sáng. Tuy nhiên, không phải loại nước nào cũng phù hợp với bạn. Vì vậy, nên tham khảo ý kiến từ chuyên gia. Đặc biệt, nếu đang tìm nước uống giảm cân nhanh trong một tuần thì dứa và bí đao là sự lựa chọn lý tưởng.

Nước ép hoa quả tươi không chỉ giúp giảm cân nhanh mà còn nuôi dưỡng làn da - Ảnh: Internet

Nước ép bí đao: Bí đao chứa nhiều Vitamin B1, B2, C… và các chất xơ. Loại quả này không có chất béo và hàm lượng calo thấp nên giúp loại bỏ mỡ thừa, ngăn chặn chuyển hóa đường thành mỡ rất hiệu quả.

Nước ép dứa: Quả dứa chứa hàm lượng Vitamin C cao nên có khả năng phân hủy dầu mỡ, chất béo, protein. Bên cạnh đó, loại quả này còn giúp đào thải mỡ thừa nhanh chóng nên được nhiều chị em tin tưởng khi muốn giảm cân nhanh an toàn tại nhà.

Dứa là một trong những loại nước có tác dụng giảm cân nhanh, an toàn - Ảnh: Internet

Lưu ý khi uống nước giảm cân nhanh

Hầu hết các loại nước giảm cân này đều từ nguyên liệu tự nhiên nên cần một thời gian để phát huy tác dụng. Khi dùng, bạn không nên quá nóng vội mà bỏ ngang liệu trình.

Nếu đã bắt đầu quá trình giảm cân, bạn nên hạn chế các thực phẩm giàu đạm, chất béo. Tăng cường bổ sung Vitamin, chất xơ, khoáng chất từ hoa quả, trái cây.

Chia thành nhiều bữa nhỏ để cơ thể hấp thụ được tốt hơn.

Kết hợp vận động bằng các bài tập thể thao vừa sức.

Có chế độ nghỉ ngơi, làm việc hợp lý.

Thường xuyên bổ sung các loại nước có tác dụng giảm cân, đồng thời có chế độ ăn khoa học, tập luyện đều đặn, vóc dáng sẽ thon gọn nhanh chóng - Ảnh: Internet

Trên đây là những loại nước uống giảm cân nhanh mà chị em có thể tham khảo và thực hiện tại nhà.

Chúc bạn thành công và nhanh chóng sở hữu vóc dáng như mong muốn.