Muốn trẻ trung, tươi tắn như gái đôi mươi ở tuổi 43 như Triệu Vy, hãy ghi nhớ 4 bí quyết làm đẹp này

Làm đẹp cùng chuyên gia 11/03/2019 10:15

Những bí quyết chăm sóc da, làm đẹp đơn giản dưới đây đã giúp Triệu Vy sở hữu nhan sắc tươi tắn, trẻ trung dù đã 43 tuổi.

Nổi danh từ vai diễn Tiểu Yến Tử trong bộ phim "Hoàn Châu Cách Cách", Triệu Vy luôn khiến người hâm mộ ngạc nhiên vì nhan sắc tươi tắn, trẻ trung và tràn đầy sức sống của mình. Hiện tại, dù đã chạm ngưỡng tuổi 43 nhưng Én nhỏ vẫn giữ được làn da căng mịn, vẻ ngoài nhí nhảnh như thiếu nữ. 

Muốn trẻ trung, tươi tắn như gái đôi mươi ở tuổi 43 như Triệu Vy, hãy ghi nhớ 4 bí quyết làm đẹp này - Ảnh 1
Ngoài 40 tuổi nhưng sắc vóc của Triệu Vy luôn trẻ trung và tươi tắn - Ảnh: Internet
Muốn trẻ trung, tươi tắn như gái đôi mươi ở tuổi 43 như Triệu Vy, hãy ghi nhớ 4 bí quyết làm đẹp này - Ảnh 2
Làn da tươi tắn, hồng hào của Én nhỏ là ao ước của nhiều phụ nữ cùng độ tuổi - Ảnh: Internet

Để sở hữu điều mà nhiều phụ nữ ao ước, Triệu Vy đã áp dụng quy trình chăm sóc da theo 5 bí quyết sau đây.

Bí quyết chăm sóc da ngăn ngừa lão hóa

1. Thường xuyên đắp mặt nạ

Mặt nạ là cách cung cấp dưỡng chất nuôi dưỡng làn da tuyệt vời, tiện lợi mà đa số phụ nữ đang sử dụng hiện nay. Ngay cả những người nổi tiếng như Triệu Vy cũng ưa chuộng loại mỹ phẩm tiện dụng này. 

Tùy thuộc vào vấn đề đang gặp phải, tính chất làn da mà bạn nên chọn những loại mặt nạ phù hợp. 

Muốn trẻ trung, tươi tắn như gái đôi mươi ở tuổi 43 như Triệu Vy, hãy ghi nhớ 4 bí quyết làm đẹp này - Ảnh 3
Mặt nạ không chỉ cung cấp dưỡng chất mà còn giữ ẩm, duy trì độ căng mịn của da hiệu quả - Ảnh: Internet
Muốn trẻ trung, tươi tắn như gái đôi mươi ở tuổi 43 như Triệu Vy, hãy ghi nhớ 4 bí quyết làm đẹp này - Ảnh 4
Mặt nạ giấy cũng là món mỹ phẩm mà Triệu Vy ưa chuộng để chăm sóc da tại nhà - Ảnh: Internet

2. Tránh nắng kỹ lưỡng mỗi ngày

Như bạn đã biết, tia UV từ ánh nắng mặt trời cực kỳ độc hại, chúng có thể xâm nhập vào lớp hạ bì gây ra sắc tố, tạo thành nám, tàn nhang và đồi mồi vô cùng kém sắc. Do đó, để làn da luôn mịn màng, trắng hồng, bạn nên bảo vệ da khỏi ánh nắng tối ưu. 

Bên cạnh việc thoa kem chống nắng, hãy mặc thêm áo, đeo kính, che ô để giảm thiểu ánh nắng tiếp xúc lên cơ thể. 

Muốn trẻ trung, tươi tắn như gái đôi mươi ở tuổi 43 như Triệu Vy, hãy ghi nhớ 4 bí quyết làm đẹp này - Ảnh 5
Ngoài kem chống nắng, hãy sử dụng thêm phụ kiện để ngăn ngừa ánh nắng tiếp xúc với cơ thể - Ảnh: Internet

3. Trang điểm càng nhẹ càng tốt

Là người nổi tiếng, Triệu Vy phải trang điểm mỗi ngày. Để ngăn ngừa mỹ phẩm gây hại cho da, Én nhỏ luôn sử dụng các sản phẩm thuần tự nhiên. Ngoài ra, nếu có thời gian rảnh, hãy để da nghỉ ngơi nhiều nhất có thể. 

Đặc biệt, đừng trang điểm quá đậm, ưu tiên các phong cách tự nhiên, sản phẩm dịu nhẹ để làn da luôn thông thoáng, đặc biệt là trong mùa hè oi ả như hiện nay. 

Muốn trẻ trung, tươi tắn như gái đôi mươi ở tuổi 43 như Triệu Vy, hãy ghi nhớ 4 bí quyết làm đẹp này - Ảnh 6
Làn da mịn màng, trắng mịn của Triệu Vy khiến nhiều người ao ước - Ảnh: Internet
Muốn trẻ trung, tươi tắn như gái đôi mươi ở tuổi 43 như Triệu Vy, hãy ghi nhớ 4 bí quyết làm đẹp này - Ảnh 7
Triệu Vy luôn trang điểm mỏng nhẹ, tự nhiên - Ảnh: Internet

4. Trang phục và kiểu tóc 

Bên cạnh việc chăm chút kỹ lưỡng cho làn da, Triệu Vy cũng hack tuổi bằng cách thay đổi kiểu tóc và phong cách ăn mặc. 

Muốn trẻ trung, tươi tắn như gái đôi mươi ở tuổi 43 như Triệu Vy, hãy ghi nhớ 4 bí quyết làm đẹp này - Ảnh 8
Diện quần short jeans, áo hoodie, búi tóc cao khiến Én nhỏ trông như cô nàng 20 tuổi - Ảnh: Internet
Muốn trẻ trung, tươi tắn như gái đôi mươi ở tuổi 43 như Triệu Vy, hãy ghi nhớ 4 bí quyết làm đẹp này - Ảnh 9
Tóc nhuộm màu nâu sáng, tết hai bên và diện bộ đồ thể thao giúp Triệu Vy trẻ trung, năng động hơn rất nhiều - Ảnh: Internet
Muốn trẻ trung, tươi tắn như gái đôi mươi ở tuổi 43 như Triệu Vy, hãy ghi nhớ 4 bí quyết làm đẹp này - Ảnh 10
Khéo léo phối đồ, kết hợp phụ kiện tóc, nàng Tiểu Yến Tử trông trẻ ra đến 20 tuổi - Ảnh: Internet

Phụ nữ ở độ tuổi U40, U50 nên học ngay những bí quyết chăm sóc da, làm đẹp của Triệu Vy để trông trẻ trung, tươi tắn như thời đôi mươi.

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