4 phương pháp đơn giản giúp phụ nữ trẻ đẹp hơn sau thời gian ngắn

Làm đẹp cùng chuyên gia 31/01/2019 10:41

Brightside đã tìm ra 4 phương pháp cực kỳ đơn giản mang đến hiệu quả cao trong việc trẻ hóa làn da và cơ thể.

Thực hiện các phương pháp dưới đây ngay tại nhà mỗi ngày, bạn sẽ giúp cơ thể và làn da trẻ hóa, khỏe đẹp hiệu quả.

Phương pháp trẻ hóa cơ thể

1. Mát xa xóa mờ nếp nhăn

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Mát xa mỗi ngày là phương pháp trẻ hóa làn da tuyệt vời - Ảnh: Internet

Đặt khuỷu tay trên bàn và xoay lòng bàn tay đối mặt với trán. Đặt trán sát vào lòng bàn tay và thư giãn cơ cổ. Thực hiện mát xa theo chuyển động tròn, ấn với lực vừa phải và di chuyển lòng bàn tay từ lông mày đến chân tóc.

Lặp lại các động tác mát xa này trên toàn bộ vùng trán, khuôn mặt. Thực hiện bất cứ khi nào có thời gian trong ngày.

2. Giữ cho bàn tay trẻ và khỏe mạnh

4 phương pháp đơn giản giúp phụ nữ trẻ đẹp hơn sau thời gian ngắn - Ảnh 2
Động tác nắm chặt tay có khả năng trẻ hóa da tay và ngăn ngừa giãn tĩnh mạch hiệu quả - Ảnh: Brightside

Để giữ cho tĩnh mạch khỏe mạnh và tăng độ đàn hồi, săn chắc cho da tay, hãy thực hiện bài tập này nhiều lần trong ngày. Sau thời gian ngắn, bạn sẽ cảm nhận được kết quả tuyệt vời.

Bạn chỉ cần nắm chặt tay để tạo thành nắm đấm, sau đó mở ra nhưng không thả lỏng cơ. Làm điều này 20 lần, 3-4 lần mỗi ngày.

3. Bài tập nhón chân

4 phương pháp đơn giản giúp phụ nữ trẻ đẹp hơn sau thời gian ngắn - Ảnh 3
Đứng thẳng và nhón chân nhiều lần mỗi ngày sẽ đào thải chất béo, độc tố ra khỏi cơ thể - Ảnh: Brightside

Để hệ thống bạch huyết lưu thông trơn tru, loại bỏ sưng phù và tích tụ chất béo, nước trong cơ thể, đồng thời cải thiện lưu thông máu, bạn nên thực hiện bài tập nhón chân đơn giản này mỗi buổi sáng. 

Nhấc gót chân lên khoảng 1cm so với mặt đất, sau đó thả gót chân xuống sàn thật nhẹ nhàng. Trong quá trình thực hiện, hãy loại bỏ hoàn toàn mọi căng thẳng, mệt mỏi ra khỏi đầu. Làm điều này khoảng 100 lần, tốt nhất là không mang giày khi tập.

Thời gian hoàn hảo để tập động tác này là vào buổi sáng.

4. Trẻ hóa vùng da cổ

4 phương pháp đơn giản giúp phụ nữ trẻ đẹp hơn sau thời gian ngắn - Ảnh 4
Vùng da cổ rất dễ bị lão hóa, do đó, hãy thực hiện các phương pháp trẻ hóa từ sớm để duy trì vẻ căng mịn - Ảnh: Brightside

Bài tập đơn giản này có thể làm giảm căng thẳng cơ cổ và cải thiện làn da vì tác dụng duy trì mức độ lưu thông máu và bạch huyết luôn ổn định.

Đầu tiên, dùng tay mát xa vùng sau gáy, bắt đầu từ gốc cổ lên đến đầu. Sau đó, ngồi hoặc đứng thẳng lưng, từ từ quay đầu sang trái rồi sang phải, cố gắng kéo căng vùng cơ cổ để đạt hiệu quả cao nhất.

Bên cạnh 4 phương pháp trẻ hóa cơ thể và làn da đơn giản này, bạn nên duy trì thói quen sinh hoạt, ăn uống khoa học, lành mạnh. Hạn chế các thói quen xấu như thức khuya, uống bia rượu, hút thuốc... để bảo vệ sức khỏe, ngăn ngừa lão hóa sớm.  

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