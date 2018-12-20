Là phụ nữ nhất định phải biết 8 tác dụng làm đẹp 'thần thánh' này của aspirin

Aspirin cũng có thể giúp giảm sưng và làm dịu cơn ngứa do muỗi đốt. Bạn chỉ cần làm ẩm một viên aspirin trong một muỗng canh nước, sau đó, thoa chúng lên vùng bị ảnh hưởng trong vài phút là hoàn thành.

Aspirin không chỉ có tác dụng giảm đau, hạ sốt mà còn mang đến 8 điều tuyệt vời dưới đây cho làn da, mái tóc. Hãy cùng Brightside tìm hiểu chúng là gì?

Bạn cần trộn 7 viên aspirin với 3 thìa sữa chua và 1 thìa mật ong. Áp dụng hỗn hợp cho khuôn mặt sạch, để mặt nạ trong 15 phút thì rửa sạch.

Aspirin chứa một thành phần hòa tan trong chất béo được sử dụng trong quá trình sản xuất kem dưỡng trắng và làm sạch da. Do đó, cuối cùng giúp loại bỏ các khuyết điểm, đốm đen, sắc tố hiệu quả.

Phương pháp điều trị này sẽ giúp làn da rạng rỡ và mịn màng vì aspirin cung cấp một hiệu ứng lột nhẹ, giảm sẹo, vết bẩn và ngăn lỗ chân lông bị tắc nghẽn.

3. Chất tẩy tế bào chết

Aspirin sẽ loại sạch tế bào chết, hư tổn giúp làn da tái tạo tốt hơn - Ảnh: Brightside

Aspirin là chất tẩy tế bào chết tuyệt vời. Ngoài ra, loại thuốc này giúp loại bỏ dầu nhờn dư thừa, giảm kích thước lỗ chân lông. Chỉ cần pha bột aspirin với nước, thoa lên da trong vài phút. Nếu có làn da nhạy cảm, hãy áp dụng cẩn thận hơn để tránh kích ứng da.

4. Loại bỏ vết chai trên bàn chân

Bạn sẽ sở hữu đôi chân mềm mại nếu sử dụng aspirin đúng cách - Ảnh: Brightside

Những viên thuốc aspirin giúp làm mềm gót chân và loại bỏ da chết, vết chai. Nghiền nhuyễn khoảng 5 đến 7 viên aspirin trộn đều cùng nửa muỗng nước cốt chanh để tạo thành hỗn hợp sền sệt. Thoa đều chúng lên lòng bàn chân, phủ bằng một miếng vải ấm. Để trong 10 phút, sau đó dùng đá bọt mát xa, rửa sạch là hoàn thành.

5. Phục hồi mái tóc hư tổn

Aspirin sẽ mang đến cho bạn mái tóc chắc khỏe, suôn mượt - Ảnh: Brightside

Để sở hữu mái tóc khỏe và bóng mượt, hãy hòa tan 10 viên aspirin trong một cốc nước ấm rồi thoa đều lên mái tóc. Để yên trong khoảng 15 phút, sau đó rửa sạch.

6. Loại bỏ vết mồ hôi trên quần áo

Aspirin sẽ tẩy sạch vết mồ hôi trên quần áo, đồng thời giảm mùi hôi cơ thể - Ảnh: Brightside

Áp dụng một viên thuốc aspirin hòa tan trong nước ấm lên vết mồ hôi in trên quần áo và để qua đêm. Sau đó, giặt quần áo như bình thường và tận hưởng kết quả.

7. Điều trị gàu

Aspirin sẽ giảm thiểu nấm, mẩn ngứa và gàu cực kỳ nhanh chóng - Ảnh: Brightside

Gàu không chỉ khiến da đầu mẩn ngứa mà còn làm bạn trông khó xử trong vài tình huống. Để loại bỏ gàu, hãy làm sạch tóc và da đầu với 2 viên thuốc aspirin nghiền nát trộn cùng dầu gội.

8. Giảm mụn trứng cá

Aspirin có tác dụng điều trị mụn trứng cá hiệu quả - Ảnh: Brightside

Aspirin làm dịu mụn trứng cá do đặc tính chống viêm mạnh mẽ. Hãy nghiền nát 2 đến 3 viên thuốc aspirin, trộn đều với nước chanh. Thoa hỗn hợp lên các nốt mụn, để yên trong vài phút trước khi rửa sạch. Lưu ý, không đắp mặt nạ này trước khi tiếp xúc với ánh nắng.

Học ngay các cách sử dụng aspirin từ Brightside sẽ giúp bạn giải quyết rất nhiều vấn đề về da, tóc và tiết kiệm được rất nhiều tiền cho việc mua sắm mỹ phẩm.