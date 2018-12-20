Là phụ nữ nhất định phải biết 8 tác dụng làm đẹp 'thần thánh' này của aspirin

Làm đẹp cùng chuyên gia 20/12/2018 14:02

Không chỉ là một loại thuốc, aspirin còn mang đến rất nhiều tác dụng trong việc chăm sóc da, nuôi dưỡng mái tóc cho phụ nữ.

Aspirin không chỉ có tác dụng giảm đau, hạ sốt mà còn mang đến 8 điều tuyệt vời dưới đây cho làn da, mái tóc. Hãy cùng Brightside tìm hiểu chúng là gì?

1. Làm giảm vết côn trùng cắn

Là phụ nữ nhất định phải biết 8 tác dụng làm đẹp 'thần thánh' này của aspirin - Ảnh 1
Aspirin có khả năng làm dịu vết côn trùng đốt - Ảnh: Brightside

Aspirin cũng có thể giúp giảm sưng và làm dịu cơn ngứa do muỗi đốt. Bạn chỉ cần làm ẩm một viên aspirin trong một muỗng canh nước, sau đó, thoa chúng lên vùng bị ảnh hưởng trong vài phút là hoàn thành.

2. Giảm đốm đen

Là phụ nữ nhất định phải biết 8 tác dụng làm đẹp 'thần thánh' này của aspirin - Ảnh 2
Nếu đang gặp phải tình trạng đốm đen, nám da, hãy sử dụng thử aspirin - Ảnh: Brightside

Aspirin chứa một thành phần hòa tan trong chất béo được sử dụng trong quá trình sản xuất kem dưỡng trắng và làm sạch da. Do đó, cuối cùng giúp loại bỏ các khuyết điểm, đốm đen, sắc tố hiệu quả.

Bạn cần trộn 7 viên aspirin với 3 thìa sữa chua và 1 thìa mật ong. Áp dụng hỗn hợp cho khuôn mặt sạch, để mặt nạ trong 15 phút thì rửa sạch. 

Phương pháp điều trị này sẽ giúp làn da rạng rỡ và mịn màng vì aspirin cung cấp một hiệu ứng lột nhẹ, giảm sẹo, vết bẩn và ngăn lỗ chân lông bị tắc nghẽn.

3. Chất tẩy tế bào chết

Là phụ nữ nhất định phải biết 8 tác dụng làm đẹp 'thần thánh' này của aspirin - Ảnh 3
Aspirin sẽ loại sạch tế bào chết, hư tổn giúp làn da tái tạo tốt hơn - Ảnh: Brightside

Aspirin là chất tẩy tế bào chết tuyệt vời. Ngoài ra, loại thuốc này giúp loại bỏ dầu nhờn dư thừa, giảm kích thước lỗ chân lông. Chỉ cần pha bột aspirin với nước, thoa lên da trong vài phút. Nếu có làn da nhạy cảm, hãy áp dụng cẩn thận hơn để tránh kích ứng da.

4. Loại bỏ vết chai trên bàn chân

Là phụ nữ nhất định phải biết 8 tác dụng làm đẹp 'thần thánh' này của aspirin - Ảnh 4
Bạn sẽ sở hữu đôi chân mềm mại nếu sử dụng aspirin đúng cách - Ảnh: Brightside

Những viên thuốc aspirin giúp làm mềm gót chân và loại bỏ da chết, vết chai. Nghiền nhuyễn khoảng 5 đến 7 viên aspirin trộn đều cùng nửa muỗng nước cốt chanh để tạo thành hỗn hợp sền sệt. Thoa đều chúng lên lòng bàn chân, phủ bằng một miếng vải ấm. Để trong 10 phút, sau đó dùng đá bọt mát xa, rửa sạch là hoàn thành.

5. Phục hồi mái tóc hư tổn

Là phụ nữ nhất định phải biết 8 tác dụng làm đẹp 'thần thánh' này của aspirin - Ảnh 5
Aspirin sẽ mang đến cho bạn mái tóc chắc khỏe, suôn mượt - Ảnh: Brightside

Để sở hữu mái tóc khỏe và bóng mượt, hãy hòa tan 10 viên aspirin trong một cốc nước ấm rồi thoa đều lên mái tóc. Để yên trong khoảng 15 phút, sau đó rửa sạch.

6. Loại bỏ vết mồ hôi trên quần áo

Là phụ nữ nhất định phải biết 8 tác dụng làm đẹp 'thần thánh' này của aspirin - Ảnh 6
Aspirin sẽ tẩy sạch vết mồ hôi trên quần áo, đồng thời giảm mùi hôi cơ thể - Ảnh: Brightside

Áp dụng một viên thuốc aspirin hòa tan trong nước ấm lên vết mồ hôi in trên quần áo và để qua đêm. Sau đó, giặt quần áo như bình thường và tận hưởng kết quả.

7. Điều trị gàu

Là phụ nữ nhất định phải biết 8 tác dụng làm đẹp 'thần thánh' này của aspirin - Ảnh 7
Aspirin sẽ giảm thiểu nấm, mẩn ngứa và gàu cực kỳ nhanh chóng - Ảnh: Brightside

Gàu không chỉ khiến da đầu mẩn ngứa mà còn làm bạn trông khó xử trong vài tình huống. Để loại bỏ gàu, hãy làm sạch tóc và da đầu với 2 viên thuốc aspirin nghiền nát trộn cùng dầu gội.

8. Giảm mụn trứng cá

Là phụ nữ nhất định phải biết 8 tác dụng làm đẹp 'thần thánh' này của aspirin - Ảnh 8
Aspirin có tác dụng điều trị mụn trứng cá hiệu quả - Ảnh: Brightside

Aspirin làm dịu mụn trứng cá do đặc tính chống viêm mạnh mẽ. Hãy nghiền nát 2 đến 3 viên thuốc aspirin, trộn đều với nước chanh. Thoa hỗn hợp lên các nốt mụn, để yên trong vài phút trước khi rửa sạch. Lưu ý, không đắp mặt nạ này trước khi tiếp xúc với ánh nắng.

Học ngay các cách sử dụng aspirin từ Brightside sẽ giúp bạn giải quyết rất nhiều vấn đề về da, tóc và tiết kiệm được rất nhiều tiền cho việc mua sắm mỹ phẩm.

6 nguyên liệu sẵn có trong tủ lạnh có tác dụng dưỡng tóc tẩy hiệu quả trông thấy

6 nguyên liệu sẵn có trong tủ lạnh có tác dụng dưỡng tóc tẩy hiệu quả trông thấy

Với những cách đơn giản để dưỡng tóc tại gia dưới đây, bạn có thể tiết kiệm được một khoản lớn tiền bạc cũng như thời gian.

Xem thêm
Từ khóa:   bí quyết làm đẹp chăm sóc da làm đẹp bằng aspirin

TIN MỚI NHẤT

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 1 giờ 28 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 1 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 5 giờ 1 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 5 giờ 31 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 6 giờ 6 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 6 giờ 32 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 6 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân