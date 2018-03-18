Dùng nghệ ngâm mật ong theo cách này mỗi sáng, quanh năm không lo nổi mụn hay thâm nám

Làm đẹp cùng chuyên gia 18/03/2018 10:03

Sử dụng nghệ ngâm mật ong đúng cách mỗi ngày, bạn sẽ sở hữu làn da căng mịn, trắng hồng mà không cần đến mỹ phẩm đắt tiền.

Nghệ ngâm mật ong khá quen thuộc với khả năng điều trị các bệnh liên quan đến dạ dày, đường tiêu hóa. Tuy nhiên, loại sản phẩm từ nghệ này còn mang đến nhiều tác dụng tuyệt vời khác đối với làn da.

Nghệ ngâm mật ong có tác dụng gì?

Nghệ chứa chất curcumin có khả năng kháng khuẩn, tiêu viêm giúp điều trị, ngăn ngừa mụn cực kì hiệu nghiệm. Lượng dưỡng chất trong loại cụ này còn có tác dụng chữa lành vết thương, xóa mờ các đốm nâu, sạm đen, thâm nám nhanh chóng.

Hơn nữa, nghệ còn chứa lượng lớn chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa lão hóa, kéo dài tuổi xuân cho làn da cực kì hiệu nghiệm.

Trong khi đó, mật ong cấp ẩm giúp làn da mềm mịn, giữ được độ đàn hồi, đồng thời ngăn ngừa các nếp nhăn xuất hiện sớm.

Khi ngâm nghệ với mật ong sau một thời gian sẽ tạo ra lượng men vi sinh, lợi khuẩn giúp cải thiện sắc tố làm da trắng mịn, hồng hào như em bé.

Dùng nghệ ngâm mật ong theo cách này mỗi sáng, quanh năm không lo nổi mụn hay thâm nám - Ảnh 1
Nghệ ngâm mật ong mang đến vô vàn tác dụng tuyệt vời cho làn da như trị mụn, xóa mờ nám, dưỡng trắng và ngăn ngừa lão hóa - Ảnh: Internet

Cách làm nghệ ngâm mật ong

Nguyên liệu cần có:

- 1 kg nghệ tươi

- 1 lít mật ong nguyên chất

Cách thực hiện:

Nghệ sau khi mua về gọt vỏ, rửa sạch rồi thái thành từng lát mỏng, tiếp đó mang chúng đi phơi dưới ánh nắng mặt trời khoảng 2 – 3 giờ đồng hồ.

Dùng nghệ ngâm mật ong theo cách này mỗi sáng, quanh năm không lo nổi mụn hay thâm nám - Ảnh 2
Nghệ rất giàu dưỡng chất, vitamin có khả năng điều trị mụn, chữa lành vết thương, xóa mờ thâm nám và dưỡng trắng da hiệu quả - Ảnh: Internet

Sau đó, xếp nghệ đã phơi vào lọ thủy tinh, đổ mật ong đã chuẩn bị vào, đậy kín nắp, đặt lọ nơi khô thoáng, tránh ẩm ướt và ánh nắng chiếu trực tiếp trong vòng 15 – 20 ngày là có thể sử dụng.

Dùng nghệ ngâm mật ong theo cách này mỗi sáng, quanh năm không lo nổi mụn hay thâm nám - Ảnh 3
Ngoài uống cùng với nước nóng, bạn còn có thể thoa nghệ ngâm mật ong trực tiếp lên da - Ảnh: Internet

Cách sử dụng:

Mỗi buổi sáng sau khi thức giấc, bạn cho 1 muỗng canh nghệ ngâm mật ong vào ly nước nóng, vắt thêm vài giọt nước cốt chanh, khuấy đều sau đó thưởng thức.

Dùng nghệ ngâm mật ong theo cách này mỗi sáng, quanh năm không lo nổi mụn hay thâm nám - Ảnh 4
Uống nghệ ngâm mật ong mỗi ngày giúp nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp từ sâu bên trong - Ảnh: Internet

Cách dùng nghệ ngâm mật ong này còn giúp đào thải độc tố, cặn bã, chất béo mà cơ thể chuyển hóa, trao đổi trong đêm nhanh chóng. Điều này giúp bạn giảm cân, đốt cháy mỡ thừa hiệu quả mà chẳng cần ăn kiêng hay tập luyện kham khổ.

Dùng nghệ ngâm mật ong theo cách này mỗi sáng, quanh năm không lo nổi mụn hay thâm nám - Ảnh 5
Thêm chanh, sả và đá lạnh vào nước nghệ ngâm mật ong để uống vừa tăng hương vị vừa mang đến hiệu quả giảm cân, đốt cháy mỡ thừa vượt trội - Ảnh: Internet

Chỉ cần kiên trì áp dụng phương pháp với nghệ ngâm mật ong trên mỗi ngày, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu nhan sắc lung linh cùng làn da căng mướt. 

Cách trị tàn nhang, nám da mặt bằng nghệ tươi cực hiệu quả, là phụ nữ không nên bỏ qua

Cách trị tàn nhang, nám da mặt bằng nghệ tươi cực hiệu quả, là phụ nữ không nên bỏ qua

Dưới đây là các cách trị nám da mặt, tàn nhang bằng nghệ tươi cực kỳ hiệu quả và đơn giản mà bạn có thể áp dụng ngay tại nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   nghệ ngâm mật ong nghệ ngâm mật ong có tác dụng gì uống nghệ ngâm mật ong giảm cân

TIN MỚI NHẤT

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 26 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 55 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 1 giờ 4 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 1 giờ 15 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 1 giờ 20 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 53 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 1 giờ 57 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen