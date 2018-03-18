Dùng nghệ ngâm mật ong theo cách này mỗi sáng, quanh năm không lo nổi mụn hay thâm nám

Nghệ chứa chất curcumin có khả năng kháng khuẩn, tiêu viêm giúp điều trị, ngăn ngừa mụn cực kì hiệu nghiệm. Lượng dưỡng chất trong loại cụ này còn có tác dụng chữa lành vết thương, xóa mờ các đốm nâu, sạm đen, thâm nám nhanh chóng.

Nghệ ngâm mật ong khá quen thuộc với khả năng điều trị các bệnh liên quan đến dạ dày, đường tiêu hóa. Tuy nhiên, loại sản phẩm từ nghệ này còn mang đến nhiều tác dụng tuyệt vời khác đối với làn da.

Trong khi đó, mật ong cấp ẩm giúp làn da mềm mịn, giữ được độ đàn hồi, đồng thời ngăn ngừa các nếp nhăn xuất hiện sớm.

Hơn nữa, nghệ còn chứa lượng lớn chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa lão hóa, kéo dài tuổi xuân cho làn da cực kì hiệu nghiệm.

Khi ngâm nghệ với mật ong sau một thời gian sẽ tạo ra lượng men vi sinh, lợi khuẩn giúp cải thiện sắc tố làm da trắng mịn, hồng hào như em bé.

Nghệ ngâm mật ong mang đến vô vàn tác dụng tuyệt vời cho làn da như trị mụn, xóa mờ nám, dưỡng trắng và ngăn ngừa lão hóa - Ảnh: Internet

Cách làm nghệ ngâm mật ong

Nguyên liệu cần có:

- 1 kg nghệ tươi

- 1 lít mật ong nguyên chất

Cách thực hiện:

Nghệ sau khi mua về gọt vỏ, rửa sạch rồi thái thành từng lát mỏng, tiếp đó mang chúng đi phơi dưới ánh nắng mặt trời khoảng 2 – 3 giờ đồng hồ.

Nghệ rất giàu dưỡng chất, vitamin có khả năng điều trị mụn, chữa lành vết thương, xóa mờ thâm nám và dưỡng trắng da hiệu quả - Ảnh: Internet

Sau đó, xếp nghệ đã phơi vào lọ thủy tinh, đổ mật ong đã chuẩn bị vào, đậy kín nắp, đặt lọ nơi khô thoáng, tránh ẩm ướt và ánh nắng chiếu trực tiếp trong vòng 15 – 20 ngày là có thể sử dụng.

Ngoài uống cùng với nước nóng, bạn còn có thể thoa nghệ ngâm mật ong trực tiếp lên da - Ảnh: Internet

Cách sử dụng:

Mỗi buổi sáng sau khi thức giấc, bạn cho 1 muỗng canh nghệ ngâm mật ong vào ly nước nóng, vắt thêm vài giọt nước cốt chanh, khuấy đều sau đó thưởng thức.

Uống nghệ ngâm mật ong mỗi ngày giúp nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp từ sâu bên trong - Ảnh: Internet

Cách dùng nghệ ngâm mật ong này còn giúp đào thải độc tố, cặn bã, chất béo mà cơ thể chuyển hóa, trao đổi trong đêm nhanh chóng. Điều này giúp bạn giảm cân, đốt cháy mỡ thừa hiệu quả mà chẳng cần ăn kiêng hay tập luyện kham khổ.

Thêm chanh, sả và đá lạnh vào nước nghệ ngâm mật ong để uống vừa tăng hương vị vừa mang đến hiệu quả giảm cân, đốt cháy mỡ thừa vượt trội - Ảnh: Internet

Chỉ cần kiên trì áp dụng phương pháp với nghệ ngâm mật ong trên mỗi ngày, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu nhan sắc lung linh cùng làn da căng mướt.