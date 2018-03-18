Dùng nghệ ngâm mật ong theo cách này mỗi sáng, quanh năm không lo nổi mụn hay thâm nám

Sử dụng nghệ ngâm mật ong đúng cách mỗi ngày, bạn sẽ sở hữu làn da căng mịn, trắng hồng mà không cần đến mỹ phẩm đắt tiền.
- Trộn mật ong với bột nghệ ăn trước bữa cơm 15 phút, da trắng bóc, mụn ẩn, mụn li ti sẽ sạch bong, bụng ngấn mỡ cũng thon gọn đến bất ngờ
- Kỹ nghệ tăng chiều cao chuẩn không cần chỉnh cho các nàng “ba mét bẻ đôi”
Nghệ ngâm mật ong khá quen thuộc với khả năng điều trị các bệnh liên quan đến dạ dày, đường tiêu hóa. Tuy nhiên, loại sản phẩm từ nghệ này còn mang đến nhiều tác dụng tuyệt vời khác đối với làn da.
Nghệ ngâm mật ong có tác dụng gì?
Nghệ chứa chất curcumin có khả năng kháng khuẩn, tiêu viêm giúp điều trị, ngăn ngừa mụn cực kì hiệu nghiệm. Lượng dưỡng chất trong loại cụ này còn có tác dụng chữa lành vết thương, xóa mờ các đốm nâu, sạm đen, thâm nám nhanh chóng.
Hơn nữa, nghệ còn chứa lượng lớn chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa lão hóa, kéo dài tuổi xuân cho làn da cực kì hiệu nghiệm.
Trong khi đó, mật ong cấp ẩm giúp làn da mềm mịn, giữ được độ đàn hồi, đồng thời ngăn ngừa các nếp nhăn xuất hiện sớm.
Khi ngâm nghệ với mật ong sau một thời gian sẽ tạo ra lượng men vi sinh, lợi khuẩn giúp cải thiện sắc tố làm da trắng mịn, hồng hào như em bé.
Cách làm nghệ ngâm mật ong
Nguyên liệu cần có:
- 1 kg nghệ tươi
- 1 lít mật ong nguyên chất
Cách thực hiện:
Nghệ sau khi mua về gọt vỏ, rửa sạch rồi thái thành từng lát mỏng, tiếp đó mang chúng đi phơi dưới ánh nắng mặt trời khoảng 2 – 3 giờ đồng hồ.
Sau đó, xếp nghệ đã phơi vào lọ thủy tinh, đổ mật ong đã chuẩn bị vào, đậy kín nắp, đặt lọ nơi khô thoáng, tránh ẩm ướt và ánh nắng chiếu trực tiếp trong vòng 15 – 20 ngày là có thể sử dụng.
Cách sử dụng:
Mỗi buổi sáng sau khi thức giấc, bạn cho 1 muỗng canh nghệ ngâm mật ong vào ly nước nóng, vắt thêm vài giọt nước cốt chanh, khuấy đều sau đó thưởng thức.
Cách dùng nghệ ngâm mật ong này còn giúp đào thải độc tố, cặn bã, chất béo mà cơ thể chuyển hóa, trao đổi trong đêm nhanh chóng. Điều này giúp bạn giảm cân, đốt cháy mỡ thừa hiệu quả mà chẳng cần ăn kiêng hay tập luyện kham khổ.
Chỉ cần kiên trì áp dụng phương pháp với nghệ ngâm mật ong trên mỗi ngày, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu nhan sắc lung linh cùng làn da căng mướt.